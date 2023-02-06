月经周期停止称为闭经。
闭经在下列情况下属于正常现象：
青春期前
怀孕期间
哺乳期间
绝经后
如果在其他时间段发生闭经，则有可能是某种严重疾病的首发症状。
根据病因，闭经可能会伴随其他症状。例如，女性可能会出现男性化特征（女性男性化），例如体毛过多（多毛症）、嗓音低沉、以及肌肉增大。她们可能会感觉头疼、视觉异常或者是性冲动减少。她们可能会难以受孕。
大部分闭经的女性，其卵巢都不会释放卵子。因此这些女性不会受孕。
如果闭经持续很长时间，那么就会出现绝经期所出现的一些问题。这些问题包括潮热、阴道干燥、骨密度下降（骨质疏松）以及心血管疾病风险增加。闭经的女性之所以会出现这些问题，是因为雌激素水平低。
闭经类型
闭经主要有两种类型：
原发性： 从未有过月经。
继发性： 有过月经来潮，随后停止。
通常情况下，如果月经没有开始，说明女孩还没有进入青春期，因此女性的第二性征（如乳房和阴毛）不会正常发育。
如果曾经有过月经来潮的女性出现闭经的情况，那可能是是属于继发性闭经。继发性闭经比原发性更为常见。
激素与月经
闭经病因
可导致闭经的疾病包括激素紊乱、出生缺陷、遗传疾病、药物和违禁药物。
没有怀孕或哺乳的女性发生闭经的最常见原因包括
使用导致停经的药物
类型
举例
症状
会增加催乳素产生的药物*
降压药
甲基多巴
利血平
维拉帕米
非哺乳期的女性分泌乳汁
抗精神病药物
氟哌啶醇
茚酮
奥氮平
吩噻嗪类药物
匹莫齐特
利培酮
违禁或娱乐药物
可卡因
致幻剂
雌激素
—
治疗消化性疾病的药物
甲氰咪胺
甲氧氯普胺
阿片类药物
可待因
吗啡
三环类抗抑郁药
氯米帕明
地昔帕明
影响雄性激素和雌性激素平衡的药物
合成雌激素
达那唑
男性性征加强（比如过多的体毛，厚重的声音，肌肉增加）
抗抑郁药（不常见）
帕罗西汀
司来吉兰
舍曲林
不规律流血
* 催乳素是刺激乳房产生乳汁的激素。
激素系统任何部位（下丘脑、垂体和卵巢）的功能障碍
当这个系统发生故障时，卵巢不会排放卵子。其导致的闭经类型称为排卵功能障碍。
影响子宫、宫颈或阴道的情况都可能造成闭经。
非常见原因是，激素系统功能正常，但是有其他疾病阻碍了月经的发生。比如，没有出现经血有可能是因为卵巢形成瘢痕（Asherman 综合征）、子宫颈管狭窄（子宫颈狭窄），或者是因为先天缺陷阻止了经血流出阴道。
那些病因是常见病因取决于闭经是自发性的还是原发性的。
原发性闭经
继发性闭经
最常见的病因
妊娠是孕期女性闭经的最常见病因。
下丘脑可能由于几个原因而出现障碍：
脑垂体可能会因为以下原因而出现障碍
它因疾病（如肿瘤）或头部损伤而受损。
催乳素水平高。
抗抑郁药、抗精神病药、口服避孕药（有时）或某些其他药物会导致催乳素水平升高，脑垂体肿瘤和其他一些疾病也可导致催乳素水平升高。
如果甲状腺功能低下（称为甲状腺机能减退）或功能亢进（称为甲状腺机能亢进），则可能导致闭经。
继发性闭经不太常见的原因包括慢性疾病（特别是肺部、消化道、血液、肾脏或肝脏）、一些自身免疫疾病、癌症、艾滋病病毒 [HIV] 感染、放射治疗、头部损伤、葡萄胎（胎盘组织过度生长）、库欣综合征和肾上腺功能障碍。子宫损伤（通常是由于感染或者外科手术造成的）、息肉和纤维增生也可能造成继发性闭经。
闭经的评估
医生先判断闭经是属于原发性的还是继发性的。这一点可以帮助他们判断病因。
警示体征
何时就医
如果出现一下情况，女孩应该在一周内去看医生
13岁的时候还没有青春期的发育特征（比如乳房发育或者爆发性的身高增加）。
在乳房开始发育后 3 年还没有来月经。
正常生长并具有第二性征的女孩到 15 岁还没开始月经来潮。
这些女孩儿可能有原发性闭经。
如果女孩或育龄女性的月经已经停止，应在出现以下情况时就诊
有 3 次经期没有出现
一年中的月经次数少于 9 次
月经周期规律突然改变
这些女性可能有继发性闭经。医生在评估女性继发性闭经时总是会做妊娠测试。女性可能希望在就诊之前做一次家庭怀孕测试。
医生会怎么做
医生会首先询问病史，包括月经史。医生接下来进行体检。他们在病史和体检中发现的情况通常表明闭经的原因和可能需要做的检查（参见表闭经的一些原因和特征）。
