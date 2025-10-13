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婴幼儿皮疹的某些病因

婴幼儿皮疹的某些病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

感染

念珠菌感染

尿布区似牛肉的红色皮疹，周边是邻近的卫星病灶，包括皮肤皱褶。

舌头或口腔粘膜上常有蓬松的白色斑块。

近期抗生素使用史

病史和体格检查

有时刮擦氢氧化钾湿法涂片

水痘*

面部、头皮、躯干和四肢近端的红色小点，持续10～12小时，发展为小丘疹、水疱，然后形成脐凹状脓疱，最终结痂

严重瘙痒水泡，这也可能发生在手掌，脚掌，头皮和粘膜，以及在尿布区

病史和体格检查

传染性红斑（第五病）

脸颊上的红斑汇合（掴脸颊外观）

有时发热，不适感

病史和体格检查

脓疱病

非大疱性脓疱疮： 口鼻附近的无痛性但有痒感的红肿处，很快就溢出脓液或液体，形成蜂蜜色的痂

大疱性脓疱病： 主要发生在2岁以下儿童

无痛、充满液体的水泡，主要位于胳膊、腿和躯干，周围皮肤发红且瘙痒，破溃后形成黄色或银色的结痂。

病史和体格检查

莱姆病

游走性红斑皮疹；一种扩大（约5-7厘米）的红斑病变，有时伴随中央消退或罕见的紫癜（2%）。

通常疲劳，头痛，关节或身体疼痛

通常发生于存在蜱暴露风险的地方性区域，伴有或不伴有蜱咬。

病史和体格检查

有时需要血清学检测

麻疹*

斑丘疹首先出现在脸上，并蔓延到躯干和四肢

通常有科泼力克斑（颊黏膜白点）

发烧，咳嗽，鼻炎，结膜充血

病史和体格检查

血清学试验（因公共卫生原因）

脑膜炎球菌血症

瘀点状皮疹，有时有暴发性紫癜

发烧，嗜睡，烦躁

在年龄较大的儿童，脑膜刺激征

心动过速，有时低血压

血与脑脊液革兰染色和培养

传染性软疣

肉色脐样丘疹集群

无瘙痒或不适

病史和体格检查

幼儿急疹

在高热4到5天后突然出现的斑丘疹，通常在发热消退时出现

病史和体格检查

风疹*

有时发痒的皮疹从脸部开始向下蔓延，表现为粉红色或淡红色的斑点（可能汇合形成均匀的色斑），通常在扩散时脸部皮疹消退

持续高达3天

通常淋巴结病（枕骨下、耳后、颈后），轻度发热

病史和体格检查

血清学试验（因公共卫生原因）

猩红热（丹痧）

发烧，有时会喉咙痛

通常在发热后12-72小时出现，从胸部、腋窝和腹股沟开始的全身性细小、红色、粗糙质地、可褪色的皮疹

口周特征性的白斑（口周苍白），重点在皮肤区域（巴氏线），草莓舌

通常伴随有手掌和脚掌，指端和趾端以及腹股沟的广泛性脱皮

病史和体格检查

常进行快速链球菌检测或咽拭子培养

葡萄球菌烫伤皮肤综合征

大面积痛性红斑进展为巨大的、松弛性水疱，易于破裂，并留下大面积脱皮。

轻压水疱，疱壁向侧向扩展（尼氏征阳性）。

不累及粘膜

通常发生在年龄<5岁的儿童

病史和体格检查

有时候需通过活检和/或培养来证实

鳞屑，椭圆形病变伴有边缘轻微隆起，而中央则无病变

轻度瘙痒

病史和体格检查

有时需对皮损进行刮片，以行氢氧化钾湿片检查。

病毒性感染（全身性）

斑丘疹

通常有病毒性呼吸道症状

病史和体格检查

超敏反应

