发育停滞是指体重增加和身体生长延迟，可导致发育延迟和晚熟。
疾病和缺乏适当的营养是生长迟滞的原因。
诊断基于生长量表对比、全身检查、父母对特定的关于孩子健康和生存环境问题的回答。
出生后第一年营养不良的孩子会发生发育迟滞。
治疗包括营养饮食和对医学疾病的治疗。
在出生后第一年，在每次医生就诊时记录婴儿的体重和身长，以确保生长速度稳定（请参见婴儿和儿童的身体生长）。百分位数是比较相同年龄和性别的婴儿的方式。例如，假定婴儿的体重处于第 10 百分位，意味着在 100 名年龄和性别相同的婴儿中，90 名体重大于该婴儿的体重，10 名体重小于其体重。虽然有些婴儿体型较小，有些体型较大，但随着婴儿的成长，他们通常约处于相同的百分位。
与同年龄和性别的儿童相比，体重持续偏低（通常低于 3% 至 5%）的儿童被诊断为生长迟滞。对于实际体重不低但体重百分位稳定下降的婴儿，也考虑为生长迟滞。例如，在短时间内从第 90 百分位下降至第 50 百分位（平均体重）的婴儿，医生会警惕。原因很多。
儿童生长迟滞的原因
生长迟滞的原因可能涉及
环境和社会因素
疾病
无论何种原因，营养不足都会影响儿童的身体和大脑的生长。
环境和社会因素是儿童无法获得所需营养的最常见原因。这些原因导致的生长迟滞是由于摄入热量不足所致。
父母忽视或虐待、父母精神状态（例如抑郁症）、食物缺乏以及混乱的家庭状况都增加不能提供常规营养膳食的风险。此类带来压力的情况或无刺激性环境也会降低儿童的食欲，并减少儿童的食物摄入。
有时父母提供的食物营养价值很低，可导致摄入不佳和体重增长不良。父母可能不完全了解婴儿喂养技巧，并且可能对配方奶的制备不当，或孩子可能有喂养困难，且父母也无法处理困难。当父母喂养能力差且婴儿有喂养困难时，可能会发生生长迟滞。
在罕见情况下，一些母亲不能产生足够母乳，或者更罕见情况下，产生低卡路里母乳。
家庭压力大或与看护者关系有障碍的婴儿和儿童可能出现生长迟滞，因为他们感到的压力可能使其产生激素，从而降低生长激素作用。这种压力相关的生长激素减少可导致生长不良。
医学疾病有时会导致生长迟滞。医学疾病，例如咀嚼或吞咽困难（如唇裂或腭裂）、胃食管反流、食道狭窄或肠道吸收不良，也可能影响儿童进食、保留、吸收或处理食物的能力。进食障碍也可能导致生长迟滞。
感染、肿瘤、激素或代谢性疾病（例如糖尿病或囊性纤维化）、心脏病、肾脏疾病、肝脏疾病、遗传性疾病（例如唐氏综合征或遗传代谢性疾病）、消化疾病（例如乳糜泻病和炎症性肠病），以及人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染是生长迟滞的其他医学原因。
在某些儿童中，生长迟滞是由环境和社会因素以及医学疾病共同引起。例如，患有疾病的儿童也可能有压力性家庭环境或与看护者存在关系障碍。同样，环境和社会因素引起生长迟滞的儿童也可能出现医学疾病。
儿童生长迟滞的诊断
监测体重和身高
询问有关喂养和病史、社会史及家族史的问题
必要时进行实验室检测
当孩子的体重或体重增加远低于相较于以往测量结果或标准身高体重图表得出的估测数值时，医生诊断为生长迟滞（婴儿和儿童身体生长）。如果生长迟滞严重影响婴儿的体重，那么身高和头（脑）生长速度也会受到影响。
为了确定为什么儿童可能出现生长迟滞，医生会询问父母有关如下的特定问题
喂养
排便习惯
家庭的社会、情感和财务稳定性，这些可能影响儿童的食物获取情况
孩子患有的疾病或家族性疾病
进行体格检查，寻找可以解释儿童生长迟滞的病因。医生根据此评估来决定血液、粪便、尿液检查和 X 射线检查。如果医生怀疑潜在疾病，则进行更广泛的检查。
儿童生长迟滞的治疗
营养喂养或餐食
对医学疾病的特殊治疗
生长迟滞的治疗取决于病因。如果发现医学疾病，则对该疾病进行特定的治疗。无论原因为何，所有患生长迟滞的孩子都应接受营养丰富的饮食，其中所含卡路里足以促进生长和体重增加。
轻度至中度生长迟滞需要定期进行营养丰富的高热量喂养或膳食治疗。可能会建议父母了解对孩子有害的家庭互动方式、以及他们可获得的经济和社会资源。
严重生长迟滞的患儿需在医院里治疗，在那里，社会工作者、营养学家、喂养专家、心理学家和其他专家一起来评估引起生长迟滞的最可能的原因，并决定最佳的喂养方式。
因虐待或忽视而生长迟滞的儿童可能需要寄养。如果他们回到自己的亲生父母身边，他们的成长过程将受到监测。
儿童生长迟滞的预后
因为出生后第 1 年对脑的发育非常重要，所以，在这期间营养不良的儿童可能永远落后于同龄人，即使他们的身体生长得到了改善。
在这些孩子中，大约一半孩子的智力发育，尤其是语言和数学技能仍然低于正常水平。这些孩子经常有行为、社交和情感问题。