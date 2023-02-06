医生会首先询问病史，包括月经史。医生接下来进行体检。他们在病史和体检中发现的情况通常表明闭经的原因和可能需要做的检查（参见表闭经的一些原因和特征）。

对于月经史而言，医生会通过询问女孩或女性是否有过月经初潮，来判断她们的闭经是原发性还是继发性。如果她有过月经，医生会问她第一次是什么时候，最后一次是什么时候。医生同样会要求她回答下面的关于月经的问题：

持续多少天

发生的频率

是否规律

在过去 3 至 12 个月里的规律性如何

量有多大

在月经期间乳房是否变的柔软，或有情绪变化

如果从未出现过月经，医生会询问

乳房是否已经开始发育，如果是，在什么年龄

是否有生长突增，如果是，在什么年龄

是否出现阴毛和腋毛（青春期的迹象），如果是，在什么年龄

是否有其他家庭成员有异常月经

这些信息可以帮助医生排除一些病因。有关青春期推迟和家庭成员中遗传病可以帮助医生判断闭经的病因是否家庭遗传疾病。

医生询问可能提示闭经病因的其他症状，以及用药情况（包括处方药和非处方药、膳食补充剂和阿片类药物）、运动、饮食习惯和其他可导致闭经的疾病。

在身体检查期间，医生会判断患者的第二性征是否发育。需要做一个乳房检查。做盆腔检查，以确定生殖器官是否发育正常，并检查生殖器官的异常情况。

医生同样会检查一些可能是病因的症状，比如