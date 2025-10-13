部分可能的膳食补充剂-药物相互作用
饮食补充剂
受影响的药物
选定的相互作用
甲状腺激素
可能会增加甲状腺激素水平
降血糖药
可能会将血糖降低到不安全的水平
抗高血压药
可增强抗高血压和降低血压的作用
免疫抑制剂（例如，环孢素、麦考酚酯、他克莫司、泼尼松、皮质类固醇）
可能干扰抑制免疫功能的药物
镇静药
可能导致过度镇静
免疫抑制剂（如环孢菌素、霉酚酸酯、他克莫司）
可能刺激免疫系统，从而降低抑制免疫系统的药物的有效性，如器官移植后使用的药物
锂
可能会减少锂的排泄，从而导致血液水平升高和可能的严重不良反应
抗胆碱能药物或可增加乙酰胆碱水平的药物（如青光眼或阿尔茨海默病治疗药物）
可能会降低抗胆碱能药物的作用或增加胆碱能药的不良反应。
甲状腺激素
可能会增加甲状腺激素水平
由细胞色素 P450 系统代谢的药物（例如，华法林、钙通道阻滞剂、抗癫痫药物）
可能会增加出血的风险，或在与钙通道阻滞剂合用时导致血压降低，或在与抗癫痫药物合用时增加镇静作用
镇静剂和抗抑郁药（如苯二氮卓类药物、苯巴比妥、吗啡、酒精、血清素再摄取抑制剂、三环类抗抑郁药）
可能会增强这些药物的效果并导致过度镇静
对乙酰氨基酚 和丙戊酸
可能会增加肝损伤的机会
抗癫痫药
可能会增加这些药物的效果，并可能增加不良反应
锂
可能增加锂的毒性
华法林
可能会增加华法林的浓度，从而可能导致出血
巴比妥和其他镇静剂
可增强和延长镇静剂的作用，因为其挥发性油有叠加作用
铁剂
植物内的丹宁酸可减少铁的吸收
华法林
可能会增加出血风险，因为甘菊含有植物香豆素，可能产生叠加作用
具有雌激素作用的药物（例如，他莫昔芬、激素替代疗法、含有雌激素的口服避孕药）
可能会干扰这些药物的雌激素作用
环孢霉素
可能增加环孢菌素血清浓度
胰岛素, 磺酰脲类药物
可能会降低血糖
甲状腺替代疗法
可能会降低左旋甲状腺素的血清水平
华法林
可能降低对华法林的反应
抗高血压药
可增强抗高血压和降低血压的作用
化疗药物
由于抗氧化作用，可能会干扰化疗药物的作用
抗凝药物（例如，华法林）
增加出血风险
抗抑郁药
可能引发狂躁症
具有抗雌激素作用的药物（例如，他莫昔芬、阿那曲唑和氟维司群）。
可能降低抗雌激素作用
三唑仑（一种苯二氮卓类药物）。
可能增加镇静作用
卡介苗（BCG）（用于结核病）
可能会降低卡介苗的有效性
麻黄*
兴奋剂（如咖啡因，肾上腺素，苯丙醇胺，伪麻黄碱）
增强其他药物的兴奋作用，增加心律失常或心动过速及高血压的风险
单胺氧化酶抑制剂
可能会加剧这些药物的作用，并增加不良反应的风险（如头痛、震颤、心跳不规则或快速、高血压）
抗偏头痛药物（如麦角胺—见表）
可能会增加心率和血压，因为其具有叠加的血管收缩作用
抗血小板药物
可能会增加出血风险，因为小白菊会抑制血小板聚集（具有叠加作用）
非甾体类抗炎药
出血的风险增加，因为小白菊和非甾体类抗炎药都有可能导致出血
华法林
可能增加出血风险，因为华法林可能产生叠加作用
抗高血压药
可增强抗高血压和降低血压的作用
抗血小板药物
可能会通过增强大蒜对血小板聚集的抑制作用和对纤维蛋白溶解的影响，增加出血风险
异烟酰肼（异烟肼或INH）
可能降低水平
蛋白酶抑制剂（如沙奎那韦）
大蒜降低血蛋白酶抑制剂水平
华法林
可增强华法林的抗凝效应而增加出血风险
他克莫司（口服）
提高他克莫司的血药浓度，可足以伤及肝脏
抗血小板药物
可增强抗血小板聚集作用而增加出血危险
华法林
可增强华法林的抗凝效应而增加出血风险
抗癫痫药（如苯妥英）
可能会降低抗癫痫药物的疗效，因为银杏制剂中的杂质可能会减弱抗癫痫作用
抗抑郁药
可能会导致服用其他抗抑郁药物的患者出现血清素综合征
MAOIs（如反苯环丙胺）
可增强这些药物的作用并增加副作用发生的风险（如头痛，震颤，躁狂发作）
非甾体类抗炎药
可能增强对血小板聚集的抑制作用而增加出血风险
华法林
可增强华法林的抗凝效应而增加出血风险
降糖药（如格列吡嗪）
可能增强这些药的效果而导致低血糖
阿司匹林和其他NSAIDs类药物
可能增强对血小板聚集的抑制作用而增加出血风险
皮质类固醇
因人参有抗炎作用而可能增强皮质激素的副作用
可能具有免疫刺激作用，从而可能减弱皮质类固醇的免疫抑制作用
地高辛
可能升高地高辛浓度
雌激素
可能增加雌激素副作用
单胺氧化酶抑制剂
