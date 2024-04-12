婴儿和儿童甲状腺功能亢进症

甲状腺功能亢进症是指甲状腺激素生成量增加的疾病。
Graves 病是甲状腺功能亢进症最常见的原因，但甲状腺生长物（结节）或炎症、药物和感染也可能是病因。
症状取决于儿童年龄，但通常会包括身体机能加快。
诊断基于血检和影像学检查。
治疗通常包括抗甲状腺药物和 β-受体阻断剂。
（另见成人甲状腺功能亢进。）
甲状腺是位于颈部的内分泌腺。内分泌腺分泌激素进入血液。激素是影响身体另一部分活动的化学信使。
甲状腺分泌甲状腺激素。甲状腺激素控制机体的代谢速度，包括心跳速率和机体的体温调节方式。如果甲状腺生成过多甲状腺激素，则这些功能会加速。
甲状腺的位置
甲状腺功能亢进症可能发生于发育中胎儿或婴儿或者在儿童期或青春期发生。
新生儿
儿童和青少年
对于 90% 以上的甲状腺功能亢进症儿童和青少年患者，病因是 Graves 病。Graves 病在 5 岁前不常见。Graves 病发病率在青春期增加，在 10 岁至 15 岁之间达到高峰。许多患有 Graves 病的儿童有自身免疫性甲状腺疾病或其他自身免疫性疾病的家族史。唐氏综合征儿童患 Graves 病的风险增加。
儿童和青少年甲状腺功能亢进症较不常见的病因包括甲状腺上的生长物（结节）、甲状腺炎症（桥本甲状腺炎，此情况下甲状腺功能亢进症为暂时性的，儿童最终会发生甲状腺功能减退症）和一些药物。
偶尔，暂时性甲状腺功能亢进症可由引起甲状腺炎症（甲状腺炎）的感染所致。炎症可导致甲状腺释放过多的甲状腺激素，导致甲状腺功能亢进症。细菌感染可导致急性甲状腺炎，病毒感染可导致亚急性甲状腺炎。
婴儿和儿童甲状腺功能亢进症的症状
根据儿童年龄不同，甲状腺功能亢进症的症状有所不同。
胎儿
新生儿
儿童和青少年
甲状腺功能亢进症的症状反映了身体功能的加快：
入睡困难
活动过度
出汗
疲劳
体重减轻
心动过速，血压上升
排便次数较多
震颤（颤抖）
尽管身体功能增加，但是注意力和在校表现下降。可能存在甲状腺肿。儿童可能出现眼睛发红或凸出。
急性和亚急性甲状腺炎的症状突然出现。儿童会出现甲状腺疼痛和压痛以及发热。在亚急性甲状腺炎中，这些症状不太严重，发热可能持续数周。
甲状腺功能亢进的并发症
甲状腺危象是甲状腺功能亢进症的一种罕见严重并发症，且是一种危及生命的紧急情况。
在甲状腺危象中，甲状腺突然变得极其活跃。所有机体功能加速到了极危险的高水平。受影响儿童的症状包括心率极快、体温较高、血压较高、心力衰竭和精神状态改变。甲状腺危象可导致昏迷和死亡。
婴儿和儿童甲状腺功能亢进症的诊断
甲状腺功能检查
有时需要影像学检查
在新生儿中，如果母亲患有活动性 Graves 病或有 Graves 病史且甲状腺刺激性抗体水平高，医生会怀疑甲状腺功能亢进。医生会对在医院出生后的所有新生儿进行常规筛查血液检查，以评估甲状腺功能。如果筛查结果为阳性，医生会进行其他检查来确定血液中的甲状腺激素水平（甲状腺功能检查），以确认甲状腺功能减退症诊断。在确诊后，医生可以进行影像学检查以评估甲状腺大小和位置。
对于大龄儿童和青少年，医生也会进行甲状腺功能检查。生物素是一种常见的非处方补充剂，可导致某些激素的读数出错而干扰甲状腺功能检查。应在血液检查前停用生物素至少 2 天。
如果甲状腺摸上去不对称或在甲状腺上触摸到生长物（结节），则医生也会对患有 Graves 病的大龄儿童进行超声检查。如果医生怀疑有脓包（脓肿）或出生缺陷，也可进行计算机断层扫描 (CT) 或超声检查。如果在超声检查过程中发现结节，则医生会用针取出一块（称为细针抽吸活检术）来确定此患儿是否患有甲状腺癌。医生还可以进行称为放射性核素扫描的影像学检查，以评估结节或排除甲状腺癌。
婴儿和儿童甲状腺功能亢进症的治疗
抗甲状腺药物
β-受体阻滞剂
有时使用碘或氢化可的松
有时需要进行手术
对于所有年龄的患儿（包括新生儿），给予可减少甲状腺的甲状腺激素生成量的抗甲状腺药物（如甲巯咪唑），有时给予可减慢心率的药物 β-受体阻滞剂（例如普萘洛尔）。仅当心率过快或血压过高时才使用 β-受体阻滞剂。在抗甲状腺药物生效后，停止 β-受体阻断剂治疗。
如果其他疗法没有帮助，还可以给新生儿口服碘剂或氢化可的松。一旦通过母体胎盘传递的抗体从新生儿血液中消失，就会停止使用这些药物。必须密切监测接受抗甲状腺药物治疗的新生儿，以确保治疗不会引起甲状腺功能减退症，这会影响生长和发育。
患有甲状腺功能亢进症的新生儿几乎总会在 6 个月内恢复，且不再需要抗甲状腺药物。接受抗甲状腺药物治疗的大龄儿童的症状最终可消失（称为缓解），但是在一些患儿中，症状可重新出现（称为复发），因此需要对他们定期监测以确定是否需要进一步治疗。
有时，患有 Graves 病的较大儿童（11 岁及以上）需要额外的治疗来永久治疗该疾病。如果抗甲状腺药物在使用 18 至 24 个月后没有带来缓解，或如果患儿没有使用抗甲状腺药物，或如果药物引起严重的副作用，则可能需要永久性治疗（确定性治疗）。在确定性治疗中，用放射性碘破坏甲状腺或通过手术切除甲状腺。然而，通常不会向 10 岁以下儿童给予放射性碘，且在甲状腺较大的患者中通常无效。因此，可对出现这些因素的儿童和青少年进行手术。
手术切除一些结节。
使用抗生素治疗急性甲状腺炎，并给予非甾体抗炎药物 (NSAID) 以缓解疼痛和发热。可能需要手术（例如，引流脓肿）。不使用抗生素治疗亚急性甲状腺炎，但是会给予 NSAID 以缓解疼痛和发热。不给儿童使用抗甲状腺药物治疗任一类型的甲状腺炎，但可能会给予 β-受体阻断剂。
甲状腺危象是一种危及生命的紧急情况，并会增加死亡风险。该病在重症监护病房 (ICU) 使用多种药物治疗。
婴儿和儿童甲状腺功能亢进症的预后
如果出生前未检测出甲状腺功能亢进症，则在胎儿期患上甲状腺功能亢进症的新生儿可能会受到严重影响。约 10% 至 15% 未经治疗的新生儿会因甲状腺功能亢进症而死亡。
症状何时出现和严重程度取决于母亲是否在使用抗甲状腺药物。如果母亲在怀孕期间没有使用抗甲状腺药物，新生儿在出生时就会有甲状腺功能亢进症。如果母亲在孕期使用抗甲状腺药物，则新生儿在出生后约 3 至 7 天内可能不会表现出甲状腺功能亢进症的症状。（另见妊娠期 Graves 病的治疗。）