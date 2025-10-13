口炎的一些原因
分类
示例
细菌感染
放线菌病*
梅毒，一期或二期
结核病*
真菌感染
芽生菌病*
念珠菌感染（最常见）
球孢子菌病*
隐球菌病*
毛霉菌病*（糖尿病患者更常见）
病毒感染
原发性单纯疱疹感染（常发生于婴幼儿）
单纯疱疹感染，继发性（唇或腭的唇疱疹）
水痘-带状疱疹，原发性（水痘）
水痘-带状疱疹再激活（带状疱疹）*
其他（如柯萨奇病毒、巨细胞病毒、E-B病毒或HIV感染；尖锐湿疣；流感；麻疹）
全身性疾病
周期性中性粒细胞减少*
维生素B缺乏（糙皮病）
维生素C缺乏（坏血病）
药物或其他物质
抗生素*
抗癫痫药*
巴比妥酸盐*
化疗试剂
金*
碘化物*
非甾体类抗炎药(NSAIDs)*
物理刺激
不贴合的假牙
折断或边缘锐利的牙齿
习惯性咬颊或咬唇
刺激物和过敏原
酸性食物
镍或钯（用于牙科器具）
染料、酸性烟雾、重金属、金属或矿物粉尘（通过职业接触）
烟草（尼古丁性口炎，尤其是吸烟斗者腭[过度角化的腭黏膜伴小涎腺导管开口处红点]）
Ⅳ型超敏反应（例如对牙膏成分[如十二烷基硫酸钠]、漱口液、糖果、口香糖、染料或唇膏的反应）
局部外用阿司匹林
其他
复发性阿弗他口炎（最常见，轻型阿弗他）
头颈部放疗
* 罕见。