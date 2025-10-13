腹泻的部分病因*
类型
示例
急性
病毒感染
细菌性感染
Salmonella（沙门氏菌）、Campylobacter（弯曲杆菌）或Shigella（志贺氏菌）；Escherichia coli（大肠埃希菌）；Clostridioides difficile（艰难梭菌，前称Clostridium difficile）
寄生虫感染
Giardia（贾第鞭毛虫）属、Entamoeba histolytica（溶组织内阿米巴）、Cryptosporidia（隐孢子虫）属。
食物中毒
药物
缓泻剂、含镁抗酸剂、咖啡因、抗肿瘤药、许多抗生素、秋水仙碱、奎宁/奎尼丁、前列腺素类似物、酏剂中的赋形剂（如，乳糖）
慢性
药物
见急性（上方）
功能性
肠易激综合征、功能性腹泻
饮食因素
见表 可能加重腹泻的饮食因素
炎症性肠病
手术治疗
肠道或胃旁路手术或切除术
吸收不良综合征
乳糜泻、胰腺外分泌功能不全
碳水化合物不耐受（尤其乳糖不耐受、果糖不耐受、先天性蔗糖酶-异麦芽糖酶缺乏症）。
小肠细菌过度生长 (SIBO)
肿瘤
内分泌肿瘤
内分泌系统
*存在诸多病因。某些未提及的因素可能在特定亚群中成为可能的原因。