性是一种体验和表达构成对他人的性吸引的直觉和感受的方式。它是人类体验的一个正常部分，取决于几个不同的因素，包括基因组成、儿童期培育、周围人的影响和社会态度。不同文化内部和不同文化之间接受的性行为和态度规范差异很大。

通常，“正常”和“异常”在医学上无法界定。但是，当性行为或性困难给一个人或这个人的伴侣造成严重痛苦，或造成伤害时，则需要治疗。

人在一生中的性行为有很大的差异，包括对性的兴趣程度以及性释放的频率或需要。一些人需要一天几次的性生活来满足需要，而另一些人的性需要则很少（例如，一年几次）。虽然年轻人认为老年人对性兴趣不大，但是实际上多数老年人对性仍有兴趣，并有相当满意的性生活。

（另见男性性功能和性功能障碍和女性性功能和性功能障碍。）

性别和性身份的概念 用于描述生物性别和社会性别的词有很多种。生物性别和社会性别并不相同。 性别 是指一个人的解剖结构，通常用“出生时指定”来概括。一个人可能被视为男性（AMAB，意思是“出生时指定男性”）、女性（AFAB，意思是“出生时指定女性”）或非明确的男性或女性（可能被描述为有两性生殖器或为中间性）。

性身份/性取向是人们对他人的情感、浪漫和/或性吸引力的模式。它也是指一个人基于这些吸引力、相关行为以及作为具有类似吸引力和行为的团体成员所建立的个人和社会身份感。性身份有多种，例如异性恋（吸引异性）、同性恋（吸引同性）、双性恋（吸引两性）和无性恋（不吸引任何性别）。 性别认同不同于性身份。性别认同是一个人内心深处对自己是男性、女性或其他性别的感觉，可能与出生时指定的个人性别或性别特征相一致或不一致（参见性别不一致和性别焦虑）。

性行为的发展方面 （另见青少年性发育和性别发育。） 帮助青少年将性别身份和性身份置于健康的环境中极为重要。一些青少年在面对性身份问题时可能会感到不安，害怕向朋友或家人透露他们的性身份，特别是非异性恋身份。非异性恋身份的青少年自杀和自残行为的可能性是异性恋同龄人的 2 至 3 倍。应鼓励青少年及其父母开诚布公地谈论他们对性别和性的态度。 父母的以下做法可能会损害孩子发展性和情感亲密关系的能力： 情感上保持距离

严厉地惩罚孩子

在孩子面前公开自己的性行为，对孩子进行性挑逗

言语和行为上对孩子充满敌意

拒绝孩子

虐待孩子 尽管受社交媒体和互联网信息来源的影响，但父母的意见仍然是青少年行为的一个重要决定因素。社交媒体可能构成青少年获得的大多数性信息和错误信息的基础。