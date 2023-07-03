性是一种体验和表达构成对他人的性吸引的直觉和感受的方式。它是人类体验的一个正常部分，取决于几个不同的因素，包括基因组成、儿童期培育、周围人的影响和社会态度。不同文化内部和不同文化之间接受的性行为和态度规范差异很大。
通常，“正常”和“异常”在医学上无法界定。但是，当性行为或性困难给一个人或这个人的伴侣造成严重痛苦，或造成伤害时，则需要治疗。
人在一生中的性行为有很大的差异，包括对性的兴趣程度以及性释放的频率或需要。一些人需要一天几次的性生活来满足需要，而另一些人的性需要则很少（例如，一年几次）。虽然年轻人认为老年人对性兴趣不大，但是实际上多数老年人对性仍有兴趣，并有相当满意的性生活。
（另见男性性功能和性功能障碍和女性性功能和性功能障碍。）
性别和性身份的概念
用于描述生物性别和社会性别的词有很多种。生物性别和社会性别并不相同。
性别是指一个人的解剖结构，通常用“出生时指定”来概括。一个人可能被视为男性（AMAB，意思是“出生时指定男性”）、女性（AFAB，意思是“出生时指定女性”）或非明确的男性或女性（可能被描述为有两性生殖器或为中间性）。
性身份/性取向是人们对他人的情感、浪漫和/或性吸引力的模式。它也是指一个人基于这些吸引力、相关行为以及作为具有类似吸引力和行为的团体成员所建立的个人和社会身份感。性身份有多种，例如异性恋（吸引异性）、同性恋（吸引同性）、双性恋（吸引两性）和无性恋（不吸引任何性别）。
性别认同不同于性身份。性别认同是一个人内心深处对自己是男性、女性或其他性别的感觉，可能与出生时指定的个人性别或性别特征相一致或不一致（参见性别不一致和性别焦虑）。
性行为的发展方面
（另见青少年性发育和性别发育。）
帮助青少年将性别身份和性身份置于健康的环境中极为重要。一些青少年在面对性身份问题时可能会感到不安，害怕向朋友或家人透露他们的性身份，特别是非异性恋身份。非异性恋身份的青少年自杀和自残行为的可能性是异性恋同龄人的 2 至 3 倍。应鼓励青少年及其父母开诚布公地谈论他们对性别和性的态度。
父母的以下做法可能会损害孩子发展性和情感亲密关系的能力：
情感上保持距离
严厉地惩罚孩子
在孩子面前公开自己的性行为，对孩子进行性挑逗
言语和行为上对孩子充满敌意
拒绝孩子
虐待孩子
尽管受社交媒体和互联网信息来源的影响，但父母的意见仍然是青少年行为的一个重要决定因素。社交媒体可能构成青少年获得的大多数性信息和错误信息的基础。
改变对性别和性的态度
人们对性与性别以及可接受行为的社会态度在不同文化之间差异很大，并且在一些社会中经历了彻底的变革。许多人对自我的社会性别认同（他们如何向世界展示自己）和进行过去被认为不可接受的性活动越来越觉得放松自在。因此，社会规范已经被重新定义，以下最近几年西方文化的态度变化例子就说明了这一切。
手淫
医生早就认识到，手淫是一个人一生中正常的性活动。在所有人类性行为中，手淫里是最常见的行为。约有 97% 的男性和 80% 的女性曾有过手淫。
只有当手淫干扰以伴侣为导向的性行为，在公共场合进行，或变为强迫行为而足以引起工作、社交或其他场合的痛苦或功能障碍时，才被视为不健康。虽然手淫是正常的性行为，但由于部分人的反对，它仍可导致自责和心理上的痛苦。这些感受可带来显著的苦恼，甚至影响性功能。
即使在性健康的关系中，手淫也经常在某种程度上持续。手淫者可能有更高的幸福感、更好的生育能力，并实现性满足，而没有性传播感染的风险。
同性恋
同性恋对同性具有性吸引力。与异性恋一样，同性恋是由复杂的生物学因素和一个人的经历引起的，导致对同性的人产生性唤起的能力。与异性恋一样，同性恋也不是一个选择问题。目前普遍认为同性恋自童年时期即开始形成。青少年可能会体验同性恋角色，但这并不表明他们成年后就会成为同性恋或双性恋（参见青少年性发育和性别发育）。
2022 年美国 Gallup 调查发现，自 2012 年以来，确认为男同性恋、女同性恋、双性恋或跨性别者的成人比例翻了一番，达到 7.1%。各年龄组的比例有很大差异。在自我认同为男同性恋、女同性恋、双性恋或跨性别者的成年人中，1946 年至 1964 年间（“婴儿潮”）出生的成年人中有 91% 自我认定为“直人/异性恋者”，而在 1997 年至 2003 年间（Z 世代）出生的成年人中，这一比例则为 76%。请参见 Gallup：美国的 LGBT 认同率达到 7.1%。
性乱行为
婚外性行为
在美国，多数人在婚前或单身时会有性行为。这种行为是工业化国家/地区对性更加开放的一种趋势。但是，大多数文化不赞成已婚者与配偶之外的人发生性行为。虽然遭到社会反对，这种行为仍频繁发生。这种行为导致的一个客观问题就是可能会将性传播感染传染给不知情的配偶或性伴侣。