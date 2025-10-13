寄生虫感染的血清学和分子生物学检测
感染
抗体
抗原或DNA/RNA
原虫和微孢子虫
非洲锥虫病（仅限Trypanosoma brucei gambiense（布氏冈比亚锥虫）
T. b. gambiense（布氏冈比亚锥虫）的卡片凝集锥虫病试验 (CATT)，以及其他快速侧流试验
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EIA，IHA
粪便： 抗原（EIA），PCR
IFA
血液： PCR
EIA、IFA、IB
血液、组织或脑脊液： PCR
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粪便： 抗原（EIA），PCR
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粪便： PCR
自由生活阿米巴感染（Acanthamoeba（棘阿米巴属）、Naegleria fowleri（福氏耐格里阿米巴）和Balamuthia mandrillaris（曼氏巴拉姆希阿米巴））
对脑组织、皮肤或角膜样本进行Acanthamoeba（棘阿米巴）的免疫荧光分析（脑脊液中很少见）
组织样本的免疫荧光分析（Balamuthia（巴拉姆西阿米巴））
脑脊液、大脑或其他组织： PCR
脑脊液或组织： 免疫荧光分析（福氏耐格里阿米巴原虫）
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粪便： 抗原（EIA），DFA，PCR
EIA或IFA（用于内脏利什曼病，非皮肤利什曼病）
血液或组织： PCR
IFA（不适用于急性疟疾）
血液：抗原ICG（快速诊断检测），PCR
IFA
血液、尿液、粪便或脑脊液： PCR
IFA，EIA（IgG和IgM）
组织或血液： PCR
DFA（泌尿生殖道分泌物）
LA（泌尿生殖道分泌物）
ICG（泌尿生殖道分泌物）
泌尿生殖道分泌物：抗原检测（快速抗原诊断检测），PCR
线虫
血清或脑脊液的免疫印迹试验
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淋巴丝虫病（Wuchereria bancrofti（班氏吴策线虫）)
EIA
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EIA、IFA、IHA
粪便、十二指肠抽吸物和/或活检标本（播散性感染时可能是痰液）： PCR/LAMP
EIA，IFA
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EIA（对内脏疾病的敏感性高于眼部疾病），IB
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吸虫
CF，IB，EIA
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快速ELISA、IB、IHA、EIA
血液、尿液和/或粪便： 抗原检测；部分参考实验室可进行PCR检测
EIA，IB
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绦虫
EIA（IgG），IHA，IFA，IB
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脑囊尾蚴病 (Taenia solium（猪带绦虫）)
IB（血清或脑脊液）、EIA
血清或脑脊液： 抗原检测（用于评估治疗反应；诊断敏感性不足）
脑脊液： PCR（应用受限）
CDC = 疾病控制与预防中心；CF = 补体结合试验；CSF = 脑脊液；DFA = 直接荧光抗体试验；EIA = 酶免疫测定；FAST-ELISA = 猎鹰试验筛查试验-酶联免疫吸附试验；IB = 免疫印迹；ICG = 免疫层析法；IFA = 间接免疫荧光试验；IHA = 间接血凝试验；LAMP = 环介导等温扩增；PCR = 聚合酶链反应；TEM = 透射电子显微镜。
注意：市面上可购买到部分抗原和寄生虫检测试剂盒。其他检测试剂盒可在CDC或其他参考实验室获得。用于检测DNA的分子检测（例如PCR）已投入使用，但这类检测成本较高。针对一些其他寄生虫的分子检测可以在参考或研究实验室中进行。
基于CDC的公共卫生相关寄生虫的实验室鉴定。