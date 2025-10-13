注意：市面上可购买到部分抗原和寄生虫检测试剂盒。其他检测试剂盒可在CDC或其他参考实验室获得。用于检测DNA的分子检测（例如PCR）已投入使用，但这类检测成本较高。针对一些其他寄生虫的分子检测可以在参考或研究实验室中进行。