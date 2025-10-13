常见致病菌的分类
类型
细菌
专性需氧菌
革兰阴性球菌
革兰阳性杆菌
Corynebacterium jeikeium
抗酸杆菌
Mycobacterium avium 复合群, M. kansasii, M. leprae, M. tuberculosis
Nocardia（诺卡氏菌）种
非发酵革兰氏阴性杆菌，非肠杆菌目（原肠杆菌科）
Acinetobacter calcoaceticus
伊丽莎白王国脑膜炎 （旧称脑膜败血性黄杆菌）
铜绿假单胞菌,* P. alcaligenes（产碱假单胞菌）, 其他 Pseudomonas（假单胞菌）种
Stenotrophomonas maltophilia
营养要求高的革兰阴性球杆菌和杆菌
布鲁氏菌属
Bordetella（百日咳杆菌）属
Francisella（弗朗西斯菌）属
军团菌属
螺旋体科（螺旋菌）
钩体属
专性厌氧菌
Bacteroides fragilis（脆弱拟杆菌）种，其他 拟杆菌种
Fusobacterium梭形杆菌属
Prevotella（普雷沃氏菌）属
革兰阴性球菌
Veillonella属
革兰阳性球菌
Peptococcus niger
无芽孢革兰阳性杆菌
Actinomyces（放线菌属）zhong
Bifidobacterium（双歧杆菌）属
Eubacterium（真杆菌属）种
Cutibacterium (棒状杆菌属) （旧称Propionibacterium（原丙酸杆菌属）菌种)
产生内生孢子的革兰阳性杆菌
兼性厌氧菌
革兰阳性球菌，过氧化氢酶阳性
金黄色葡萄球菌（凝固酶阳性），表皮葡萄球菌（凝固酶阴性），其他凝固酶阴性的葡萄球菌
革兰阳性球菌，过氧化氢酶阴性
Enterococcus faecalis, E. faecium
Streptococcus agalactiae （无乳链球菌）（B组链球菌）、S. bovis（牛链球菌）、S. pneumoniae（肺炎链球菌）、S. pyogenes（化脓性链球菌）（A组链球菌）、viridans group streptococci（草绿色链球菌群）（S. mutans[变形链球菌]、S. mitis[缓症链球菌]、S. salivarius[唾液链球菌]、S. sanguis[血链球菌]）、S. anginosus（咽峡炎链球菌）群（S. anginosus[咽峡炎链球菌]、S. milleri[米勒链球菌]、S. constellatus[星座链球菌]）
Gemella morbillorum
革兰阳性杆菌
Erysipelothrix rhusiopathiae
加德纳阴道菌 （革兰氏染色不定）
肠杆菌目 (Citrobacter（柠檬酸杆菌）种，肠杆菌种、大肠杆菌、Klebsiella（克雷白氏杆菌）种、Morganella morganii（摩根菌）、Proteus（变形杆菌）种、Plesiomonas shigelloides（志贺氏菌）、 Providencia rettgeri（志贺邻单胞菌）、伤寒沙门氏菌、其他Salmonella（沙门氏菌）种、Serratia marcescens（黏质沙雷菌）、志贺菌种、肠结肠炎耶尔森菌、鼠疫耶氏菌)
发酵性非肠杆菌目
Aeromonas hydrophila
Chromobacterium violaceum
Pasteurella multocida
营养要求高的革兰阴性球杆菌和杆菌
Aggregatibacter（聚集杆菌）（原Actinobacillus（放线杆菌））actinomycetemcomitans（（放线菌）
Eikenella corrodens
流感嗜血杆菌，其他Haemophilus（嗜血杆菌）属
微需氧菌
弯曲杆菌
Campylobacter jejuni
Vibrio cholerae, V. vulnificus
螺旋体科（螺旋菌）
专性胞内寄生菌
衣原体科
Chlamydia trachomatis, C. psittaci, Chlamydophila pneumoniae
柯克斯体科
Rickettsia prowazekii, R. rickettsii, R. typhi
Anaplasma phagocytophilum
* 尽管这些细菌通常被认为是专性需氧菌，但通过使用亚硝酸盐作为另一种电子受体，它们能够在没有氧气的情况下生长。