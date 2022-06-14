慢性疼痛是持续或复发数月或数年的疼痛。
疼痛如出现以下所列之一，常考虑为慢性疼痛：
持续3个月以上
最初引起疼痛的损伤或问题消除后持续 1 个月以上
疼痛反复发作数月或数年
疼痛与某种慢性疾病（如癌症、关节炎、糖尿病或纤维肌痛）和未痊愈的损伤有关
（另请参见疼痛概述)
当神经对疼痛更加敏感时，有时会发生慢性疼痛。例如，疼痛的原发病因可反复刺激那些感受、传导和接受疼痛信号的神经纤维和神经细胞。重复刺激可以改变神经纤维和细胞的结构(称为重塑)，或者使它们更加活跃。因此，通常不引起疼痛的刺激也引起了疼痛，或者疼痛刺激可能看起来更严重。这种效应被称为敏化。
此外，肌肉或结缔组织区域对触摸可能变得非常敏感。这些区域被称为触发点，因为触摸这些区域经常触发不明原因的疼痛，扩散到身体的其他部位。
你知道吗……
慢性疾病（如癌症、关节炎、糖尿病或纤维肌痛）会导致慢性疼痛。如果神经纤维和细胞变得敏感，慢性疼痛也可能由损伤引起，甚至是轻微的损伤。
焦虑、抑郁和其他心理因素可能有助于解释为什么有些人比其他人经历更加痛苦的疼痛，以及为什么疼痛会更多地限制他们的活动。例如，慢性疼痛患者知道疼痛会复发，在他们预计到疼痛会发作时，会恐惧、焦虑。恐惧和焦虑可减少某些物质的产生，从而降低神经细胞对疼痛的敏感性。对疼痛敏感性的这些变化部分解释了疼痛在病因消除后持续存在的原因，以及比预期更严重的疼痛。
有时，最初引起疼痛的原因非常明显，例如，当受伤导致慢性背痛时。而有时则原因不明，例如，长期头痛时。
慢性疼痛的症状
慢性疼痛可在不同人中发生于不同身体部位，例如，一个人可发生于背部，而另一个人可发生于指尖。此外，疼痛的感觉可能不同。例如，疼痛可能感觉像搏动、刺伤、烧灼感或刺痛。疼痛可能持续或反复发作，疼痛的强度可能有所不同。
慢性疼痛患者还经常感到疲倦，睡眠有问题，食欲和／或对食物的口味下降，体重减轻。他们的性欲可能降低。这些问题会逐渐发展。持续的疼痛会妨碍做通常喜欢的事情。他们可能会变得沮丧和焦虑。他们可能会停止活动，退出社交，专注于身体健康。
慢性疼痛的诊断
慢性疼痛的治疗
减轻疼痛的药物
物理方法（如物理疗法）
心理和行为疗法
如果确定了慢性疼痛的病因，则治疗病因。
慢性疼痛的治疗可能包括：
如果治疗无效，医生可能建议人们去疼痛诊所。
药品
在大多数服用止痛药（镇痛药）治疗慢性疼痛的人群中，疼痛的强度在一整天内不尽相同。强度基于多种因素而不同，如下所示：
受影响的神经的特征（例如，它们发送信号的速度以及神经的位置）
可能导致疼痛的活动（例如移动或触摸受影响的区域）
压力性
止痛药的剂量或用药时间表
根据疼痛的严重程度，可以使用以下类型的药物来治疗慢性疼痛：
联合用药有时可比单一药物更有效地缓解疼痛。
慢性疼痛通常首先用对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID) 治疗，如布洛芬或萘普生。NSAID不仅可缓解疼痛，还可减轻常伴随疼痛出现并加重疼痛的炎症。但是，如果大剂量服用或长期服用，NSAID 可能会有严重的副作用，包括胃黏膜刺激、出血倾向增加、肾脏问题以及心脏和血管（心血管）疾病风险增加。
