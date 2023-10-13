昏睡和昏迷的一些原因
常见病因
处理
后果
脑部病变
反复或长期发作的癫痫可
这种癫痫发作会损害脑组织。
癫痫发作时通常意识受损。
癫痫发作后，大多数患者感觉迟钝（嗜睡）和意识模糊，有些感觉虚弱或瘫痪。癫痫发作后，患者可能保持这种状态数分钟至数小时。
中风会阻塞部分脑组织的血流，包括脑干。
如果脑干的血流受阻，可能会突然失去意识，并可导致昏迷。如果流向整个脑干的血流受阻，几分钟内无法恢复，那么大部分或全部脑干都会受损，并可能导致死亡。
中风可能是由脑内出血（脑溢血）或覆盖脑部的组织层之间出血（蛛网膜下腔出血）引起的。
血液可直接损坏脑组织或增加脑组织的压力。
意识可能受损，并可能导致昏迷。另外，也可能发生癫痫。脑干部位的少量出血即可造成昏迷。
较大体积的肿瘤或脓肿可造成脑组织受压，从而影响脑功能。有时压力会推动脑组织通过相对坚硬的组织薄片（将脑部分成几部分）上的自然开口。脑组织的这种异常突出称为脑疝。
肿瘤可以直接侵入和损伤脑组织，并导致肿胀，从而中断脑不同区域之间的交流。
维持觉醒状态的相关脑区受损，从而导致昏迷。
其他疾病
心脏骤停或呼吸骤停
心脏骤停时，心脏停止泵血。结果，没有足够的血液到达脑部，脑部缺氧，因为血液向身体组织输送氧气。
呼吸骤停时，患者停止呼吸。结果，没有足够的氧气进入血液，脑部缺氧。
通常，心脏和呼吸骤停同时发生。
一两分钟后意识丧失。如果患者缺氧4至5分钟，可导致某些脑区的神经细胞死亡。导致昏迷，并很快便可能无法逆转。
严重的心或肺疾病
严重的心脏病（例如心力衰竭）可造成脑供血减少。
无论是哪种疾病，都可导致脑供氧不足。缺氧会导致谵妄或昏迷，这取决于血氧含量。
如果肾脏或肝脏无法正常清除血液中的有害物质，有害物质便会积聚在血液中并导致脑功能障碍。
治疗慢性肾衰竭或肝衰竭通常可以逆转它们引起的昏迷。
急性重度的肝衰竭在造成昏迷的同时，因为脑细胞液体积聚而导致脑部肿胀。常常导致死亡。
随着时间推移，高血压会损伤脑部的血管。
如果脑内血管受损，脑血流和供氧会减少。此外，受损的血管可能会破裂，导致中风（由于脑部出血）。
代谢异常
糖尿病可能导致血糖水平过高（高血糖症），或者当治疗过于激进时过低（低血糖症-见下文）。
此外，当胰岛素不足时（例如 1 型糖尿病），身体会分解脂肪细胞产生能量。在此过程中，会生产酮。酮使血液酸性过强(这种情况称为糖尿病酮症酸中毒)。
因此可导致昏睡或昏迷。
如果不治疗，糖尿病酮症酸中毒或低血糖会导致昏迷和死亡。
血糖水平异常高。高血糖会导致脱水，从脑部中吸取液体，并导致脑收缩。
因此可导致昏睡或昏迷。
血糖水平异常低。缺糖可导致脑功能障碍或受损，糖与氧是主要的能量来源。
可导致昏迷。低血糖症患者必须立即接受治疗，以防止永久性脑损伤或死亡。治疗包括静脉注射葡萄糖（一种糖）
血钠水平高。高钠血症通常是由脱水引起，可使脑细胞脱水。
脑细胞含水量异常，干扰化学反应。导致昏睡或昏迷。
血钠水平低。低钠血症常常由以下因素造成：
低钠血症会增加脑细胞中的含水量，并使脑肿胀。
脑细胞含水量异常，干扰化学反应。脑是否受损以及受损程度取决于脑细胞中水分的增加速度。如果数量增长缓慢，脑也许能够调整，通常可以避免损伤。
甲状腺功能低下。
甲状腺功能低下可造成精神混乱或思考速度下降。
精神混乱可以进展至昏睡或昏迷。
维生素硫胺素或镁等矿物质的缺乏会导致脑中的神经细胞失灵。一些矿物质（包括镁）也是电解质。电解质有助于调节神经和肌肉功能，维持体内酸碱平衡。
硫胺素缺乏可能导致思维混乱、昏睡和昏迷。眼肌可能无法正常工作，导致复视。
某些电解质或矿物质（如镁）含量很低或很高会导致嗜睡、虚弱，极少数情况下会导致癫痫发作和昏迷。
感染
脑炎（脑部感染）
脑膜炎（覆盖脑部和脊髓的组织层感染）
败血症（对血流感染的严重全身反应）
老年人尿路感染
脑组织感染可能会导致脑功能障碍。
其他感染（如败血症）可导致高热，进而造成脑功能障碍或脑组织损伤。
脑中与年龄相关的变化使老年人更容易受到轻微疾病（如尿路感染）引起的精神功能障碍的影响。
造成昏迷。
在老年人中，尿路感染会导致思维混乱、定向障碍和谵妄。
意外事故或外伤
窒息
脑缺氧。
迅速发生意识障碍，导致昏迷甚至死亡。
头颅外伤通过以下机制损伤脑部：
血液可直接刺激脑组织，或者可能积聚成团块（血肿），从而压迫脑组织（如硬膜外血肿或硬膜下血肿）。
根据损伤程度，患者可立即昏迷或在数小时内发生昏迷。也可导致癫痫发作，尤其是大量血液从血管渗出，直接接触脑组织，并对其造成损害。
体温超过40℃（104℉），例如高热或中暑时，可以损伤脑部。
可导致昏迷。当体温很高时，神经细胞死亡的速度要快得多。
体温低于36℃（96.8℉）可以降低脑功能。体温低于26.7℃（80℉）可以导致昏迷。
但是低体温有时可以通过减缓由缺血或缺氧引起的损伤，从而保护脑部。此外，在低体温时，神经细胞死亡速度减缓。例如在冰冷湖水中溺水 30 分钟的儿童可能可以完全恢复。而在温水中溺水同样时间，则通常导致死亡。
可以导致昏睡或昏迷，但如果患者存活下来，通常不会造成永久性伤害。
物质
酒精可以使脑部的生理活动迟缓。大量饮酒可能会导致呼吸过慢，而直接或间接地影响脑组织，因为呼吸过慢会使血液中的氧气水平下降，从而导致脑受损。
能引起昏睡或昏迷，尤其当血液中酒精浓度超过0.2%。
大量吸入一氧化碳或类似物质
一氧化碳与红细胞的血红蛋白结合，从而阻碍其携氧至其他组织，包括脑组织。
严重一氧化碳中毒导致脑部没有获得足够的供氧，从而导致昏迷或不可逆的脑损伤。
药物和非法药物
许多药物和非法药物，即使剂量不高，也会使脑部功能变得迟缓（有时通过减慢呼吸而影响脑部）。它们包括
可导致昏迷。如果进行早期治疗，这种昏迷可完全恢复。