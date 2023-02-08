衣原体和其他非淋病性感染

衣原体感染是由沙眼衣原体（一种细菌）引起的性传播感染，累及部位包括尿道、宫颈和直肠。这些细菌也可感染覆盖眼白（结膜）和咽喉的粘膜。其它细菌，如脲原体和支原体等也可引起尿道感染。

症状包括阴茎或阴道分泌物增多以及尿频、尿痛。

如果女性未重视或未经治疗，这些感染可能会导致不孕不育和增加宫外（异位）妊娠的风险。

分泌物或尿液样品的 DNA 测试可以检测衣原体。

抗生素可以治愈感染，性伴侣应同时治疗。

在生殖器性交时使用避孕套有助于防止这些感染从一个人传给另一个人。

（也请参见性传播感染概述。）

几种细菌，包括沙眼衣原体（衣原体）、脲原体和支原体，可引起与淋病相似的疾病。实验室可以鉴定衣原体，但很难鉴定其它细菌，因此有时这些疾病被称为非淋病性感染。

衣原体是美国最常见的性传播感染；2020 年报告了超过 150 万例病例。由于此感染通常不会引起任何症状，所以实际衣原体感染人数可能是报告感染人数的两倍。

衣原体和淋病可引起类似症状。在男性中两者均可引起尿道感染（尿道炎），在女性中，宫颈感染（宫颈炎）或盆腔炎（也请参见衣原体感染和支原体）。

有时，同时有淋病和衣原体感染。

衣原体的症状 在男性中，衣原体尿道炎的症状出现于性交过程中感染后 7～28天。男性感染者的典型表现为排尿时轻微烧灼感，阴茎可能会有清亮或浑浊的分泌物。通常，分泌物比淋病的要稀薄一些。可能只有少量分泌物和轻度症状。但是清晨，阴茎口通常发红而且被干性分泌物粘住。偶尔，症状更为显著，排尿频繁，发现排尿疼痛和尿道排出脓液。 很多患有衣原体宫颈感染的女性症状很轻或没有症状。但有些人会出现尿频、尿痛以及阴道黄色分泌物。性交时可能发生疼痛。 如果直肠出现感染可引起直肠疼痛或压痛，以及从直肠排出黄色的脓性和粘液分泌物。 衣原体感染也可通过口交传播，导致咽喉的感染。衣原体咽喉感染通常没有症状。 如果不治疗，约2/3的患者在4周内症状减轻。但是，即使症状轻微或没有症状，衣原体感染也可能对女性产生严重的长期后果。因此，检测到感染并治疗这些感染很重要，即使没有症状。 你知道吗…… 并发症 在女性中，衣原体感染的并发症包括 输卵管瘢痕形成

输卵管感染（输卵管炎）

盆腔和腹腔内膜感染（腹膜炎）

肝脏周围区域感染 感染可能扩散到生殖道并影响子宫、连接卵巢和子宫的管道（输卵管），以及有时影响卵巢周围区域。在某些女性中，感染可扩散至盆腔和腹腔的内膜（腹膜），导致腹膜炎。这些感染称为盆腔炎 (PID)，可引起严重的下腹痛，有时还会导致发热。有时候，感染聚集在腹部右上方的肝脏周围，导致疼痛、发热和呕吐——称作 Fitz-Hugh-Curtis 综合征。 盆腔炎的潜在并发症包括全身严重感染（脓毒症）、慢性腹痛和输卵管瘢痕形成。瘢痕形成可导致不孕不育和错位（异位）妊娠。 在男性中，衣原体感染的并发症包括 附睾感染

尿道狭窄 衣原体感染可引起附睾感染（附睾炎）。附睾是每个睾丸上方的盘管（参见图从阴茎到附睾的途径）。这种感染可导致阴囊的一侧或两侧疼痛肿胀。由于瘢痕形成，感染可导致通过阴茎（尿道）的尿液通路变窄。 在所有人中，衣原体感染的并发症可能包括 覆盖在眼白表面的薄膜感染（结膜炎）

