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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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麻木的原因和特征

病因

临床特征*

诊断方法†

躯体同侧上下肢（手臂和腿部）的麻木

影响大脑外层(脑的最大区域)的疾病，例如

受疾病影响的一侧大脑的对侧面部和身体的感觉丧失，以及通过触摸识别物品的能力丧失

通常肌无力、失去协调能力、以及其他提示神经系统功能障碍的症状

脑的磁共振成像或计算机断层扫描

影响脑干以上部位的疾病，如

  • 中风

  • 肿瘤

  • 脓肿（脓液囊）

受疾病影响的一侧大脑的对侧面部和身体的感觉丧失

通常有复视

脑的磁共振成像或计算机断层扫描

影响脑干以下部位的疾病，如

  • 中风

  • 肿瘤

  • 退行性脑病

受疾病影响的一侧大脑的同侧面部和对侧身体的感觉丧失

通常有视觉问题，并且有咀嚼、吞咽和说话困难

脑的磁共振成像

双侧肢体或躯体的麻木

疾病影响脊髓的宽度，如

通常有躯体特定平面以下的感觉缺失及肌无力

面部感觉不丧失

通常有尿潴留、排便和膀胱失去控制（失禁）、和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍

脊髓的磁共振成像

压迫引起的马尾神经综合征，例如，可能源于

  • 椎间盘破裂或突出

  • 癌症扩散到脊椎

麻木主要发生在大腿、臀部、膀胱和生殖器，以及能触及马鞍的身体部位（鞍区）

通常有腰背部疼痛

通常有尿潴留、排便和膀胱失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍

脊髓的磁共振成像

脊髓中心压迫综合征（可能由损伤、肿瘤或瘘管引起）

主要影响肩膀和手臂的麻木和无力

磁共振成像(MRI)

多发性神经病（全身许多周围神经同时发生功能障碍），例如，可能源于

身体两侧大约同一部位出现麻木和异常感觉，主要分布在足和手

有时有肌无力和反射消失。

神经传导检查（测量神经传输信号速度）和肌电图（刺激肌肉和记录其电活动）

其他检查取决于医生怀疑的疾病。

脱髓鞘疾病（导致神经发炎并失去外层(称为髓鞘)的疾病），例如

  • 多发性硬化症

通常感觉肌无力、笨拙和异常(例如刺痛或麻木)

有时发生视力或语言能力改变

脑和脊髓的 MRI

可做脊髓穿刺（腰穿）检查脑脊液标本（围绕脑部和脊髓的液体）

肢体部分麻木

影响脊神经根的疾病，例如

疼痛

  • 有时放射至手臂或腿部

  • 可能会有触电样感觉

  • 可能因脊柱移动、咳嗽、或做瓦尔萨尔瓦动作（试图强行呼气但不让空气通过鼻子或嘴巴逸出）而更加严重

神经根支配的区域经常肌无力和/或反射减弱或消失

脊髓 MRI 或 CT

有时行神经传导检查和肌电图检查

影响神经丛（神经纤维的网络）的疾病，例如

  • 胸廓出口压迫综合征

  • 损伤，如刺伤

  • 扩散到神经丛周围器官的癌症

  • 臂丛神经炎（颈部和肩部的神经丛突然发生功能障碍）

在某个肢体相对较大的区域出现麻木、疼痛和/或肌无力

神经传导检查和肌电图检查

磁共振成像(MRI)

单发性神经病变（单个周围神经功能障碍），例如

伴有或不伴有疼痛的麻木

通常由一个神经支配的区域出现肌无力和反射减少或缺失

有时仅需医生进行体格检查

有时行神经传导检查和肌电图检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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