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新生儿高胆红素血症的原因

新生儿高胆红素血症的原因

机制

病因

增加的肝内循环

母乳性黄疸

母乳性黄疸（哺乳性黄疸）

药物导致的肠麻痹（硫酸镁或吗啡

蠕动减弱

先天性巨结肠

肠闭锁、肠狭窄，包括环状胰腺

胎粪性肠梗阻胎粪栓综合征

幽门狭窄*

吞咽血液

产生过多

血管外血液的分解（例如，血肿、淤癍、肺出血、脑出血或其他隐性失血）

红细胞增多症；见于母-胎间输血和胎-胎间输血或脐带结扎延迟

溶血性贫血导致的过度产生

某些药物和制剂在患有G6PD缺乏症的新生儿中（例如，对乙酰氨基酚、酒精、抗疟药、阿司匹林布比卡因、皮质类固醇、地西泮呋喃妥因催产素、青霉素、苯噻嗪、磺胺类药物）

母婴血型不合（例如，Rh或ABO血型不合）

红细胞酶缺陷（例如，G6PD或丙酮酸激酶）

球形红细胞增多症

α-地中海贫血

胆道梗阻造成的分泌不足

α1-抗胰蛋白酶缺乏*

胆道闭锁*

胆总管囊肿*

囊性纤维化*（胆汁浓缩）

Dubin-Johnson综合征Rotor综合征*

肠外营养

肿瘤或带*（外梗阻）

内分泌代谢障碍引起的排泌异常

Crigler-Najjar综合征（家族性非溶血性黄疸1型和2型）

药物和激素

Gilbert综合征

高蛋氨酸血症

垂体功能减退无脑畸形

甲状腺功能减退症

Lucey-Driscoll综合征

母体糖尿病

早产

酪氨酸病

混合型障碍分泌过多且排泌低下

窒息

宫内感染

母体糖尿病

呼吸窘迫综合征

败血症

严重新生儿溶血病

梅毒

TORCH感染

* 黄疸也可能发生在新生儿期之外。

G6PD＝葡萄糖-6-磷酸脱氢酶；TORCH= 弓形体病、其他病原体、风疹病毒巨细胞病毒单纯疱疹病毒

Adapted from Poland RL, Ostrea EM Jr: Neonatal hyperbilirubinemia.In Care of the High-Risk Neonate, ed.3, edited by MH Klaus and AA Fanaroff.Philadelphia, WB Saunders Company, 1986.

* 黄疸也可能发生在新生儿期之外。

G6PD＝葡萄糖-6-磷酸脱氢酶；TORCH= 弓形体病、其他病原体、风疹病毒巨细胞病毒单纯疱疹病毒

Adapted from Poland RL, Ostrea EM Jr: Neonatal hyperbilirubinemia.In Care of the High-Risk Neonate, ed.3, edited by MH Klaus and AA Fanaroff.Philadelphia, WB Saunders Company, 1986.

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