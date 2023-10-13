治疗类风湿性关节炎的药物
药物
一些副作用
羟氯喹
通常轻度皮炎（皮疹）和皮肤变色（可能对阳光敏感）
肌肉疼痛或无力
极少数情况下，心肌病
眼部问题
Leflunomide
皮疹
肝脏疾病
神经损害（神经病变）
腹泻
脱发
出生缺陷
甲氨蝶呤
肝脏疾病
肺炎
恶心
口疮
男性精子数量减少和生育能力下降
脱发
出生缺陷和流产风险增加
硫氮磺胺吡啶
胃部不适
中性粒细胞减少症*（通常仅在治疗开始时）
红细胞破坏（溶血）
肝脏问题
皮疹
Janus 激酶 (JAK) 抑制剂
托法替布
巴瑞克替尼
乌帕替尼
感染的风险，特别是水痘和带状疱疹的复发
除黑色素瘤之外的皮肤癌
高胆固醇（高胆固醇血症）
主要心血管事件（例如心脏病发作、中风）
肺癌
阿达木单抗
聚乙二醇化培塞利珠单抗
依那西普
戈利木单抗
英夫利西单抗
潜伏性感染复发的潜在风险（特别是结核病、乙型肝炎和真菌感染）
除黑色素瘤之外的皮肤癌
偶而导致系统性红斑狼疮
心力衰竭加重
阿巴西普
肺脏问题
感染风险增加
头痛
上呼吸道感染
喉咙痛
恶心
Anakinra
注射部位疼痛、发红和瘙痒
感染风险升高
中性粒细胞减少症*
利妥昔单抗
给予药物时：
用药后：
托珠单抗
Sarilumab
中性粒细胞减少症*（抗感染白细胞太少）
抑制骨髓内的血小板生成，有时增加出血风险
肝酶升高
少数情况下导致肠道穿孔
血脂异常（尤其是低密度脂蛋白 [LDL] 水平升高）
泼尼松
泼尼松龙
长期使用对身体有多种副作用：
皮质类固醇，关节内注射
醋酸甲泼尼龙
曲安奈德
己曲安缩松
极少数情况下，在注射部位或关节内发生感染
无力和注射部位皮肤变色
Diclofenac
布洛芬
萘普生
许多其他
胃部不适
血压增高
肾脏问题
可能增加瘀肿和出血风险
环氧合酶-2 (COX-2) 抑制剂 (coxibs)，例如塞来昔布
肾脏问题
血压增高
胃溃疡和出血风险低于其他非甾体类抗炎药
可能增加心脏病和中风危险
* 抑制骨髓造血可导致抗感染的白细胞（称作中性粒细胞）减少，从而增加感染风险。