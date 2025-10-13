急性感染性关节炎的常见病原体
病人
病原体
典型来源
成人及青少年
菌血症 （针对葡萄球菌、链球菌和肺炎球菌）；宫颈、尿道、直肠或咽部感染，并伴有菌血症播散（针对淋球菌）
新生儿
母婴传播
静脉注射或经细菌感染的导管播散
≤3岁的儿童
三岁至青少年
金黄色葡萄球菌、链球菌、淋病奈瑟菌、铜绿假单胞菌、金格菌
菌血症或邻近传播
患脑膜炎、菌血症及皮肤隆起性紫癜的儿童
N. 脑膜炎奈瑟菌 （不常见）
所有年龄
病毒（如细小病毒B19、乙肝或丙肝病毒、风疹病毒[急性感染和免疫接种后]、披膜病毒、奇昆古尼亚热病毒、水痘病毒、腮腺炎病毒[成人]、腺病毒、柯萨奇病毒[A9、B2、B3、B4和B6]、逆转录病毒[包括HIV]、EB病毒）
病毒血症或免疫复合物沉积
蜱接触史
伯氏疏螺旋体（导致 莱姆病）
咬伤（人、狗、猫、鼠）
通常是多种微生物
人： 啮蚀艾肯氏菌、B组链球菌、金黄色葡萄球菌、口腔厌氧菌（如梭杆菌属、消化链球菌属、拟杆菌属）
狗或猫：金黄色葡萄球菌、多杀巴斯德氏菌、假单胞菌属、莫拉菌属、嗜血杆菌属
关节直接侵入，通常是手上的小关节
（参见手部咬伤所致感染）
老年人
严重关节创伤或严重疾病（如免疫抑制、血透、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、糖尿病、恶性肿瘤）
葡萄球菌（特别在类风湿性关节炎中），革兰氏阴性细菌（如肠杆菌属、铜绿假单胞菌、黏质沙雷菌），沙门氏菌属（特别在系统性红斑狼疮*）
尿路、皮肤
多关节感染的患者
链球菌、金黄色葡萄球菌
咽炎、蜂窝织炎、心内膜炎、胃肠道和泌尿系统感染
关节侵入（创伤、关节穿刺术、关节切开术导致），邻近感染，糖尿病，恶性肿瘤
链球菌、金黄色葡萄球菌
厌氧菌（例如，痤疮丙酸杆菌、大消化链球菌、梭杆菌属、梭菌属、拟杆菌属）；常与兼性或需氧细菌如金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、大肠埃希菌混合感染。
皮肤、腹部、生殖器、牙源性感染、鼻窦、缺血性肢体、褥疮
HIV感染者
皮肤、黏膜、导管
注射毒品，留置血管导管（例如血液透析，单采，化疗或肠外营养）
革兰氏阴性菌、金黄色葡萄球菌、链球菌、念珠菌属
菌血症、真菌血症
sp = 物种。