特应性皮炎（湿疹）

慢性或复发性的红色，鳞片状斑块，往往出现在曲肌褶皱内

有时具有家族史

病史和体格检查

接触性皮炎

严重瘙痒红斑，有时伴有小水疱

无全身表现

病史和体格检查

药物反应

弥漫性斑丘疹

目前或近期（1周以内）用药史

病史和体格检查

Stevens-Johnson综合征

中毒性表皮坏死松解症

发热，不适，咳嗽，喉咙痛，结膜炎的前驱症状

痛性粘膜溃疡，几乎总是在嘴和嘴唇出现，但有时也出现在生殖器和肛门区域

大面积痛性红斑进展为巨大的、松弛性水疱，易于破裂，并留下大面积脱皮；可能影响脚底但通常不影响头皮

轻压水疱，疱壁向侧向扩展（尼氏征阳性）。

有时使用致病药物（例如，磺胺类药物、青霉素类药物、抗癫痫药物）

病史和体格检查

有时需活检

荨麻疹

界限清楚，瘙痒，红色，隆起的病变

有或没有暴露于已知或潜在过敏原的病史

病史和体格检查

血管炎

免疫球蛋白A相关的血管炎

在数天至数周内分批出现的可触及紫癜，通常在重力依赖部位（例如，腿部，臀部）

通常有关节炎，腹痛

有时有血尿，血红素阳性的粪便，和/或肠套叠

通常发生在年龄<10岁的儿童

病史和体格检查

有时需皮肤活检

川崎病

弥漫性红斑斑丘疹，外观上不尽相同（如荨麻疹，靶样，紫癜），但从不表现为小疱或大疱状；可能涉及手掌和/或脚底

发烧（通常> 39℃）持续>5天

红色，嘴唇干裂，草莓舌，结膜炎，颈部淋巴结肿大

手和足的水肿。

接着是手指和脚趾的脱屑，并延至手掌和脚底

临床标准

检测以排除其他疾病

其他

脂溢性皮炎

头皮上红色和黄色的麟屑（乳痂），有时也累及皮肤褶皱处

病史和体格检查

尿布疹（无念珠菌感染）

尿布区亮红疹，不累及褶皱部位

病史和体格检查

溶血尿毒综合征

瘀点性皮疹，苍白

通常在感染性结肠炎期间或感染后出现，表现为腹痛，呕吐和血性腹泻

少尿或无尿

高血压

全血细胞计数与血小板和外周血涂片，以检测微血管病性贫血和血小板减少症的依据

肾功能检查

大便检测（志贺毒素检测或特定的培养大肠杆菌 O157:H7）

粟丘疹

新生儿脸部微小的珍珠样囊肿

病史和体格检查

多形红斑

粉红色的斑点，对称性分布，最先出现于四肢，接着转变成经典的靶样病变，外周粉红色环围绕中心白斑

有时口腔黏膜病变，瘙痒

病史和体格检查

痱子（热疹）

红色的小丘疹或偶有小水泡

最常见于年幼儿童，但可发生于任何年龄段儿童，特别是在湿热的天气

病史和体格检查

毒性红斑

扁平的红色斑疹（中间通常有白色丘疹样隆起），多达半数的婴儿会出现此类皮疹

年龄超过5天后罕见，通常在7-14天内消失

病史和体格检查

新生儿痤疮

新生儿面部的结节性红斑，有时中心有白点

通常发生在出生后2周到4周之间，但是也可能发生在生后4个月之后，并持续12-18个月

病史和体格检查

玫瑰糠疹

有时上呼吸道感染前驱症状

皮损通常初起为躯干或四肢近端单个的，瘙痒的，直径为2～10cm的卵圆形的红色前驱斑。

前驱斑出现后7-14天，躯干部出现大面积的粉色或红色，鳞状，卵圆形的斑片，有时会呈现一种特征性的圣诞树样分布

病史和体格检查

*由于疫苗接种，该病因目前并不常见，但对于未接种疫苗的儿童，应考虑该病。

*由于疫苗接种，该病因目前并不常见，但对于未接种疫苗的儿童，应考虑该病。

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