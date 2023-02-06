异常子宫出血 (AUB)

育龄女性子宫异常出血是指不符合正常月经周期模式的子宫出血。这种出血相比正常月经周期过于频繁、或不规则发生、或持续时间更长或出血量更多。
最常见的异常出血类型由影响卵子排放（排卵）的问题引起。
为了诊断异常子宫出血，医生会询问女性有关出血模式（月经史）的问题，并进行盆腔检查、超声检查和血液检查。
可能会进行子宫内膜活检。
治疗取决于病因，可能包括激素或其他药物（如复方避孕药）或手术，如宫腔镜检查、扩张和刮宫（D 和 C）
如果活检发现异常细胞，需给予大剂量孕酮治疗，有时需要切除子宫。
（另见阴道出血。）
异常子宫出血是育龄女性的常见问题。它最常见于生育年龄的开始和结束阶段：20% 的病例发生在少女身上，50% 以上发生在 45 岁以上的女性身上。
在育龄女性中，异常出血的最常见原因是排卵功能障碍。即，卵巢不会排放卵子（排卵）或不会定期排放卵子。因此，怀孕的可能性低。但是，由于卵巢偶尔会排卵，没有怀孕计划的女性应使用避孕药。通常，导致卵巢功能障碍的原因尚不清楚。
异常子宫出血通常是在排卵后未受精时，雌激素水平没有如常地下降，而是保持高水平引起。雌激素水平高不能由孕酮水平来平衡。有这类异常出血的女性不会发生排卵，子宫壁（子宫内膜）可能继续变厚（而不是像月经时那样脱落出血）。这种情况称为子宫内膜增生。子宫内膜脱落不完全，不规则脱落，引起出血。阴道出血常常不规则，时间延长，量增多并可能持续多日。这种类型的异常子宫出血称为无排卵性子宫出血。
还有一些女性会发生排卵，但孕酮产生的持续时间比正常更长。因此，增厚的子宫壁会不规则脱落。这种类型的异常子宫出血称为排卵功能障碍。在肥胖的女性中，当雌激素水平高时，会发生这种类型。因此，无月经的周期与长时间出血的周期交替发生。
如果这种异常增厚和不规则脱落的循环持续下去，即使是年轻女性，也可能会出现癌前细胞，增加子宫内膜癌症（子宫内膜癌）的风险。
异常子宫出血通常是围绝经期（最后一次月经前数年和绝经后 1 年）的早期征象。
异常子宫出血的病因
异常子宫出血的症状
异常子宫出血的诊断
出血模式描述（月经史）
妊娠试验
全血细胞计数
测量激素水平
有时进行子宫内膜活检或宫腔镜检查等操作
当出血的发生时间不规则或过量时，应怀疑异常子宫出血。
为了明确是否为异常出血，医生会询问出血模式相关的问题（月经史）。
为了确定病因，医生会询问是否有其他症状和可能的原因（例如药物服用情况，其他异常的表现，子宫肌瘤和妊娠相关并发症）。
同时进行体格检查。
检查有无异常子宫出血的可能原因
医生会进行妊娠测试，即使是青春期女孩和更年期女性。
根据询问病史和体格检查的发现，进一步做其他检查明确阴道出血的病因。例如，医生通常会进行全血细胞计数，以估计失血量以及是否存在贫血（包括缺铁性贫血）。医生可能还会做血液检查来确定凝血的速度（检查凝血障碍）。
医生通常进行血液测试来测量激素水平（检查多囊卵巢综合征、甲状腺疾病、垂体疾病或其他阴道出血的常见原因）。可以测量的激素包括女性激素，例如雌激素或孕酮（有助于控制月经周期）、甲状腺激素和催乳素。
如果女性最近没有接受检查，医生可能会进行宫颈癌筛查，例如巴氏 (Pap) 检查和/或人乳头瘤病毒 (HPV) 检测。
医生也可进行影像学检查或操作。例如，如果血液检查或巴氏检查结果异常或不能确定出血原因，他们可能会进行活检。
影像学检查和操作
经阴道超声检查（使用通过阴道插入的小型手持设备观察子宫内部）通常用于检查子宫内的异常生长物，并确定子宫内膜是否增厚。子宫内膜增厚可能是由息肉或子宫肌瘤等非癌性疾病或激素变化引起的。（导致异常子宫出血的激素变化可导致这种增厚，这可能导致癌前细胞生长，并增加子宫内膜癌的风险。）
如果存在以下任何情况（包括大多数异常子宫出血的女性），则进行经阴道超声检查：
子宫内膜癌的风险因素，例如肥胖、糖尿病、高血压、多囊卵巢综合征和体毛过多（多毛症），并且与年龄无关
45 岁或以上（如果她们有风险因素，则在更低年龄进行检查）
尽管用激素治疗，出血仍在继续
在体检期间无法充分检查盆腔或生殖器官
根据体检发现卵巢或子宫异常
经阴道超声检查可以检测大多数息肉、子宫肌瘤、卵巢异常和子宫内膜增厚区域（可能是癌前病变）。如果经阴道超声检测到增厚区域，可以进行其他检查来检查小息肉或其他肿块。可以进行以下一项或两项测试：
宫腔声学造影（将生理盐水注入子宫后进行的超声检查）
宫腔镜检查（通过阴道插入显像管观察子宫）
这两种检测可在医生诊室内完成。如果医生诊所不能提供宫腔镜检查，该检查可以作为门诊检查在医院进行。
子宫内膜活检通常也用于检查有以下情况的女性是否有癌前病变和癌症：