辅助性镇痛药常用于缓解慢性疼痛。这些药物被认为是通过改变神经处理疼痛的方式（而不是直接止住疼痛的感觉）起作用。
最常用于疼痛的辅助性镇痛药是
仅当其他药物和治疗（如物理治疗）无效时，才使用阿片类药物。阿片类药物的使用受到限制，因为它们可能有副作用，例如阿片类药物使用障碍（成瘾）、呼吸减慢（呼吸抑制）和因过量导致的死亡。阿片类药物最常用于治疗由癌症或其他可缩短寿命的疾病（终末期疾病）引起的中度至重度疼痛。阿片类药物也被用作生命末期患者临终关怀的一部分。
在给任何类型的慢性疼痛开阿片类药物之前，医生会考虑以下问题：
常用治疗方法是什么
是否有其他可行治疗
患者是否有阿片类药物副作用的高风险
患者是否有误用或滥用阿片类药物的风险，或可能将该药物用于其他目的（例如，出售）
如果出现问题的风险很高，医生可能会将患者转介给具有药物误用专门知识的疼痛专科医生或精神保健医生。例如，有毒瘾的人通常需要转诊。
当开具阿片类药物治疗慢性疼痛时，医生会解释患者疾病的性质（如果已知）以及其他可行的治疗的风险和益处，包括非阿片类药物和不治疗。医生会询问患者的目标和期望。他们通常给患者提供书面信息，告知服用阿片类药物的风险。在患者与医生讨论并理解此信息后，要求患者签署知情同意书。
当医生开具阿片类药物治疗慢性疼痛时，他们会告知阿片类药物的风险和副作用。建议患者
服用阿片类药物时不得饮酒或服用抗焦虑药物或安眠药
在推荐的时间服用推荐的剂量，不要改变剂量
将阿片类药物存放在安全的地方
不要与任何人分享阿片类药物
如果药物使患者昏昏欲睡或有任何其他副作用（例如神智错乱、便秘或恶心），联系医生
按照指导处理未使用的药片
将纳洛酮（阿片类解毒剂）放在手边，并学习和教给家人在阿片类药物过量时如何服用
如果开具阿片类药物，医生通常有确保患者安全的规范。医生通常要求患者仅从一名医生处获得阿片类药物处方，并每次在同一家药房填写处方。他们经常随访看诊患者，并监测药物的使用，以确保其安全和有效。例如，医生可能会定期检查患者的尿液，以确定药物是否正确使用。他们还会要求患者签署一份协议，规定阿片类药物使用所需的条件，包括可能需要的任何监测。
对于因癌症或其他终末期疾病而疼痛的人来说，对副作用的担忧不应限制阿片类药物的使用，因为副作用通常是可以预防或控制的，而成瘾则不那么令人担忧。
物理治疗或职业治疗
补充和综合医学
咨询和行为疗法
神经阻滞术
神经阻滞常用于治疗由特定大神经损伤引起的疼痛。对于该过程，通过以下操作之一，传输疼痛信号的神经通路被中断：
在神经周围注射局部麻醉剂，以防止神经发出疼痛信号(医生通常使用超声波来帮助他们定位要治疗的神经)
注射附近称为神经节的神经细胞集合周围的区域，帮助调节疼痛信号的传递
向神经中注入腐蚀性物质(如苯酚)来破坏它
冻结神经（冷冻疗法）
用射频探针烧灼神经
神经阻滞通常用于治疗由压迫（压紧）脊神经（连接脊髓和身体其他部位）引起的腰部疼痛。当药物不能缓解疼痛时，神经阻滞也可用于治疗生命末期的严重癌症疼痛和严重、持续的神经性疼痛。
疼痛康复计划
医生可能会为慢性疼痛患者推荐疼痛康复计划。这些计划由跨学科团队管理，包括心理学家、理疗师、医生、护士，有时还包括职业治疗师和综合医学执业者。这些计划包括教育、认知行为疗法、物理疗法、药物治疗方案简化，有时会逐渐减少止痛药的使用。它们专注于以下内容：
恢复功能
改善生活质量
尽管存在慢性疼痛，帮助人们控制自己的生活