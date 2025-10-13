新生儿高胆红素血症的原因
机制
病因
增加的肝内循环
母乳性黄疸
母乳性黄疸（哺乳性黄疸）
药物导致的肠麻痹（硫酸镁或吗啡）
蠕动减弱
幽门狭窄*
吞咽血液
产生过多
血管外血液的分解（例如，血肿、淤癍、肺出血、脑出血或其他隐性失血）
红细胞增多症；见于母-胎间输血和胎-胎间输血或脐带结扎延迟
溶血性贫血导致的过度产生
某些药物和制剂在患有G6PD缺乏症的新生儿中（例如，对乙酰氨基酚、酒精、抗疟药、阿司匹林、布比卡因、皮质类固醇、地西泮、呋喃妥因、催产素、青霉素、苯噻嗪、磺胺类药物）
母婴血型不合（例如，Rh或ABO血型不合）
红细胞酶缺陷（例如，G6PD或丙酮酸激酶）
胆道梗阻造成的分泌不足
胆道闭锁*
胆总管囊肿*
囊性纤维化*（胆汁浓缩）
肿瘤或带*（外梗阻）
内分泌代谢障碍引起的排泌异常
Crigler-Najjar综合征（家族性非溶血性黄疸1型和2型）
药物和激素
高蛋氨酸血症
Lucey-Driscoll综合征
酪氨酸病
混合型障碍分泌过多且排泌低下
窒息
宫内感染
严重新生儿溶血病
TORCH感染
* 黄疸也可能发生在新生儿期之外。
Adapted from Poland RL, Ostrea EM Jr: Neonatal hyperbilirubinemia.In Care of the High-Risk Neonate, ed.3, edited by MH Klaus and AA Fanaroff.Philadelphia, WB Saunders Company, 1986.