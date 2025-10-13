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腹泻的部分病因*

腹泻的部分病因*

类型

示例

急性

病毒感染

诺如病毒轮状病毒

细菌性感染

Salmonella（沙门氏菌）、Campylobacter（弯曲杆菌）或Shigella（志贺氏菌）；Escherichia coli（大肠埃希菌）；Clostridioides difficile（艰难梭菌，前称Clostridium difficile

寄生虫感染

Giardia（贾第鞭毛虫）属、Entamoeba histolytica（溶组织内阿米巴）Cryptosporidia（隐孢子虫）属。

食物中毒

葡萄球菌Bacillus cereus（蜡样芽胞杆菌）、产气荚膜梭菌

药物

缓泻剂、含镁抗酸剂、咖啡因、抗肿瘤药、许多抗生素、秋水仙碱奎宁/奎尼丁、前列腺素类似物、酏剂中的赋形剂（如，乳糖）

慢性

药物

见急性（上方）

功能性

肠易激综合征、功能性腹泻

饮食因素

见表 可能加重腹泻的饮食因素

炎症性肠病

溃疡性结肠炎克罗恩病

手术治疗

肠道或胃旁路手术或切除术

吸收不良综合征

乳糜泻、胰腺外分泌功能不全

碳水化合物不耐受（尤其乳糖不耐受、果糖不耐受、先天性蔗糖酶-异麦芽糖酶缺乏症）。

小肠细菌过度生长 (SIBO)

肿瘤

结肠癌淋巴瘤结肠绒毛状腺瘤

内分泌肿瘤

血管活性肠肽瘤胃泌素瘤类癌肿瘤肥大细胞增多症甲状腺髓样癌

内分泌系统

甲状腺功能亢进

糖尿病（多因素并发，乳糜泻、胰腺功能不全、自主神经病变

*存在诸多病因。某些未提及的因素可能在特定亚群中成为可能的原因。

*存在诸多病因。某些未提及的因素可能在特定亚群中成为可能的原因。

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