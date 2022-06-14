已审核/已修订 6月 2022 | 修改的 8月 2023

慢性疼痛是持续或复发数月或数年的疼痛。

疼痛如出现以下所列之一，常考虑为慢性疼痛：

持续3个月以上

最初引起疼痛的损伤或问题消除后持续 1 个月以上

疼痛反复发作数月或数年

疼痛与某种慢性疾病（如癌症、关节炎、糖尿病或纤维肌痛）和未痊愈的损伤有关

（另请参见疼痛概述)

当神经对疼痛更加敏感时，有时会发生慢性疼痛。例如，疼痛的原发病因可反复刺激那些感受、传导和接受疼痛信号的神经纤维和神经细胞。重复刺激可以改变神经纤维和细胞的结构(称为重塑)，或者使它们更加活跃。因此，通常不引起疼痛的刺激也引起了疼痛，或者疼痛刺激可能看起来更严重。这种效应被称为敏化。

此外，肌肉或结缔组织区域对触摸可能变得非常敏感。这些区域被称为触发点，因为触摸这些区域经常触发不明原因的疼痛，扩散到身体的其他部位。

你知道吗……

慢性疾病（如癌症、关节炎、糖尿病或纤维肌痛）会导致慢性疼痛。如果神经纤维和细胞变得敏感，慢性疼痛也可能由损伤引起，甚至是轻微的损伤。

焦虑、抑郁和其他心理因素可能有助于解释为什么有些人比其他人经历更加痛苦的疼痛，以及为什么疼痛会更多地限制他们的活动。例如，慢性疼痛患者知道疼痛会复发，在他们预计到疼痛会发作时，会恐惧、焦虑。恐惧和焦虑可减少某些物质的产生，从而降低神经细胞对疼痛的敏感性。对疼痛敏感性的这些变化部分解释了疼痛在病因消除后持续存在的原因，以及比预期更严重的疼痛。

有时，最初引起疼痛的原因非常明显，例如，当受伤导致慢性背痛时。而有时则原因不明，例如，长期头痛时。

慢性疼痛的症状 慢性疼痛可在不同人中发生于不同身体部位，例如，一个人可发生于背部，而另一个人可发生于指尖。此外，疼痛的感觉可能不同。例如，疼痛可能感觉像搏动、刺伤、烧灼感或刺痛。疼痛可能持续或反复发作，疼痛的强度可能有所不同。 慢性疼痛患者还经常感到疲倦，睡眠有问题，食欲和／或对食物的口味下降，体重减轻。他们的性欲可能降低。这些问题会逐渐发展。持续的疼痛会妨碍做通常喜欢的事情。他们可能会变得沮丧和焦虑。他们可能会停止活动，退出社交，专注于身体健康。

慢性疼痛的诊断 医师的评估

有时进行心理健康评估 医生会彻底评估患者，以确定疼痛的原因及其对日常生活的影响。如果没有确定原因，医生会集中精力减轻疼痛，帮助改善患者功能。 医生会询问患者是否感到沮丧，是否感到焦虑，睡眠是否好。识别这些症状至关重要，因为它们会使疼痛加剧，如果出现这些症状，必须进行治疗，才能有效治疗疼痛。正式的心理健康评估可能很有必要。