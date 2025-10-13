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口炎的一些原因

口炎的一些原因

分类

示例

细菌感染

放线菌病*

急性坏死性溃疡性牙龈炎

淋病

梅毒，一期或二期

结核病*

真菌感染

芽生菌病*

念珠菌感染（最常见）

球孢子菌病*

隐球菌病*

毛霉菌病*（糖尿病患者更常见）

病毒感染

原发性单纯疱疹感染（常发生于婴幼儿）

单纯疱疹感染，继发性（唇或腭的唇疱疹）

水痘-带状疱疹，原发性（水痘）

水痘-带状疱疹再激活（带状疱疹）*

其他（如柯萨奇病毒、巨细胞病毒、E-B病毒或HIV感染；尖锐湿疣；流感；麻疹）

全身性疾病

白塞病

乳糜泻

周期性中性粒细胞减少*

多形红斑

叶酸缺乏

炎症性肠病

铁缺乏

川崎病

白血病

类天疱疮寻常性天疱疮

血小板疾病

Stevens-Johnson综合征

血栓性血小板减少性紫癜*

维生素B缺乏（糙皮病）

维生素C缺乏（坏血病）

维生素B12缺乏

锌缺乏

药物或其他物质

抗生素*

抗癫痫药*

巴比妥酸盐*

化疗试剂

金*

碘化物*

非甾体类抗炎药(NSAIDs)*

物理刺激

不贴合的假牙

折断或边缘锐利的牙齿

习惯性咬颊或咬唇

刺激物和过敏原

酸性食物

镍或钯（用于牙科器具）

染料、酸性烟雾、重金属、金属或矿物粉尘（通过职业接触）

烟草（尼古丁性口炎，尤其是吸烟斗者腭[过度角化的腭黏膜伴小涎腺导管开口处红点]）

Ⅳ型超敏反应（例如对牙膏成分[如十二烷基硫酸钠]、漱口液、糖果、口香糖、染料或唇膏的反应）

局部外用阿司匹林

其他

扁平苔藓

复发性阿弗他口炎（最常见，轻型阿弗他）

头颈部放疗

* 罕见。

* 罕见。

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