对于月经史而言，医生会通过询问女孩或女性是否有过月经初潮，来判断她们的闭经是原发性还是继发性。如果她有过月经，医生会问她第一次是什么时候，最后一次是什么时候。医生同样会要求她回答下面的关于月经的问题：
持续多少天
发生的频率
是否规律
在过去 3 至 12 个月里的规律性如何
量有多大
在月经期间乳房是否变的柔软，或有情绪变化
如果从未出现过月经，医生会询问
乳房是否已经开始发育，如果是，在什么年龄
是否有生长突增，如果是，在什么年龄
是否出现阴毛和腋毛（青春期的迹象），如果是，在什么年龄
是否有其他家庭成员有异常月经
这些信息可以帮助医生排除一些病因。有关青春期推迟和家庭成员中遗传病可以帮助医生判断闭经的病因是否家庭遗传疾病。
医生询问可能提示闭经病因的其他症状，以及用药情况（包括处方药和非处方药、膳食补充剂和阿片类药物）、运动、饮食习惯和其他可导致闭经的疾病。
在身体检查期间，医生会判断患者的第二性征是否发育。需要做一个乳房检查。做盆腔检查，以确定生殖器官是否发育正常，并检查生殖器官的异常情况。
医生同样会检查一些可能是病因的症状，比如
双侧乳头泌乳：有可能的因素包括能造成催乳素（刺激乳汁分泌的激素）水平升高的垂体疾病或药物。
头痛、听力丧失和部分视力丧失或复视：可能因素包括脑下垂体和下丘脑的赘生物。
男性性征出现，比如毛发过多、声音粗重、肌肉增加：可能因素包括多囊卵巢综合征、产生雄性激素的肿瘤，以及服用某些药物，比如合成雄性激素（雄激素）、抗抑郁药或大量使用叫做孕酮的合成雌性激素。
潮热、阴道干涸以及夜间盗汗：可能因素包括过早绝经，这是一种导致卵巢功能失调的疾病，以及放射疗法和化疗。
颤抖（震颤）伴有体重减轻，或行动迟缓伴有体重增加：这些症状表明存在甲状腺疾病。
牙釉质腐蚀、颊部唾液腺（腮腺）肿大和食管炎症：这些症状提示进食障碍，如神经性厌食症。
闭经的一些病因和特点
病因*
共同特征†
检查
内分泌系统疾病
甲状腺机能亢进（甲状腺过度活跃）
温暖潮湿的皮肤，不耐热，大量出汗，食欲增加，体重降低，突眼，复视，颤抖（震颤）以及频繁的肠蠕动
有时甲状腺会肿大（甲状腺肿）
验血以测量甲状腺激素水平
甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）
不耐汗，食欲降低，体重增加，粗糙且干涸的皮肤，眉毛脱落，面部浮肿，疲劳，懒惰，行动迟缓以及便秘
验血以测量甲状腺激素水平
垂体疾病，包括产生催乳素的肿瘤‡和受伤
视力异常及头痛，尤其在夜晚
有时在非母乳喂养的女性中产生母乳（溢乳）
血检以测量催乳素含量
脑的磁共振成像
男性性征加强（比如过多的体毛，厚重的声音，肌肉增加）
无规律的月经或闭经，粉刺，腹部过度肥胖，腋下、颈项部和肤褶的皮肤变黑变厚
血检测量激素水平
盆腔超声检查以寻找卵巢异常
绝经期症状，包括潮热、盗汗、阴道干燥和阴道变薄
危险因素，比如切除卵巢、化疗或直接作用于盆腔（腹部最下部）的放疗
血检以检查雌性激素和其他激素的含量
对于低于35岁的女性，做某一个组织样本（比如血液）的染色体检查
产生雄性激素（雄激素）的肿瘤，通常位于卵巢或肾上腺中
男性性征增强、粉刺、以及生殖器无法确定是男性或女性（生殖器不明）
CT，MRI，或超声波检查
器质性疾病
出生缺陷：
原发性闭经
乳房和第二性征发育正常
周期性的阴道和子宫异常疼痛与肿胀（因为经血流通障碍并在体内聚集）
医生的检查
子宫输卵管造影术（将造影剂注入子宫和输卵管后进行 X 射线检查）或宫腔镜检查（将一根显像管通过阴道插入到子宫内探查）
阿谢曼综合征（感染或外科手术造成的子宫内膜疤痕组织粘连）
继发性闭经
常发生再次流产和不孕
宫腔声学造影（液体注入子宫后进行超声检查）、子宫输卵管造影术或宫腔镜检查
有时，如果结果不明确，行MRI检查
继发性闭经
疼痛、阴道流血、便秘、再流产以及尿频尿急
超声检查
如果子宫肌瘤难以观察或看起来异常，有时需要 MRI
继发性闭经
阴道流血
超声检查、宫腔声学造影或宫腔镜检查
导致下丘脑功能异常的情况
与特定疾病相关的症状
医生的检查
通常针对疾病类型进行各种检查
锻炼过度
常造成体重减轻脂肪减少
医生的检查
与特定疾病相关的症状
医生的检查
通常对组织样本进行检查、培养和其他检测，以识别微生物
停止常规活动
倦怠或悲哀
有时体重增加或减轻，睡眠困难或睡眠过多
