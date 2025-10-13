慢性腹痛的部分结构性、炎症性及代谢性病因
病因
临床表现*
诊断方法
泌尿生殖系统疾病
复发性尿路感染
静脉尿路造影
超声检查
经期前或经期不适
腹腔镜
不明确的下腹部不适、腹胀感
有时可触及盆腔肿块
盆腔超声检查
妇科会诊
发热、腰痛、尿色深或血尿
尿培养
静脉尿路造影
CT
急性盆腔炎的后遗症
盆腔不适
急性盆腔炎病史
盆腔检查
有时行腹腔镜检查
消化道疾病
儿童表现为生长迟滞
腹胀、腹泻，经常伴有脂肪泻
摄入含有麦麸的食物时症状恶化
血清学标志物/HLA-DQ2/HLA-DQ8 单体型检测
小肠活检
既往多次右下腹痛发作
腹部CT
超声检查
反复发作的右上腹绞痛
超声检查
发作性上腹部剧痛
有时伴有吸收不良（如腹泻、脂肪泻）
常有急性胰腺炎病史
血清脂肪酶水平（通常不升高）
CT或MRI，常联合MRCP
粪便测试（粪便弹性蛋白酶或粪便脂肪）
常无明显不适，但左半结肠不完全梗阻时可伴有绞痛
常有大便隐血阳性或肉眼便血
结肠镜
发作性腹部剧痛伴有发热、厌食、体重下降和腹泻
肠外表现（关节、眼、口腔、皮肤）
小肠CT或上消化道、小肠造影
结肠镜和食管胃十二指肠镜检查并进行活检
消化不良或轻微腹痛
常有大便隐血
胃镜检查
肉芽肿性小肠结肠炎
家族史
反复其他部位感染（如肺，淋巴结）
血沉、C反应蛋白
结肠镜
小肠CT
食管裂孔疝伴胃食管反流
烧心
有时咳嗽和/或声音嘶哑
服用抗酸药症状缓解
有时胃内容物反流到口腔
钡餐
内镜
慢性非特异性疼痛
有时右下腹可触及包块
发热、腹泻、体重减轻
结核菌素皮肤试验或干扰素-γ释放试验（例如，QuantiFERON-TB Gold试验，T-SPOT.TB试验）
内镜下进行活检
口服造影剂CT检查
胸部X光检查
进食乳制品后出现胀气、腹部绞痛
氢气呼气试验
排除含乳糖食物的试验
其他食物不耐受情况（例如，果糖不耐受、蔗糖-异麦芽糖酶缺乏症） FODMAPs（可发酵的寡糖、双糖、单糖和多元醇）
腹痛及痉挛
腹胀与腹部膨隆
恶心和腹泻
双糖酶检测
果糖不耐受呼气试验
蔗糖-异麦芽糖缺乏症检测
排除饮食
剧烈的上腹部疼痛
可能会引起梗阻性黄疸
CT
MRI/MRCP或ERCP
超声内镜
寄生虫感染（尤其giardiasis（贾第鞭毛虫病））
有旅游或暴露史
肠绞痛、胀气、腹泻
粪便寄生虫或虫卵检查
粪便酶联免疫法（检测Giardia（贾第鞭毛虫））
进食或服用抗酸剂后上腹部疼痛缓解
疼痛影响夜间睡眠
内镜和活检以检测Helicobacter pylori（（幽门螺杆菌）
H. pylori（幽门螺杆菌）呼气试验或粪便抗原检测
评估非甾体类抗炎药、乙醇、烟草使用
粪便隐血检查
术后粘连带
腹部手术史
腹部绞痛伴恶心，有时呕吐
上消化道和小肠钡餐或CT肠道造影
腹部CT
肠绞痛伴血性腹泻
乙状结肠镜
直肠活检
结肠镜
有时粪便钙卫蛋白
全身性疾病
腹型癫痫
非常少见
发作性腹痛
不伴其他消化道症状
脑电图（EEG）
反复发作的严重腹痛、呕吐
体检无异常发现
有时有神经系统症状（如肌无力、癫痫发作、精神异常）
部分类型有皮肤损害
尿卟胆原和delta氨基乙酰丙酸筛查
红细胞脱氨酶检测
大麻使用（包括大麻素剧吐综合征）
持续的恶心、呕吐和消化不良，通常可以通过热水淋浴或停止吸食大麻来缓解
通常需要长期使用大麻
病史和体格检查
尿检筛查
家族史
日常发热、腹膜炎时常伴有腹痛发作
儿童或青少年发病
基因检测
症状仅在进食某种食物（如海鲜）后发生
排除饮食法
免疫球蛋白A相关性血管炎（原过敏性紫癜）
可触性紫癜样皮疹
关节疼痛
大便隐血
皮肤活检
家族史
腹痛时伴有周围血管性水肿和发热
发作时血清补体（C4）水平
认知/行为异常
血铅水平
罕见变异型发作时伴有上腹痛和呕吐
主要见于儿童
常有偏头痛家族史
病史和体格检查
家族史
腹痛严重发作，持续超过1天
除腹部外其余部位反复疼痛
镰状细胞检查
血红蛋白电泳
*上述表现不一定出现，也可见于其他疾病。
CRP = C 反应蛋白；EEG = 脑电图；ERCP = 内镜逆行胰胆管造影；ESR = 红细胞沉降率；FODMAP = 可发酵性低聚糖、双糖、单糖和多元醇；GI = 胃肠道；IVU = 静脉尿路造影；MRCP = 磁共振胰胆管造影；PID = 盆腔炎性疾病；RBC = 红细胞；RLQ = 右下腹；RUQ = 右上腹；SBFT = 小肠钡餐通过检查；TB = 结核病；UTI = 尿路感染。
Modified from Barbero GJ.Recurrent abdominal pain in childhood.Pediatr Rev.1982;4(1):29–34.doi: 10.1542/pir.4-1-29, and from Greenberger NJ.Sorting through nonsurgical causes of acute abdominal pain.J Crit Illn.7:1602–1609, 1992.