可致头痛、震颤和躁狂发作
阿片类
可降低阿片类药物的功效
华法林
可增强华法林的抗凝效应而增加出血风险
抗高血压药
黄连素含量可增强抗高血压作用
降血糖药
小檗碱可能会增加降血糖作用
华法林和肝素
可能增强华法林和肝素的作用，增加出血风险
阿托伐他汀
纳多洛尔
华法林
绿茶可能会降低阿托伐他汀的水平和效果，从而降低任何降脂益处
绿茶可能会降低纳多洛尔的水平和效果，从而减弱其降血压作用。
能降低华法林的功效，增加血栓栓塞的风险
甲状腺激素
可能会降低甲状腺激素药物的疗效
抗凝、抗血小板药物
可能会增加出血风险
镇静剂（如巴比妥类，苯二氮䓬类）
可增强或延长镇静剂的作用
抗帕金森药
可能拮抗左旋多巴的作用并加重帕金森病。
可能减少罗匹尼罗的代谢，从而导致多巴胺中毒
肝脏毒性药物
可能增加肝毒性
抗高血压药
可增加水钠潴留，升高血压，降低抗高血压药物的疗效
化疗药物治疗
可能会降低紫杉醇和顺铂的作用
皮质类固醇
可能会增加皮质类固醇的副作用
地高辛
可能会降低血钾水平，增加地高辛中毒的风险
利尿剂
能增强大部分利尿药的排钾作用并干扰保钾利尿药（如螺内酯）的有效性
单胺氧化酶抑制剂
可增强这些药物的作用并增加副作用发生的风险（如头痛，震颤，躁狂发作）
华法林
可能会降低华法林的有效性
抗凝剂（如华法林）
可能会增加出血风险
抗癫痫药
可能会降低抗癫痫药物的有效性
苯二氮䓬类
可能会增加镇静作用
甲基苯丙胺
可能会增加甲基苯丙胺的副作用
降糖药
可能增强这些药的效果而导致低血糖
蛋白酶抑制剂（如茚地那韦，沙奎那韦）
可与代谢酶相互作用而降低茚地那韦浓度
西罗莫司
可能会降低肝功能受损的肾移植患者对西罗莫司的清除率
华法林
增强效果而增加出血风险
灵芝
抗凝和抗血小板药物
可能会增加接受抗凝剂和抗血小板药物治疗的患者出血风险
抗高血压药
服用抗高血压药物的患者可能会出现低血压
降糖药
可能导致服用抗高血糖药物的患者出现叠加性低血糖
抗抑郁药
可能导致心率加快
抗凝药物（例如，华法林）
可能会升高血药浓度，导致出血风险增加
抗炎药物
血药浓度升高，并可能引起不良反应
免疫抑制药物
可能会降低免疫抑制剂的有效性
降糖药
可降低血糖，引发低血糖症
降压药物
可以进一步降低血压
抗抑郁药
服用5-羟色胺能药物时，可能会增加5-羟色胺水平，导致5-羟色胺综合征，表现为心率加快、焦虑、胃肠道症状、严重肌肉强直和可能的癫痫发作
左旋多巴
可能会降低左旋多巴的有效性
抗血小板和抗凝剂 （例如，华法林）
可能会增加效果并可能导致出血
雌激素（如口服避孕药和其他产品）
可能会降低雌激素的有效性
苯二氮䓬类药物（如阿普唑仑、劳拉西泮、地西泮）
可能会降低苯二氮卓类药物的有效性
环孢素和他克莫司
可能降低环孢素的血药浓度，增加器官移植排斥反应的风险
地高辛
可降低血地高辛浓度，降低其效果，导致潜在的危险结局
铁剂
可减少铁的吸收
单胺氧化酶抑制剂
可增强单胺氧化酶抑制剂的作用，可能导致需要急诊处理的高血压
氯胺酮
可能会降低氯胺酮的疗效
非核苷逆转录酶抑制剂（如奈韦拉平、依法韦仑）
可加快药物代谢，减少其效果
口服避孕药
可加快药物代谢，减少其效果
羟考酮、美沙酮和曲马多
降低这些药物的血清浓度和镇痛作用
苯巴比妥
可能会降低苯巴比妥的有效性
光敏药物（如胺碘酮、萘普生、磺胺类抗生素）
可增加光敏
蛋白酶抑制剂（如茚地那韦，沙喹那韦）
可降低蛋白酶抑制剂的血药浓度，降低其疗效
SSRIs（如氟西汀、帕罗西汀、舍曲林）
可增强这些药物的作用
他汀类药物（例如，阿托伐他汀、洛伐他汀、瑞舒伐他汀）
可能降低他汀类药物疗效
三环类抗抑郁药（如地昔帕明、阿米替林）
可增强这些药物的作用
华法林和其他抗凝剂（例如，直接作用的口服抗凝剂）
可能降低华法林和利伐沙班的血液水平，增加血栓栓塞的风险
镇静剂（如巴比妥类，苯二氮䓬类）
可增强镇静剂的作用
抗生素（例如头孢氨苄、四环素类、喹诺酮类）
如果在服用锌的几小时内服用，可能会降低抗生素的吸收和效果。
顺铂、青霉胺和螯合整合酶抑制剂（如多替拉韦）
可能被抑制或失活
*美国禁售含有麻黄属植物的膳食补充剂。
†这种物质是真正的天然甘草，而不是更常见的人工调味的甘草糖。
MAOIs= monoamine oxidase inhibitors（单胺氧化酶抑制剂）；NSAIDs=nonsteroidal anti-inflammatory drugs（非甾体抗炎药）；SSRIs=selective serotonin reuptake inhibitors（选择性5-羟色胺再摄取抑制剂）。