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感染人类的疱疹病毒

感染人类的疱疹病毒

名称

别名

主要表现

单纯疱疹病毒1型

人类疱疹病毒1

牙龈口炎、角膜结膜炎、扁桃体咽炎、皮肤疱疹（包括 疱疹性指头炎）、生殖器疱疹、新生儿疱疹、唇疱疹脑炎病毒性脑膜炎、食管炎*、肺炎、播散性感染、肝炎*†

单纯疱疹病毒2型

人类疱疹病毒2

口腔和 生殖器疱疹、皮肤疱疹包括 疱疹性瘭疽、龈口炎、扁桃体咽炎单纯疱疹性角膜炎新生儿疱疹病毒性脑膜炎（莫拉雷特脑膜炎）、播散性感染*、肝炎*†

水痘带状疱疹病毒

人类疱疹病毒3

水痘带状疱疹、播散性带状疱疹*。

EB病毒

人类疱疹病毒4

传染性单核细胞增多症肝炎脑炎鼻咽癌霍奇金淋巴瘤Burkitt淋巴瘤淋巴增殖症*、口腔毛状黏膜白斑病*、胃癌、多发性硬化症

巨细胞病毒

人类疱疹病毒5

巨细胞病毒（CMV）单核细胞增多症肝炎、先天性巨细胞包涵体病、肝炎*、视网膜炎*、肺炎*、肠炎*

人类疱疹病毒 6A 和 6B

幼儿急疹；伴发热的中耳炎脑炎*

人类疱疹病毒7

幼儿急疹

卡波西肉瘤相关疱疹病毒

人类疱疹病毒8

并非急性疾病的已知病因，但在 卡波西肉瘤* 及 HIV 相关非霍奇金淋巴瘤 的发生中具有致病作用；后者主要生长于胸膜、心包或腹腔，以淋巴瘤性积液形式表现（即原发性积液性淋巴瘤）。

也与某些类型的多中心卡斯尔曼病有关

*免疫缺陷宿主

†在免疫缺陷患者和孕妇中，有时会无皮肤损害表现而仅仅表现为暴发性肝炎

*免疫缺陷宿主

†在免疫缺陷患者和孕妇中，有时会无皮肤损害表现而仅仅表现为暴发性肝炎

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