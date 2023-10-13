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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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昏睡和昏迷的一些原因

常见病因

处理

后果

脑部病变

癫痫发作

反复或长期发作的癫痫可

  • 过度刺激脑组织，影响神经冲动的正常传导

  • 有时可引起高热，可能会加重脑功能障碍

这种癫痫发作会损害脑组织。

癫痫发作时通常意识受损。

癫痫发作后，大多数患者感觉迟钝（嗜睡）和意识模糊，有些感觉虚弱或瘫痪。癫痫发作后，患者可能保持这种状态数分钟至数小时。

中风

中风会阻塞部分脑组织的血流，包括脑干。

如果脑干的血流受阻，可能会突然失去意识，并可导致昏迷。如果流向整个脑干的血流受阻，几分钟内无法恢复，那么大部分或全部脑干都会受损，并可能导致死亡。

中风可能是由脑内出血（脑溢血）或覆盖脑部的组织层之间出血（蛛网膜下腔出血）引起的。

血液可直接损坏脑组织或增加脑组织的压力。

意识可能受损，并可能导致昏迷。另外，也可能发生癫痫。脑干部位的少量出血即可造成昏迷。

肿瘤脓肿

较大体积的肿瘤或脓肿可造成脑组织受压，从而影响脑功能。有时压力会推动脑组织通过相对坚硬的组织薄片（将脑部分成几部分）上的自然开口。脑组织的这种异常突出称为脑疝

肿瘤可以直接侵入和损伤脑组织，并导致肿胀，从而中断脑不同区域之间的交流。

维持觉醒状态的相关脑区受损，从而导致昏迷。

其他疾病

心脏骤停或呼吸骤停

心脏骤停时，心脏停止泵血。结果，没有足够的血液到达脑部，脑部缺氧，因为血液向身体组织输送氧气。

呼吸骤停时，患者停止呼吸。结果，没有足够的氧气进入血液，脑部缺氧。

通常，心脏和呼吸骤停同时发生。

一两分钟后意识丧失。如果患者缺氧4至5分钟，可导致某些脑区的神经细胞死亡。导致昏迷，并很快便可能无法逆转。

严重的心或肺疾病

严重的心脏病（例如心力衰竭）可造成脑供血减少。

严重的肺部疾病（例如慢性阻塞性肺疾病、肺水肿、肺栓塞、重度持续性哮喘发作）可导致血氧含量下降。

无论是哪种疾病，都可导致脑供氧不足。缺氧会导致谵妄或昏迷，这取决于血氧含量。

肾衰竭

肝功能衰竭

如果肾脏或肝脏无法正常清除血液中的有害物质，有害物质便会积聚在血液中并导致脑功能障碍。

治疗慢性肾衰竭或肝衰竭通常可以逆转它们引起的昏迷。

急性重度的肝衰竭在造成昏迷的同时，因为脑细胞液体积聚而导致脑部肿胀。常常导致死亡。

高血压

随着时间推移，高血压会损伤脑部的血管。

如果脑内血管受损，脑血流和供氧会减少。此外，受损的血管可能会破裂，导致中风（由于脑部出血）。

代谢异常

糖尿病

糖尿病可能导致血糖水平过高（高血糖症），或者当治疗过于激进时过低（低血糖症-见下文）。

此外，当胰岛素不足时（例如 1 型糖尿病），身体会分解脂肪细胞产生能量。在此过程中，会生产酮。酮使血液酸性过强(这种情况称为糖尿病酮症酸中毒)。

因此可导致昏睡或昏迷。

如果不治疗，糖尿病酮症酸中毒或低血糖会导致昏迷和死亡。

高血糖

血糖水平异常高。高血糖会导致脱水，从脑部中吸取液体，并导致脑收缩。

因此可导致昏睡或昏迷。

低血糖

血糖水平异常低。缺糖可导致脑功能障碍或受损，糖与氧是主要的能量来源。

可导致昏迷。低血糖症患者必须立即接受治疗，以防止永久性脑损伤或死亡。治疗包括静脉注射葡萄糖（一种糖）

高钠血症

水平高。高钠血症通常是由脱水引起，可使脑细胞脱水。

脑细胞含水量异常，干扰化学反应。导致昏睡或昏迷。

低钠血症

水平低。低钠血症常常由以下因素造成：

  • 大量饮水（例如聚会宴席上的过饮现象）

  • 保持过多的水分(例如某些心脏、肾脏、肝脏和激素紊乱中可能发生的情况)

