神经冲动的传递是化学性活动，通过神经末梢释放特定的神经递质进行。神经递质在突触间隙弥散，并与邻近神经元或效应细胞的受体短暂特异性结合。根据受体的不同，神经递质与其结合后产生兴奋性或抑制性作用。通常，神经元之间不会互相接触。 相反，它们通过神经递质在突触间的传递进行交流。在某些情况下，彼此靠近的神经元可以通过间隙连接使用电脉冲进行交流。

大多神经递质合成所需的酶由神经细胞产生，而合成的神经递质被储存在突触末梢的囊泡中（见图神经传递），每个囊泡中递质的数量是量子级（数千个分子）的。当神经冲动传导至神经末梢时，轴突的钙通道开放，钙内流引起许多突触囊泡的膜与神经末梢的膜融合，从而引起神经递质胞裂外排，释放至突触间隙中。

有一类突触，为电突触，其神经传递是无需神经递质参与的，离子通道直接联系突触前后膜神经元的胞浆。该类突触间的神经传递是最快的。

兴奋和抑制信号

神经递质释放触发的反应可刺激或激活突触后神经元，也可抑制或阻断突触后神经元的活动。突触后神经元接收来自多个神经元的多种神经递质信号和电信号。接收信号的神经元最终将输入信号加在一起，如果接收到更多的兴奋性信号，神经元将被触发并将信号发送给其他神经元。如果信号的总和是抑制性的，则神经元就不会被触发激活，也不会影响其他神经元的活动。这些响应信号的累加称为求和。因此，神经递质通过改变动作电位的激发来促进神经元之间的快速交流。

其他类型的求和包括

空间求和：当神经元的不同位置收到多个脉冲，神经元将它们累加

时间求和：在短时间内收到脉冲并将它们累加在一起

为了使神经元产生信号并发出信号，就必须达到阈值电位。在钠离子和钾离子交换过程中，钠离子流入细胞的净增量可产生阈值电位。当足够的钠进入细胞，达到阈值时将触发动作电位； 进而沿着神经元的细胞膜传导。必须达到阈值才能生成动作电位。

神经传递

神经末梢神经递质的数量保持相对恒定，与神经活动无关，这是因为神经末梢存在神经递质前体摄取的调控及存在神经递质合成或降解的酶。突触前膜受体的兴奋可引起突触前递质合成减少，而阻断该受体可引起递质合成增加。

神经递质与受体间的相互作用必须迅速终止，以终止神经递质的持续作用和/或允许同一受体被反复快速激活。神经递质与受体间的相互作用有以下几种方式：

神经递质可通过ATP依赖的耗能过程（再摄取），被迅速泵入突触前神经末梢进行循环或破坏。

神经递质可被受体附近的酶清除。

神经递质可弥散至周围区域后被消除。

轴突末梢吸收的神经递质被重新包装成颗粒或囊泡存储以便再利用。

这些过程的异常可能导致临床疾病。例如，阿尔茨海默氏病中的记忆丧失被认为与突触中神经递质乙酰胆碱不足有关，乙酰胆碱是介导新记忆形成的神经递质。 某些药物（例如多奈哌齐，加兰他敏，卡巴拉汀）会阻断乙酰胆碱酯酶（分解乙酰胆碱），从而增加突触内乙酰胆碱的含量。最终，记忆功能可能改善。

某些类型的单个神经元可以释放两种或多种不同的神经递质（称为共传递），例如乙酰胆碱和谷氨酸。多种神经递质可作用于单个突触后神经元或影响多个突触后神经元。共传递允许神经元之间进行复杂的交流，以控制CNS和周围神经系统（PNS）中的不同事件。

神经递质还可以促进更长期的变化，这些变化涉及额外的途径，例如基因和蛋白质活性的变化。