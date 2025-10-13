系统性疾病的足部表现
足部症状与体征
可能病因
静息痛（足抬高时），放下后缓解
终末期周围动脉疾病
脚部发冷、发红或发绀
严重动脉缺血
发作性红斑、灼热、剧痛、足部烧灼感
红斑性肢痛病—特发性（最常见）或继发于多种疾病（例如，骨髓增生性疾病，但罕见）
足部疼痛在数秒钟或数分钟内加剧，尤其多见于心房颤动患者；足部时常发凉并且发白，有变色区域
栓塞性 动脉闭塞
单趾发绀（蓝趾综合征）
由主动脉-髂动脉狭窄、心律失常或胆固醇栓塞（冠状动脉搭桥术或导管插入术后）引起的血栓栓塞性疾病
华法林治疗
双侧或单侧脚趾发作性不适、发白、发绀，有时伴有持续时间较长的嫩红紫色丘疹（“冻疮”）
双侧无痛性蓝灰色变色
药物引起的变色（例如，米诺环素）
双侧性水肿
肾、肝或心功能不全，腹腔静脉阻塞
药物（如钙通道阻滞剂）
静脉功能不全
单侧水肿
淋巴管阻塞
硬性非凹陷性足部及下肢水肿
硬性局部非凹陷性水肿伴踝上可见结节
胫前黏液性水肿
水肿伴含铁血黄素沉积及褐色样变
复发性或既往小血管性血管炎
脚踝和足跟的麻木和疼痛（跗管综合征）在慢性水肿患者中更常见
足背红斑、暗斑伴松弛性大疱（坏死性肢端红斑）
栓塞
单趾肿胀变形伴疼痛（趾炎、腊肠趾）
感染（包括非结核分枝杆菌）
足部疼痛伴感觉异常
周围神经病变（局部或系统性——例如糖尿病神经病变）
缺血
腿部和足部疼痛或感觉异常；下肢伸展时足部和背部疼痛，膝关节屈曲时缓解
脚趾、足部或踝关节疼痛，伴有发热和红斑
应力性骨折，通常是中足，与骨质疏松症或重复性创伤有关
足部肿胀，红斑，发热，很少或没有疼痛
神经性骨关节病 （夏科氏关节；通常没有神经病变引起的疼痛）
行走时，鞋后帮顶部下方出现的足跟后部疼痛。
肌腱压痛（诊断性）
被动踝关节背屈的肌腱疼痛加重
跟腱附着点病 与 脊柱关节病 相关（例如，强直性脊柱炎、银屑病关节炎），也可见于跟后滑囊炎、跟骨骨突炎（见于儿童和青少年）