医生的检查
营养不良（原因可能是贫困、饮食失调或过度节食）
通常体重和体脂较低，或者短时间内体重明显减轻
医生的检查
压力性
紧张的生活、难以集中精力、担心、睡眠异常（睡的太多或太少）
医生的检查
* 一些药物也可引起闭经。
† 其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
‡ 高水平的催乳素（一种刺激乳房分泌乳汁的激素）可以造成闭经。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
在女孩或育龄女性中，检查可能包括
妊娠试验
血检测量激素水平
检查生殖系统的影像学检查或程序（如超声检查或宫腔镜检查）
有时使用激素药物来确定它们是否会触发月经期
有时甚至对没来过月经或没有过性活动的女孩进行妊娠测试。如果排除怀孕，则根据检查结果和可疑病因做其他的检查。
如果女孩从未有过月经（原发性闭经）但有正常的第二性征，检查从激素血液检查、体格检查和超声检查开始，以查明可能阻碍月经血流出子宫的出生缺陷。如果出生缺陷不常见或难以识别，可以进行磁共振成像 (MRI)。
检查通常是按顺序进行的，病因就在这个过程中被确定或排除。如果症状指向一个特殊疾病，那么首先要做针对性检查。比如，如果女性有头疼或视力异常，应该做头颅MRI以检查是否有脑垂体肿瘤。根据之前的检查结果来决定是否要做额外的检查以及做哪些检查。典型检查包括：
做血检测量特定激素含量，包括催乳素（以检查影响月经期的高水平催乳素）、甲状腺激素（以检查甲状腺疾病）、卵泡刺激素（以检查脑垂体或下丘脑功能问题）以及雄性激素（以检查造成男性性征加强的疾病）
对腹部和盆腔行影像学检查，以寻找卵巢或肾上腺中的肿瘤（通常为超声检查，但有时为计算机断层扫描 [CT] 或 MRI）
对组织样本（比如血液样本）做染色体检查，以确定是否有遗传疾病
使用激素（雌激素和孕激素或孕酮）来尝试引发月经出血
进行宫腔镜检查时，医生将一根细的显像管插入阴道和子宫颈来观察子宫内部。这个检查可以在医生的诊所进行，或作为门诊检查在医院进行。
进行子宫输卵管造影术时，通过子宫颈向子宫和输卵管注入一种可以在 X 光上看到的物质（一种不透射线的造影剂），然后进行 X 光检查。子宫输卵管造影术通常在医院放射科门诊进行。
激素（孕激素或雌激素加孕激素）可口服，用以尝试引发月经出血。如果激素触发月经出血，原因可能是控制月经期的激素系统功能障碍或过早绝经。如果激素没有触发出血，那么病因可能是子宫疾病或器质性异常阻止经血流出。
闭经的治疗
当闭经是因特定疾病引起时，就需要尽可能的治愈这个疾病。治愈后，部分患者的月经会恢复。例如，如果女性患有可以治疗的激素疾病，例如甲状腺功能减退（甲状腺功能减退症），或者存在阻碍经血流动并可手术修复的异常，通常可恢复月经。
如果一个女孩还没开始来月经且一切检查结果都正常，她需要每 3 到 6 个月去看医生，进行青春期发育检查。她可能需要使用名为孕酮的药物，有时使用雌激素来促使月经来潮，并刺激第二性征发育，比如乳房发育。
闭经相关的问题需要处理，比如：
怀孕困难（不孕）：如果想要怀孕，可能需要服用激素药物来触发卵子排放（排卵）。
雌激素缺乏症的症状和长期影响，例如骨密度降低（骨质疏松症）、阴道干燥以及心脏和血管疾病风险增加：可考虑使用激素药物（称为绝经期激素治疗或激素替代治疗）。
体毛过多：治疗导致闭经的疾病可能有所帮助，或者通过除毛技术控制毛发过多。
通过服用维生素 D、在饮食或补充剂中摄入更多的钙，或服用药物，包括激素疗法和预防骨质流失的药物（如双膦酸盐或地舒单抗），可以最大程度地降低雌激素缺乏症的影响。
罕见情况下，女孩患有导致激素功能问题的遗传疾病。遗传疾病，比如特纳综合征，无法被治愈。如果女性有 Y 染色体，医生会建议手术切除两个卵巢，因为有 Y 染色体会增加患卵巢生殖细胞癌的风险。卵巢生殖细胞癌起源于卵巢中产生卵子的细胞（生殖细胞）。
关键点
很多情况都会扰乱负责调解月经周期的激素系统，从而造成闭经。
医生会区别原发性闭经（从未有过月经）和继发性闭经（有过月经，但是停止了）。
首先会进行孕检。
除非女患者怀孕了，否则需要做其他检查来确定闭经的原因。
闭经相关的问题（例如雌激素水平低）也需要治疗，以防止日后出现健康问题，例如骨密度下降（骨质疏松）导致骨折。