婴儿和儿童甲状腺功能亢进症

甲状腺功能检查

有时需要影像学检查

在新生儿中，如果母亲患有活动性 Graves 病或有 Graves 病史且甲状腺刺激性抗体水平高，医生会怀疑甲状腺功能亢进。医生会对在医院出生后的所有新生儿进行常规筛查血液检查，以评估甲状腺功能。如果筛查结果为阳性，医生会进行其他检查来确定血液中的甲状腺激素水平（甲状腺功能检查），以确认甲状腺功能减退症诊断。在确诊后，医生可以进行影像学检查以评估甲状腺大小和位置。

对于大龄儿童和青少年，医生也会进行甲状腺功能检查。生物素是一种常见的非处方补充剂，可导致某些激素的读数出错而干扰甲状腺功能检查。应在血液检查前停用生物素至少 2 天。

如果甲状腺摸上去不对称或在甲状腺上触摸到生长物（结节），则医生也会对患有 Graves 病的大龄儿童进行超声检查。如果医生怀疑有脓包（脓肿）或出生缺陷，也可进行计算机断层扫描 (CT) 或超声检查。如果在超声检查过程中发现结节，则医生会用针取出一块（称为细针抽吸活检术）来确定此患儿是否患有甲状腺癌。医生还可以进行称为放射性核素扫描的影像学检查，以评估结节或排除甲状腺癌。