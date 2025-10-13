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寄生虫感染的血清学和分子生物学检测

寄生虫感染的血清学和分子生物学检测

感染

抗体

抗原或DNA/RNA

原虫和微孢子虫

非洲锥虫病（仅限Trypanosoma brucei gambiense（布氏冈比亚锥虫）

T. b. gambiense（布氏冈比亚锥虫）的卡片凝集锥虫病试验 (CATT)，以及其他快速侧流试验

阿米巴病

EIA，IHA

粪便： 抗原（EIA），PCR

巴贝西虫病

IFA

血液： PCR

美洲锥虫病

EIA、IFA、IB

血液、组织或脑脊液： PCR

隐孢子虫病

粪便： 抗原（EIA），PCR

环孢子虫病

粪便： PCR

自由生活阿米巴感染（Acanthamoeba（棘阿米巴属）、Naegleria fowleri（福氏耐格里阿米巴）和Balamuthia mandrillaris（曼氏巴拉姆希阿米巴））

对脑组织、皮肤或角膜样本进行Acanthamoeba（棘阿米巴）的免疫荧光分析（脑脊液中很少见）

组织样本的免疫荧光分析（Balamuthia（巴拉姆西阿米巴））

脑脊液、大脑或其他组织： PCR

脑脊液或组织： 免疫荧光分析（福氏耐格里阿米巴原虫

贾第鞭毛虫病

粪便： 抗原（EIA），DFA，PCR

利什曼原虫病

EIA或IFA（用于内脏利什曼病，非皮肤利什曼病）

血液或组织： PCR

疟疾

IFA（不适用于急性疟疾）

血液：抗原ICG（快速诊断检测），PCR

微孢子虫病

IFA

血液、尿液、粪便或脑脊液： PCR

弓形虫病

IFA，EIA（IgG和IgM）

组织或血液： PCR

毛滴虫病

DFA（泌尿生殖道分泌物）

LA（泌尿生殖道分泌物）

ICG（泌尿生殖道分泌物）

泌尿生殖道分泌物：抗原检测（快速抗原诊断检测），PCR

线虫

贝蛔虫病

血清或脑脊液的免疫印迹试验

淋巴丝虫病Wuchereria bancrofti（班氏吴策线虫）)

EIA

类圆线虫病

EIA、IFA、IHA

粪便、十二指肠抽吸物和/或活检标本（播散性感染时可能是痰液）： PCR/LAMP

旋毛虫病

EIA，IFA

弓蛔虫病

EIA（对内脏疾病的敏感性高于眼部疾病），IB

吸虫

肺吸虫病

CF，IB，EIA

血吸虫病

快速ELISA、IB、IHA、EIA

血液、尿液和/或粪便： 抗原检测；部分参考实验室可进行PCR检测

片吸虫病

EIA，IB

绦虫

包虫病

EIA（IgG），IHA，IFA，IB

脑囊尾蚴病 (Taenia solium（猪带绦虫）)

IB（血清或脑脊液）、EIA

血清或脑脊液： 抗原检测（用于评估治疗反应；诊断敏感性不足）

脑脊液： PCR（应用受限）

CDC = 疾病控制与预防中心；CF = 补体结合试验；CSF = 脑脊液；DFA = 直接荧光抗体试验；EIA = 酶免疫测定；FAST-ELISA = 猎鹰试验筛查试验-酶联免疫吸附试验；IB = 免疫印迹；ICG = 免疫层析法；IFA = 间接免疫荧光试验；IHA = 间接血凝试验；LAMP = 环介导等温扩增；PCR = 聚合酶链反应；TEM = 透射电子显微镜。

注意：市面上可购买到部分抗原和寄生虫检测试剂盒。其他检测试剂盒可在CDC或其他参考实验室获得。用于检测DNA的分子检测（例如PCR）已投入使用，但这类检测成本较高。针对一些其他寄生虫的分子检测可以在参考或研究实验室中进行。

CDC = 疾病控制与预防中心；CF = 补体结合试验；CSF = 脑脊液；DFA = 直接荧光抗体试验；EIA = 酶免疫测定；FAST-ELISA = 猎鹰试验筛查试验-酶联免疫吸附试验；IB = 免疫印迹；ICG = 免疫层析法；IFA = 间接免疫荧光试验；IHA = 间接血凝试验；LAMP = 环介导等温扩增；PCR = 聚合酶链反应；TEM = 透射电子显微镜。

注意：市面上可购买到部分抗原和寄生虫检测试剂盒。其他检测试剂盒可在CDC或其他参考实验室获得。用于检测DNA的分子检测（例如PCR）已投入使用，但这类检测成本较高。针对一些其他寄生虫的分子检测可以在参考或研究实验室中进行。

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