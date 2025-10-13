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急性感染性关节炎的常见病原体

急性感染性关节炎的常见病原体

病人

病原体

典型来源

成人及青少年

金黄色葡萄球菌β溶血性链球菌肺炎球菌、淋球菌（在育龄青年中），以及罕见 脑膜炎奈瑟菌

菌血症 （针对葡萄球菌、链球菌和肺炎球菌）；宫颈、尿道、直肠或咽部感染，并伴有菌血症播散（针对淋球菌）

新生儿

B组链球菌大肠埃希菌（及其他肠道革兰氏阴性菌），金黄色葡萄球菌S. aureus

母婴传播

静脉注射或经细菌感染的导管播散

3岁的儿童

化脓性链球菌肺炎链球菌金黄色葡萄球菌金氏金菌

菌血症（如中耳炎、上呼吸道感染、皮肤感染、脑膜炎

三岁至青少年

金黄色葡萄球菌、链球菌、淋病奈瑟菌铜绿假单胞菌金格菌

菌血症或邻近传播

患脑膜炎、菌血症及皮肤隆起性紫癜的儿童

N. 脑膜炎奈瑟菌 （不常见）

菌血症

所有年龄

病毒（如细小病毒B19、乙肝丙肝病毒、风疹病毒[急性感染和免疫接种后]、披膜病毒奇昆古尼亚热病毒水痘病毒腮腺炎病毒[成人]、腺病毒柯萨奇病毒[A9、B2、B3、B4和B6]、逆转录病毒[包括HIV]、EB病毒

病毒血症或免疫复合物沉积

蜱接触史

伯氏疏螺旋体（导致 莱姆病

菌血症

咬伤（人、狗、猫、鼠）

通常是多种微生物

人： 啮蚀艾肯氏菌B组链球菌金黄色葡萄球菌口腔厌氧菌（如梭杆菌属消化链球菌属拟杆菌属

狗或猫：金黄色葡萄球菌多杀巴斯德氏菌假单胞菌属、莫拉菌属、嗜血杆菌

鼠：金黄色葡萄球菌念珠状链杆菌小螺菌

关节直接侵入，通常是手上的小关节

（参见手部咬伤所致感染

老年人

严重关节创伤或严重疾病（如免疫抑制、血透、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、糖尿病、恶性肿瘤）

葡萄球菌（特别在类风湿性关节炎中），革兰氏阴性细菌（如肠杆菌属铜绿假单胞菌黏质沙雷菌），沙门氏菌属（特别在系统性红斑狼疮*）

尿路、皮肤

多关节感染的患者

链球菌金黄色葡萄球菌

咽炎、蜂窝织炎、心内膜炎、胃肠道和泌尿系统感染

关节侵入（创伤、关节穿刺术、关节切开术导致），邻近感染，糖尿病，恶性肿瘤

链球菌金黄色葡萄球菌

厌氧菌（例如，痤疮丙酸杆菌大消化链球菌梭杆菌属梭菌属拟杆菌属）；常与兼性或需氧细菌如金黄色葡萄球菌表皮葡萄球菌大肠埃希菌混合感染。

皮肤、腹部、生殖器、牙源性感染、鼻窦、缺血性肢体、褥疮

HIV感染者

金黄色葡萄球菌、链球菌、沙门氏菌属、分枝杆菌

皮肤、黏膜、导管

注射毒品，留置血管导管（例如血液透析，单采，化疗或肠外营养）

革兰氏阴性菌、金黄色葡萄球菌、链球菌、念珠菌

菌血症、真菌血症

*炎症的征象可能会不明显，所以医生需要放宽穿刺和培养的适应征；一些慢性疾病（如免疫抑制，血液透析系统性红斑狼疮类风湿性关节炎糖尿病，恶性肿瘤）可能会增加不常见病原体感染（如真菌，分枝杆菌）的风险。

sp = 物种。

*炎症的征象可能会不明显，所以医生需要放宽穿刺和培养的适应征；一些慢性疾病（如免疫抑制，血液透析系统性红斑狼疮类风湿性关节炎糖尿病，恶性肿瘤）可能会增加不常见病原体感染（如真菌，分枝杆菌）的风险。

sp = 物种。

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