反应性关节炎 生殖器的衣原体感染偶尔可引发关节炎症，称为反应性关节炎。反应性关节炎通常仅累及一个关节或同时累及少数几个关节。膝关节和其它腿部关节是最常受累的关节。炎症似乎是生殖道感染的免疫反应，而不是关节感染的传播。衣原体感染症状通常开始于最初感染后的1〜3周。反应性关节炎有时会伴有其他问题，如足部皮肤变化、眼睛问题和尿道炎症。 影响足部的反应性关节炎 图片 图片由 Susan Lindsley 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 在新生儿中，衣原体感染的并发症包括 结膜炎

肺炎 分娩时，如果母亲有宫颈衣原体感染，新生儿可能感染衣原体。在新生儿中，感染可能导致肺炎（新生儿肺炎）或结膜炎（新生儿结膜炎）。 从阴茎到附睾的通路

衣原体筛查 由于衣原体感染非常常见，且很多女性感染者没有任何症状，所以对于性活跃的人，建议做衣原体感染检测。 如果建议筛查，即使患者坚持使用避孕套，也要进行筛查。测试使用的样本来自直肠、尿道，或如果是口交，则来自咽喉部。 如果女性性活跃且年龄小于 25 岁，或年龄大于 25 岁、性活跃且有以下一个或多个风险因素，则每年进行筛查： 既往曾患性传播感染

有风险的性活动（如新的性伴侣或多个性伴侣，在非单一性伴侣关系中未一贯地使用避孕套，或参与性工作）

曾被监禁

伴侣参与危险的性活动或患有性传播感染 怀孕女性若存在高危因素，应于首次产前检查时接受筛查，并于妊娠晚期时再次复查。 与女性发生性关系的男性不需常规筛查，但如果患者要求筛查，则可进行筛查，通常在青少年诊所、性传播感染诊所和惩教机构为所有患者提供筛查。 男男性接触者的筛查情况如下： 如果性生活活跃：至少每年一次

如果他们的风险增加（HIV 感染者、有多个性伴侣者或伴侣有多个伴侣者）：每 3 至 6 个月一次 如果变性人和性别多样化的人性生活活跃，根据他们的性行为和解剖结构进行筛查。例如，所有 25 岁以下有宫颈的人每年接受一次筛查。对于 25 岁或以上的人，如果风险增加，应每年进行宫颈筛查。基于报告的性行为和暴露情况对变性和性别多样化的人进行直肠拭子筛查。

衣原体的治疗 一种抗生素

同时治疗性伴侣 衣原体、脲原体和支原体感染用以下抗生素之一治疗： 口服一剂阿奇霉素

口服强力霉素、红霉素、左氧氟沙星或氧氟沙星 7 天 如果可能存在淋病，应同时治疗，通常注射抗生素。这种治疗是必要的，因为这两种感染的症状相似，而且同时患有这两种感染很常见。 症状可能由于下列原因之一而持续或复发： 存在的其它感染也可能引起这些症状。

患者可能再次被感染。

衣原体可能对抗生素有抗药性。 在这种情况下，重复检测衣原体和淋病，并且有时检测其他感染。 被感染者及其性伴侣在接受治疗后至少 1 周应避免性交。 性伴侣 在过去 60 天里所有与感染者有过性接触的性伴侣均应检测有无衣原体和其他性传播感染，如果测试结果是阳性的，应给予治疗。如果性伴侣在过去 2 周内暴露于衣原体，则无需等待测试结果即可对其进行治疗。 加快伴侣治疗是医生有时使用的选项，以便更容易地治疗性伴侣。这种方法涉及给衣原体感染患者的伴侣开处方或用药。因此，即使性伴侣尚未去看医生，也会对其进行治疗。最好去看医生，因为医生可以检查是否存在药物过敏和其他性传播感染。但是，如果伴侣不太可能看医生，加快伴侣治疗是有用的。