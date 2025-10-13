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急性肾损伤的主要病因

急性肾损伤的主要病因

病因

示例

肾前性

细胞外液容量减少

过度利尿

消化道丢失

出血

血管内液体转运至血管外间隙（腹水腹膜炎胰腺炎烧伤

皮肤和黏膜的液体丢失

肾脏盐和水丢失状态

低心输出量

心脏填塞

心肌病伴左室收缩功能减退

心肌梗塞 伴有心源性休克或潜在心力衰竭加重

肺栓塞

肺动脉高压

低全身血管阻力

过敏性休克

降压药物

肝功能衰竭

脓毒性休克

入球和肾小球动脉收缩

钙调磷酸酶抑制剂（如环孢霉素、他克莫司）

高钙血症

非甾体类抗炎药

出球小动脉张力降低（肾小球毛细血管压力下降导致GFR下降，尤其是双侧肾动脉狭窄的患者）

血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）

血管紧张素II受体拮抗剂

肾脏

急性肾小管损伤

缺血（持续或严重的肾前状态）：

  • 两性霉素B

  • 环孢霉素

  • 出血

  • 非甾体类抗炎药

  • 手术治疗

  • 他克莫司

  • 血管阻塞（动脉或静脉）

毒素:

  • 氨基糖苷类

  • 两性霉素B

  • 乙二醇

  • 膦甲酸

  • 重金属

  • 血红蛋白（如血红蛋白尿）

  • 异环磷酰胺

  • 甲氨蝶呤

  • 肌红蛋白（如肌红蛋白尿）

  • 静脉注射不透射线造影剂

  • 链脲霉素

急性肾小球肾炎

ANCA相关：

免疫复合物：

  • 冷球蛋白血症性肾小球肾炎

  • 狼疮性肾炎

  • 感染后肾小球肾炎

急性小管间质性肾炎

药物反应（例如β-内酰胺类、质子泵抑制剂、免疫检查点抑制剂、非甾体抗炎药、磺胺类、环丙沙星、噻嗪类利尿剂、呋塞米、西咪替丁、苯妥英钠、别嘌呤醇）

肾乳头坏死

肾盂肾炎

急性血管性肾病

动脉粥样硬化栓塞

恶性高血压

系统性硬化症

血栓性微血管病

血管炎

浸润性疾病

白血病

淋巴瘤

结节病

肾后性

肾小管内沉积

阿昔洛韦

草酸钙（由于摄入乙二醇或过量的维生素C）

茚地那韦

甲氨蝶呤

骨髓瘤蛋白

肌红蛋白

磺胺类药（sulfonamides）

氨苯蝶啶

尿酸（肿瘤溶解

输尿管梗阻

内源性：

  • 结石

  • 癌症

  • 血凝块

  • 先天性缺陷

  • 水肿

  • 真菌团

  • 肾组织脱落

外部的

膀胱梗阻

机械性：

神经源性：

  • 抗胆碱能药物

  • 上或下运动神经元病变

ACE=angiotensin-converting enzyme（血管紧张素转换酶）；ANCA=antineutrophil cytoplasmic antibody（抗中性粒细胞胞浆抗体）；ARB=angiotensin II receptor blocker（血管紧张素II受体阻滞剂）；ECF=extracellular fluid（细胞外液）；GBM=glomerular basement membrane（肾小球基底膜）；GFR=glomerular filtration rate（肾小球滤过率）；NSAIDs=nonsteroidal anti-inflammatory drugs（非甾体抗炎药）。

ACE=angiotensin-converting enzyme（血管紧张素转换酶）；ANCA=antineutrophil cytoplasmic antibody（抗中性粒细胞胞浆抗体）；ARB=angiotensin II receptor blocker（血管紧张素II受体阻滞剂）；ECF=extracellular fluid（细胞外液）；GBM=glomerular basement membrane（肾小球基底膜）；GFR=glomerular filtration rate（肾小球滤过率）；NSAIDs=nonsteroidal anti-inflammatory drugs（非甾体抗炎药）。

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