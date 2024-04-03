妊娠并发症的风险因素

大约 13% 的妊娠发生在青少年中（另见青少年妊娠）。青少年患以下疾病的风险增加，这通常会导致婴儿出生体重不足（小于胎龄儿）：

这些风险的部分原因是青少年在怀孕期间不太可能得到医疗保健。此外，他们更可能吸烟或使用其他物质，并且性传播感染的发生率更高。（使用避孕套有助于预防性传播感染。）

年龄较大也是导致妊娠并发症的因素之一。35 岁及以上的女性患以下疾病的风险增加：

先前存在的疾病，会增加怀孕期间的风险，例如高血压或糖尿病

与妊娠相关的问题，例如先兆子痫、妊娠糖尿病（妊娠期糖尿病）、胎儿染色体异常和死产

分娩过程中的并发症，例如难产或胎盘剥离过早（胎盘早剥）或位置不当（前置胎盘）

35 岁及以上女性的孩子更可能患有出生缺陷，例如心脏缺陷、食管狭窄（食管闭锁）、尿道缺陷（称为尿道下裂），或颅骨缺陷（称为颅缝早闭症）。

随着女性年龄的增长，染色体和遗传异常的遗传咨询和检测变得越来越重要。对于年龄较大的孕妇，可进行超声，以帮助确定胎儿是否有出生缺陷。