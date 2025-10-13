急性肾损伤的主要病因
病因
示例
肾前性
细胞外液容量减少
过度利尿
消化道丢失
出血
皮肤和黏膜的液体丢失
肾脏盐和水丢失状态
低心输出量
心肌病伴左室收缩功能减退
心肌梗塞 伴有心源性休克或潜在心力衰竭加重
低全身血管阻力
降压药物
肝功能衰竭
入球和肾小球动脉收缩
钙调磷酸酶抑制剂（如环孢霉素、他克莫司）
非甾体类抗炎药
出球小动脉张力降低（肾小球毛细血管压力下降导致GFR下降，尤其是双侧肾动脉狭窄的患者）
血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）
血管紧张素II受体拮抗剂
肾脏
急性肾小管损伤
缺血（持续或严重的肾前状态）：
毒素:
急性肾小球肾炎
ANCA相关：
免疫复合物：
急性小管间质性肾炎
药物反应（例如β-内酰胺类、质子泵抑制剂、免疫检查点抑制剂、非甾体抗炎药、磺胺类、环丙沙星、噻嗪类利尿剂、呋塞米、西咪替丁、苯妥英钠、别嘌呤醇）
肾乳头坏死
急性血管性肾病
动脉粥样硬化栓塞
血栓性微血管病
浸润性疾病
白血病
淋巴瘤
肾后性
肾小管内沉积
阿昔洛韦
草酸钙（由于摄入乙二醇或过量的维生素C）
茚地那韦
甲氨蝶呤
骨髓瘤蛋白
肌红蛋白
磺胺类药（sulfonamides）
氨苯蝶啶
尿酸（肿瘤溶解）
输尿管梗阻
内源性：
外部的
膀胱梗阻
机械性：
神经源性：
ACE=angiotensin-converting enzyme（血管紧张素转换酶）；ANCA=antineutrophil cytoplasmic antibody（抗中性粒细胞胞浆抗体）；ARB=angiotensin II receptor blocker（血管紧张素II受体阻滞剂）；ECF=extracellular fluid（细胞外液）；GBM=glomerular basement membrane（肾小球基底膜）；GFR=glomerular filtration rate（肾小球滤过率）；NSAIDs=nonsteroidal anti-inflammatory drugs（非甾体抗炎药）。