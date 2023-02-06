异常子宫出血 (AUB)

已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 7月 2023

育龄女性子宫异常出血是指不符合正常月经周期模式的子宫出血。这种出血相比正常月经周期过于频繁、或不规则发生、或持续时间更长或出血量更多。

最常见的异常出血类型由影响卵子排放（排卵）的问题引起。

为了诊断异常子宫出血，医生会询问女性有关出血模式（月经史）的问题，并进行盆腔检查、超声检查和血液检查。

可能会进行子宫内膜活检。

治疗取决于病因，可能包括激素或其他药物（如复方避孕药）或手术，如宫腔镜检查、扩张和刮宫（D 和 C）

如果活检发现异常细胞，需给予大剂量孕酮治疗，有时需要切除子宫。

（另见阴道出血。）

异常子宫出血是育龄女性的常见问题。它最常见于生育年龄的开始和结束阶段：20% 的病例发生在少女身上，50% 以上发生在 45 岁以上的女性身上。

在育龄女性中，异常出血的最常见原因是排卵功能障碍。即，卵巢不会排放卵子（排卵）或不会定期排放卵子。因此，怀孕的可能性低。但是，由于卵巢偶尔会排卵，没有怀孕计划的女性应使用避孕药。通常，导致卵巢功能障碍的原因尚不清楚。

异常子宫出血通常是在排卵后未受精时，雌激素水平没有如常地下降，而是保持高水平引起。雌激素水平高不能由孕酮水平来平衡。有这类异常出血的女性不会发生排卵，子宫壁（子宫内膜）可能继续变厚（而不是像月经时那样脱落出血）。这种情况称为子宫内膜增生。子宫内膜脱落不完全，不规则脱落，引起出血。阴道出血常常不规则，时间延长，量增多并可能持续多日。这种类型的异常子宫出血称为无排卵性子宫出血。

还有一些女性会发生排卵，但孕酮产生的持续时间比正常更长。因此，增厚的子宫壁会不规则脱落。这种类型的异常子宫出血称为排卵功能障碍。在肥胖的女性中，当雌激素水平高时，会发生这种类型。因此，无月经的周期与长时间出血的周期交替发生。

如果这种异常增厚和不规则脱落的循环持续下去，即使是年轻女性，也可能会出现癌前细胞，增加子宫内膜癌症（子宫内膜癌）的风险。

异常子宫出血通常是围绝经期（最后一次月经前数年和绝经后 1 年）的早期征象。

异常子宫出血的病因 医生将异常出血的病因分类为由结构（结构性）异常或其他（非结构性）问题导致。结构性病因包括 息肉

腺肌病（子宫内膜组织侵入子宫壁）

子宫肌瘤

多囊卵巢综合征

癌前病变（增生 - 子宫内膜增厚但细胞正常）

癌症 非结构性病因包括 排卵功能障碍

凝血障碍

使用避孕药具或某些药物 排卵功能障碍引起的异常子宫出血 (AUB-O) 是非结构性异常出血的最常见病因，也是总体最常见的病因。排卵功能障碍的病因包括 多囊卵巢综合征

垂体疾病

甲状腺疾病

绝经期提前（原发性卵巢功能不全）

发生在青春期前后或绝经之前几年和绝经后 1 年（围绝经期）的变化

全身性疾病，如肝病或肾脏疾病

极端的身体或情绪压力

营养不良 有些病因尚不清。

异常子宫出血的症状 在有异常子宫出血的女性中，出血可能与典型的月经周期不同，具体如下： 出血频繁（月经周期少于 24 天）

持续天数不同

持续时间超过 8 天

在月经间期发生（月经间期出血）

失血较多（失血超过约 3 盎司或持续 8 天或更长时间）

不定期发生 症状取决于出血的原因。有些异常出血可能发生在规律月经周期内，或者出血发生在不确定的时间。有些女性存在月经期相关的症状，例如乳房疼痛和肿胀。 如果出血持续不止，患者可能出现缺铁，有时出现贫血。 是否会发展为不孕取决于出血原因。

异常子宫出血的诊断 出血模式描述（月经史）

妊娠试验

全血细胞计数

测量激素水平

有时进行子宫内膜活检或宫腔镜检查等操作 当出血的发生时间不规则或过量时，应怀疑异常子宫出血。 为了明确是否为异常出血，医生会询问出血模式相关的问题（月经史）。 为了确定病因，医生会询问是否有其他症状和可能的原因（例如药物服用情况，其他异常的表现，子宫肌瘤和妊娠相关并发症）。 同时进行体格检查。 检查有无异常子宫出血的可能原因 医生会进行妊娠测试，即使是青春期女孩和更年期女性。 根据询问病史和体格检查的发现，进一步做其他检查明确阴道出血的病因。例如，医生通常会进行全血细胞计数，以估计失血量以及是否存在贫血（包括缺铁性贫血）。医生可能还会做血液检查来确定凝血的速度（检查凝血障碍）。 医生通常进行血液测试来测量激素水平（检查多囊卵巢综合征、甲状腺疾病、垂体疾病或其他阴道出血的常见原因）。可以测量的激素包括女性激素，例如雌激素或孕酮（有助于控制月经周期）、甲状腺激素和催乳素。 如果女性最近没有接受检查，医生可能会进行宫颈癌筛查，例如巴氏 (Pap) 检查和/或人乳头瘤病毒 (HPV) 检测。 医生也可进行影像学检查或操作。例如，如果血液检查或巴氏检查结果异常或不能确定出血原因，他们可能会进行活检。 影像学检查和操作 经阴道超声检查（使用通过阴道插入的小型手持设备观察子宫内部）通常用于检查子宫内的异常生长物，并确定子宫内膜是否增厚。子宫内膜增厚可能是由息肉或子宫肌瘤等非癌性疾病或激素变化引起的。（导致异常子宫出血的激素变化可导致这种增厚，这可能导致癌前细胞生长，并增加子宫内膜癌的风险。） 如果存在以下任何情况（包括大多数异常子宫出血的女性），则进行经阴道超声检查： 子宫内膜癌的风险因素，例如肥胖、糖尿病、高血压、多囊卵巢综合征和体毛过多（多毛症），并且与年龄无关

45 岁或以上（如果她们有风险因素，则在更低年龄进行检查）

尽管用激素治疗，出血仍在继续

在体检期间无法充分检查盆腔或生殖器官

根据体检发现卵巢或子宫异常 经阴道超声检查可以检测大多数息肉、子宫肌瘤、卵巢异常和子宫内膜增厚区域（可能是癌前病变）。如果经阴道超声检测到增厚区域，可以进行其他检查来检查小息肉或其他肿块。可以进行以下一项或两项测试： 宫腔声学造影（将生理盐水注入子宫后进行的超声检查）

宫腔镜检查（通过阴道插入显像管观察子宫） 这两种检测可在医生诊室内完成。如果医生诊所不能提供宫腔镜检查，该检查可以作为门诊检查在医院进行。 子宫内膜活检通常也用于检查有以下情况的女性是否有癌前病变和癌症： 45 岁或以上，加上一个或多个子宫内膜癌风险因素（参见上文）

45 岁以下，加上子宫内膜癌的几个风险因素

治疗后仍有持续出血或再次出血

子宫内膜增厚（经阴道超声检查发现）

经阴道超声检查没有明显的发现