  • 大量的从尿液或者消化道（如腹泻）丢失

低钠血症会增加脑细胞中的含水量，并使脑肿胀。

脑细胞含水量异常，干扰化学反应。脑是否受损以及受损程度取决于脑细胞中水分的增加速度。如果数量增长缓慢，脑也许能够调整，通常可以避免损伤。

甲状腺功能减退症

甲状腺功能低下。

甲状腺功能低下可造成精神混乱或思考速度下降。

精神混乱可以进展至昏睡或昏迷。

营养素缺乏，例如硫胺素 或某些电解质或矿物质（例如)

维生素硫胺素等矿物质的缺乏会导致脑中的神经细胞失灵。一些矿物质（包括）也是电解质。电解质有助于调节神经和肌肉功能，维持体内酸碱平衡。

硫胺素缺乏可能导致思维混乱、昏睡和昏迷。眼肌可能无法正常工作，导致复视。

某些电解质或矿物质（如）含量很低或很高会导致嗜睡、虚弱，极少数情况下会导致癫痫发作和昏迷。

感染

COVID-19

脑炎（脑部感染）

脑膜炎（覆盖脑部和脊髓的组织层感染）

败血症（对血流感染的严重全身反应）

严重急性呼吸综合征 (SARS)

老年人尿路感染

脑组织感染可能会导致脑功能障碍。

其他感染（如败血症）可导致高热，进而造成脑功能障碍或脑组织损伤。

脑中与年龄相关的变化使老年人更容易受到轻微疾病（如尿路感染）引起的精神功能障碍的影响。

造成昏迷。

在老年人中，尿路感染会导致思维混乱、定向障碍和谵妄。

意外事故或外伤

窒息

脑缺氧。

迅速发生意识障碍，导致昏迷甚至死亡。

头颅外伤

头颅外伤通过以下机制损伤脑部：

  • 震荡脑部可能会影响脑细胞间的信号传递，但不会导致任何明显的物理损伤（如脑震荡）

  • 脑部小血管损伤（如擦伤或挫伤）

  • 切割或挤压脑组织

  • 在脑部(如脑出血)或覆盖脑部的组织之间(如蛛网膜下腔出血)造成严重出血

血液可直接刺激脑组织，或者可能积聚成团块（血肿），从而压迫脑组织（如硬膜外血肿或硬膜下血肿）。

根据损伤程度，患者可立即昏迷或在数小时内发生昏迷。也可导致癫痫发作，尤其是大量血液从血管渗出，直接接触脑组织，并对其造成损害。

高热

体温超过40℃（104℉），例如高热或中暑时，可以损伤脑部。

可导致昏迷。当体温很高时，神经细胞死亡的速度要快得多。

低体温

体温低于36℃（96.8℉）可以降低脑功能。体温低于26.7℃（80℉）可以导致昏迷。

但是低体温有时可以通过减缓由缺血或缺氧引起的损伤，从而保护脑部。此外，在低体温时，神经细胞死亡速度减缓。例如在冰冷湖水中溺水 30 分钟的儿童可能可以完全恢复。而在温水中溺水同样时间，则通常导致死亡。

可以导致昏睡或昏迷，但如果患者存活下来，通常不会造成永久性伤害。

物质

饮酒

酒精可以使脑部的生理活动迟缓。大量饮酒可能会导致呼吸过慢，而直接或间接地影响脑组织，因为呼吸过慢会使血液中的氧气水平下降，从而导致脑受损。

能引起昏睡或昏迷，尤其当血液中酒精浓度超过0.2%。

大量吸入一氧化碳或类似物质

一氧化碳与红细胞的血红蛋白结合，从而阻碍其携氧至其他组织，包括脑组织。

严重一氧化碳中毒导致脑部没有获得足够的供氧，从而导致昏迷或不可逆的脑损伤。

药物和非法药物

许多药物和非法药物，即使剂量不高，也会使脑部功能变得迟缓（有时通过减慢呼吸而影响脑部）。它们包括

可导致昏迷。如果进行早期治疗，这种昏迷可完全恢复。

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