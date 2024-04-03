一些疾病几乎只发生在老年人身上。（也请参阅衰老概述。) 其有时候被称作老年综合征（需要进行医学干预的老年疾病）。
一些疾病在任何年龄都会出现，但在老年人身上会出现不同的症状和并发症。下面是一些例子：
甲状腺功能低下（甲状腺功能减退）： 对于年轻人来说，会造成体重增加和感觉慵懒。而老年人最初或最主要的症状可能是谵妄。
甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）： 年轻人通常容易焦虑并且体重降低。相比之下，老年人则表现为嗜睡、沉默寡言、消沉和糊涂。
抑郁： 年轻人通常表现为伤心、沉默寡言和明显的情绪低落。而老年人有时候看上去并没有不愉快。老年人有时候看上去并没有不愉快，多表现为神志混乱，健忘，倦怠，兴趣缺失或者看上去很孤独。
心脏病： 年轻人通常表现为胸痛。老年人可能没有胸痛的感觉，但可能出现呼吸困难或腹痛。有时候伴有大汗，突发的疲惫感，意识丧失或谵妄。
消化道穿孔： 消化系统器官，比如胃或肠道，偶尔会发生撕裂（穿孔），导致广泛而严重的腹腔感染。年轻人会出现腹部剧痛和发烧，腹肌紧张。相反，老年人可能没有这些症状。有时候表现为谵妄或极度虚弱。
老年人由这些疾病导致的谵妄可能会被误诊为痴呆。
老年人常常同时患有多种疾病。各种疾病会相互影响。比如，抑郁会加重痴呆，感染会导致糖尿病加重。
不过，疾病已经不再像以前那样对老年人造成毁灭性的打击或使其失能。以前可能导致老年人死亡的疾病，如心脏病、髋骨骨折以及肺炎等，目前通常可以被有效控制或治疗。经过治疗，许多患有慢性疾病（比如糖尿病、肾病和冠状动脉疾病）的老年人可以维持身体功能、行动自由、保持独立。
一些主要影响老年人的疾病
疾病
描述
记忆和其他脑功能进行性缺失。
主动脉壁膨出。如果不治疗主动脉会撕裂导致死亡。
萎缩性尿道炎和阴道炎（现在称为绝经期泌尿生殖系统综合征）
尿道组织变薄，有时会导致排尿时烧灼感。阴道组织变薄，导致性交疼痛。
前列腺增大，导致膀胱排尿受阻。
晶状体浑浊，导致视物困难。
身体对产生的胰岛素反应下降。常常在中年以后发生。可不用胰岛素治疗。
由于眼内压增加，导致视神经受损。视力下降，并可导致失明。青光眼通常始于中年。
关节间软骨退化，导致疼痛。多在中年以后发生。
骨质不再致密，脆性增加。骨折容易发生。
脑神经细胞进行性缓慢退化，导致震颤，肌肉僵直，运动和维持平衡变得困难。
皮肤表面长期受压迫，血流减少，导致皮肤破溃。
发生在前列腺的癌症，最终会影响排尿。
早期感染的水痘病毒再次复发，引起水疱，有时会导致长期的剧烈的疼痛。
脑部血管阻塞或破裂。导致瘫痪、身体一侧感觉丧失、一侧视觉异常、言语困难或理解困难、平衡性和协调性降低或突发严重的头疼。
无法控制排尿，尿液溢出。
寻找长生不老的秘密
所有人都希望知道青春永驻的秘密。科学家们从基因、细胞、激素、饮食结构以及其他因素中寻找蛛丝马迹，试图延缓衰老的过程。现已证明有助于延长寿命的策略有以下三种：
锻炼的老年人比不锻炼的更健康。运动有许多已确定的健康益处：改善和维持日常活动的能力、保持健康体重以及帮助预防或推迟疾病，例如冠状动脉疾病、癌症、糖尿病、认知能力下降和提早死亡。耐力运动（例如步行、骑自行车、跳舞、游泳、低冲击有氧运动）对老年人的健康有很多已证实的益处。很多证据表明，肌肉强化运动也有益处。比步行更费力的运动计划可包括以下 4 种运动的任意组合。
根据个人的健康状况和健身水平，人们应能够选择自己喜欢的活动，但应鼓励他们进行所有 4 种运动。
习惯低脂饮食且进食较多水果和蔬菜的人较食高脂和高淀粉的人更健康。而且，生活在地中海国家并食用所谓地中海饮食的人们似乎寿命更长。这种饮食结构中包含更多的全谷物、水果、蔬菜、豆类、坚果和鱼，红肉较少，所以被认为比北欧和美洲的饮食习惯更健康。此外，其主要的脂肪来源是橄榄油。橄榄油含有许多维生素，且单不饱和脂肪酸的含量更高。单不饱和脂肪不会像饱和脂肪那样增加胆固醇。有证据表明，地中海饮食可以减少心脏病发作、中风、心血管死亡和糖尿病的发生。因此，大多数专家建议坚持这种饮食。（然而，摄入过少的卡路里、蛋白质或营养物质，存在诸多健康风险，可能会影响生活质量，甚至导致更严重的后果 [例如肌肉组织损失——一种称为肌肉减少症的疾病]。人们应该摄入足够的营养物质，但不要过量。）
长期低热卡饮食可延长寿命，可能是由于减缓了新陈代谢，降低了有害代谢产物的数量。这些有害的代谢产物（自由基），是细胞正常活动的副产物。自由基对细胞的破坏作用被认为是促进了身体老化，并导致心血管疾病和癌症等疾病。但低热卡饮食延长寿命尚未得到研究的充分验证。
对大多数人来说，以上三种策略要求个人生活方式的重大改变。所以许多人希望找到其他并不苛刻的要求来延缓衰老。例如，他们寻求其他方式来管理自由基，抗氧化剂可以抵消自由基的作用从而保护细胞。称为抗氧化剂的物质可以中和自由基，理论上有助于防止细胞受损。维生素 C 和 E 都属于抗氧化剂。所以许多人补充大量的维生素 C 和 E 以期延缓衰老的过程。有时会补充其他抗氧化剂比如 β-胡萝卜素（维生素 A 的一种形式）。从理论上说，使用抗氧化剂预防衰老是有意义的。但是，医生现在认识到身体有时会以有益的方式利用自由基，例如，免疫防御系统会利用自由基。因此，也有理由认为服用大量抗氧化剂可能无济于事，并且有证据表明，高剂量维生素 E、（有些情况下）β-胡萝卜素可能有害。无论如何，没有研究表明将抗氧化剂作为补充剂服用可以预防或减缓衰老。同样，有直接证据表明，补充抗氧化剂不能预防心脏病、中风或癌症等疾病，也不会延长寿命。而且，尚无研究证明这些补充剂无害。
随着衰老的发生，某些激素的水平开始下降。人们开始补充激素替代品以期延缓或减慢衰老。比如睾酮、雌激素、DHEA（脱氢表雄酮）、人类生长激素以及褪黑素。但是否有助于延缓衰老尚未可知，反而有些确定会存在某些风险。科学家甚至认为，某些激素水平的下降可以通过降低新陈代谢而延长寿命。
有人认为，具有东方特点的一些运动，比如瑜伽，太极和气功可以延长寿命。这些运动基于一个原理，即健康是整体概念，包括生理，情绪，精神和心灵的和谐和平衡。强调在运动同时身心放松，呼吸调节，节食和冥想。这些运动对老年人是安全的，而且感觉良好。当然，上述运动是否真正有助于延长寿命也是难以证明的。