45 岁或以上，加上一个或多个子宫内膜癌风险因素（参见上文）
45 岁以下，加上子宫内膜癌的几个风险因素
治疗后仍有持续出血或再次出血
子宫内膜增厚（经阴道超声检查发现）
经阴道超声检查没有明显的发现
异常子宫出血的治疗
控制出血的药物
如果出血继续，进行控制出血的手术
如果子宫内存在异常细胞，则使用孕激素或孕酮，对于绝经后女性，有时切除子宫
如果存在缺铁性贫血，给予铁补充剂
异常子宫出血的治疗取决于
患者年龄
出血严重程度
子宫内膜是否增厚
患者是否希望怀孕
治疗的重点是控制出血，如果需要，预防子宫内膜癌。
药物
药物可以控制出血，药物可以是激素或非激素。
通常首先使用非激素类药物，特别是想怀孕或想避免激素治疗副作用的女性和经常大量出血的女性。这些药物包括
非甾体类抗炎药 (NSAID)
氨甲环酸
激素治疗（如避孕药）通常首选用于不想怀孕或即将绝经或刚刚绝经（这个时间段称为围绝经期）的女性中。
当子宫内膜增厚但细胞正常时（子宫内膜增生），激素可用于控制出血。
通常，使用含有雌激素和孕激素的避孕药（复方口服避孕药）。除了控制出血，口服避孕药还可以缓解出血伴随的痛经。它们也降低了子宫内膜癌（和卵巢癌）的风险。出血通常在治疗 12 至 24 小时后停止。有时，需要大剂量来控制出血。出血停止后，需继续给予低剂量的口服避孕药至少3个月，避免再次出血。
有些女性不应该服用雌激素，包括复方口服避孕药。这些女性包括
有严重心脏或血管疾病的高危因素、或有血栓形成的女性
在过去一个月生过孩子的女性
在以下情况下，可以单独使用孕激素或孕酮（类似于人体产生的激素）
不应服用雌激素（即禁用雌激素）的女性。
雌激素治疗无效或不能耐受。
不希望服用雌激素的女性。
孕激素和孕酮可以每月口服 21 天。当这些激素以这种方式摄入时，它们可能无法起到避孕作用。因此，如果女性不想怀孕，她们必须使用另一种避孕措施，例如宫内节育器 (IUD) 或每几个月注射一次甲羟孕酮。
偶尔用于治疗异常子宫出血的其他药物包括达那唑（一种合成雄性激素或雄激素）和促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂（人体产生的激素的合成形式，有时用于治疗子宫肌瘤引起的出血）。然而，这些药物有显著的副作用，只能使用几个月。达那唑不常用，因为它有许多副作用。
如果认为严重月经出血是由子宫肌瘤引起的，可以使用其他口服药物，其中有些含有激素（也请参见子宫肌瘤治疗）。
如果患者有妊娠需求，而且出血不是非常严重，可以口服克罗米酚（一种助孕药物），以替代激素。这种药物可以促排卵。
如果女性有缺铁性贫血或有缺铁症状但无贫血，通常口服铁补充剂，但有时必须经静脉（静脉内）补铁。正常饮食铁摄入通常不能补偿慢性出血造成的铁流失，并且身体的铁储量很小。因此，失铁必须通过摄入铁剂来补充。
手术
如果用激素治疗，子宫内层（子宫内膜）仍然增厚，或者出血仍然继续，则通常在手术室进行宫腔镜检查，以观察子宫，然后进行扩张和刮宫（D 和 C）。对于 D 和 C，通过刮除来清除子宫内膜的组织。该手术可以减少出血。但在某些女性中，这种操作会导致子宫内膜瘢痕形成（Asherman 综合征）。瘢痕会导致月经停止（闭经），并使之后的子宫内膜活检变得困难。子宫内膜切除术不能阻止妊娠。
如果实行刮宫术以后血流持续，可以通过破坏或摘除子宫内膜（子宫内膜切除）来控制流血。这个过程可能会使用灼烧、冷冻或其他技术。它可能帮助 60% 至 80% 的女性。
如果子宫肌瘤是病因，则通过一根细的柔性管（导管）注入小的合成颗粒进入这些动脉（称为动脉栓塞术）可以阻塞流向肌瘤的血流。或者，可以通过在肚脐正下方的小切口插入导管（腹腔镜检查）、插入阴道的导管（宫腔镜检查）或通过腹部较大的切口切除子宫肌瘤。
如果在尝试了其他方法后依然有大量出血，医生可能会建议摘除子宫（子宫切除术）。
子宫癌前细胞（子宫内膜增生）的治疗
如果子宫内膜含有异常细胞，并且没有绝经，则女性可以使用下列方法之一进行治疗：
高剂量甲孕酮（一种孕激素）
炔诺酮
微粉化孕酮（天然而非合成孕酮）
释放左炔诺孕酮（孕激素）的宫内节育器 (IUD)
3-～6个月后复查子宫内膜活检。如果细胞看起来正常，可以每月用甲孕酮 14 天。如果她们想怀孕，可以改用克罗米酚。如果活检检测到异常细胞，可以进行子宫切除术，因为异常细胞可能导致癌症。如果女性已绝经，通常会进行子宫切除术。如果女性的病情使手术风险较高，可使用孕激素。
紧急治疗
在极少数情况下，非常严重的出血需要紧急处理。这包括静脉输液和输血。
有时候，医生会将一个末端有干瘪气囊的导管通过阴道插入子宫中。随后向气囊中充气以增加对血管的压力，从而阻止流血。
罕见情况下，通过静脉给予雌激素。治疗限于 4 剂，因为这种治疗会增加血栓的风险。之后，立即给予女性复方口服避孕药数月，直到出血得到控制。