感染人类的疱疹病毒
名称
别名
主要表现
单纯疱疹病毒1型
人类疱疹病毒1
牙龈口炎、角膜结膜炎、扁桃体咽炎、皮肤疱疹（包括 疱疹性指头炎）、生殖器疱疹、新生儿疱疹、唇疱疹、脑炎、病毒性脑膜炎、食管炎*、肺炎、播散性感染、肝炎*†
单纯疱疹病毒2型
人类疱疹病毒2
口腔和 生殖器疱疹、皮肤疱疹包括 疱疹性瘭疽、龈口炎、扁桃体咽炎、单纯疱疹性角膜炎、 新生儿疱疹、病毒性脑膜炎（莫拉雷特脑膜炎）、播散性感染*、肝炎*†
水痘带状疱疹病毒
人类疱疹病毒3
EB病毒
人类疱疹病毒4
传染性单核细胞增多症、肝炎、 脑炎、鼻咽癌、霍奇金淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤和淋巴增殖症*、口腔毛状黏膜白斑病*、胃癌、多发性硬化症
巨细胞病毒
人类疱疹病毒5
巨细胞病毒（CMV）单核细胞增多症、肝炎、先天性巨细胞包涵体病、肝炎*、视网膜炎*、肺炎*、肠炎*
人类疱疹病毒 6A 和 6B
—
人类疱疹病毒7
—
卡波西肉瘤相关疱疹病毒
人类疱疹病毒8
并非急性疾病的已知病因，但在 卡波西肉瘤* 及 HIV 相关非霍奇金淋巴瘤 的发生中具有致病作用；后者主要生长于胸膜、心包或腹腔，以淋巴瘤性积液形式表现（即原发性积液性淋巴瘤）。
也与某些类型的多中心卡斯尔曼病有关
*免疫缺陷宿主
†在免疫缺陷患者和孕妇中，有时会无皮肤损害表现而仅仅表现为暴发性肝炎