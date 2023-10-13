麻木的原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法†
躯体同侧上下肢（手臂和腿部）的麻木
影响大脑外层(脑的最大区域)的疾病，例如
受疾病影响的一侧大脑的对侧面部和身体的感觉丧失，以及通过触摸识别物品的能力丧失
通常肌无力、失去协调能力、以及其他提示神经系统功能障碍的症状
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
影响脑干以上部位的疾病，如
受疾病影响的一侧大脑的对侧面部和身体的感觉丧失
通常有复视
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
影响脑干以下部位的疾病，如
受疾病影响的一侧大脑的同侧面部和对侧身体的感觉丧失
通常有视觉问题，并且有咀嚼、吞咽和说话困难
脑的磁共振成像
双侧肢体或躯体的麻木
疾病影响脊髓的宽度，如
通常有躯体特定平面以下的感觉缺失及肌无力
面部感觉不丧失
通常有尿潴留、排便和膀胱失去控制（失禁）、和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍
脊髓的磁共振成像
压迫引起的马尾神经综合征，例如，可能源于
麻木主要发生在大腿、臀部、膀胱和生殖器，以及能触及马鞍的身体部位（鞍区）
通常有腰背部疼痛
通常有尿潴留、排便和膀胱失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍
脊髓的磁共振成像
脊髓中心压迫综合征（可能由损伤、肿瘤或瘘管引起）
主要影响肩膀和手臂的麻木和无力
磁共振成像(MRI)
多发性神经病（全身许多周围神经同时发生功能障碍），例如，可能源于
身体两侧大约同一部位出现麻木和异常感觉，主要分布在足和手
有时有肌无力和反射消失。
神经传导检查（测量神经传输信号速度）和肌电图（刺激肌肉和记录其电活动）
其他检查取决于医生怀疑的疾病。
脱髓鞘疾病（导致神经发炎并失去外层(称为髓鞘)的疾病），例如
通常感觉肌无力、笨拙和异常(例如刺痛或麻木)
有时发生视力或语言能力改变
脑和脊髓的 MRI
可做脊髓穿刺（腰穿）检查脑脊液标本（围绕脑部和脊髓的液体）
肢体部分麻木
影响脊神经根的疾病，例如
疼痛
神经根支配的区域经常肌无力和/或反射减弱或消失
脊髓 MRI 或 CT
有时行神经传导检查和肌电图检查
在某个肢体相对较大的区域出现麻木、疼痛和/或肌无力
神经传导检查和肌电图检查
磁共振成像(MRI)
单发性神经病变（单个周围神经功能障碍），例如
伴有或不伴有疼痛的麻木
通常由一个神经支配的区域出现肌无力和反射减少或缺失
有时仅需医生进行体格检查
有时行神经传导检查和肌电图检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。