妊娠并发症的风险因素

有些妊娠并发症的危险因素在妊娠前就已存在。这些危险因素包括
这里讨论一些主要的危险因素。有关可能使妊娠复杂化的其他疾病，请参阅妊娠并发疾病。
物理特性
女性的以下特征会影响怀孕期间的风险。
年龄
大约 13% 的妊娠发生在青少年中（另见青少年妊娠）。青少年患以下疾病的风险增加，这通常会导致婴儿出生体重不足（小于胎龄儿）：
这些风险的部分原因是青少年在怀孕期间不太可能得到医疗保健。此外，他们更可能吸烟或使用其他物质，并且性传播感染的发生率更高。（使用避孕套有助于预防性传播感染。）
年龄较大也是导致妊娠并发症的因素之一。35 岁及以上的女性患以下疾病的风险增加：
35 岁及以上女性的孩子更可能患有出生缺陷，例如心脏缺陷、食管狭窄（食管闭锁）、尿道缺陷（称为尿道下裂），或颅骨缺陷（称为颅缝早闭症）。
随着女性年龄的增长，染色体和遗传异常的遗传咨询和检测变得越来越重要。对于年龄较大的孕妇，可进行超声，以帮助确定胎儿是否有出生缺陷。
体重
怀孕前体重指数 (BMI) 低于 19.8（参见表体重指数）的女性被视为体重不足，更可能产下
体重不足的小婴儿
怀孕前 BMI 为 25 至 29.9 的女性（超重）和 BMI 超过 30 的女性（肥胖）更容易出现以下问题：
产下非常大的婴儿（大于胎龄儿），这可能难以分娩
产下体重不足的婴儿（小于胎龄儿）
具有出生缺陷的婴儿
妊娠高血压（怀孕 20 周后开始发生的高血压）
先兆子痫（妊娠期高血压伴尿蛋白）
妊娠持续 42 周或更长（过期妊娠）
需要剖腹产
医生鼓励大多数女性每周至少锻炼 3 次，每周总共 150 分钟。女性应在初次产前检查时和整个妊娠期间定期与医生讨论适当的体重增加、饮食和运动。
生殖器官异常
既往妊娠问题
如果女性曾在一次妊娠中出现异常，那么在她以后的妊娠中更容易出现相同的问题。此类异常包括：
过期产（妊娠时间超过 42 周）
需要对胎儿进行输血的胎儿和新生儿溶血性疾病
婴儿脑瘫
胎位异常，如臀先露（臀位）
妊娠期糖尿病
先兆子痫（怀孕期间发生高血压）
有过遗传病或者出生缺陷儿的女性容易怀上存在相同异常的婴儿。在尝试再次怀孕之前，应对婴儿（即使死产）和父母双方进行基因测试。如果这些女性再次怀孕，高分辨率超声检查、绒膜绒毛取样和羊膜穿刺术等测试可能有助于确定胎儿是否患有遗传疾病或出生缺陷。这些女性可以就诊专家。
曾经怀孕 5 次或以上会增加过快分娩和产后出血的风险。
孕前疾病
孕期疾病
怀孕期间，可能会出现问题或出现疾病，从而使怀孕的风险升高。
怀孕期间发生的一些疾病与怀孕有关（是其并发症）。其他疾病与怀孕没有直接关系（参见妊娠合并疾病）。有一些疾病更容易在孕期发生，这是因为妊娠会导致母体许多改变。
妊娠期并发症是指在妊娠期出现的问题。它们可以在妊娠的任何时间发生，可能会影响母体、胎儿，或者二者均受影响。例如，胎盘位置不当（前置胎盘）或胎盘过早脱离子宫（胎盘早剥）等并发症会导致妊娠期间阴道出血。孕妇大量阴道出血存在失去胎儿及休克的危险，如不及时处理，则可能在待产和分娩中死亡。
其他妊娠并发症包括
多次妊娠
孕期暴露
增加出生缺陷风险的物质和因素称为致畸物。如果妇女在怀孕后 2-8 周（最后一次月经后 4-10 周）接触致畸物，最有可能导致出生缺陷，因为胎儿的器官在此期间形成。还会增加流产的风险。
怀孕期间，接触以下物质会增加生下有先天缺陷婴儿的风险：
怀孕期间特别危险的感染包括
可能增加出生缺陷风险的物质和药物包括
在孕早期暴露于高温 (> 39℃)，如桑拿浴或热水浴缸，与脊柱裂的发生有关。
海鲜中的汞
在海鲜中摄入过多的汞可能会伤害胎儿。然而，海鲜含有的营养成分对胎儿和母乳喂养婴儿的生长发育非常重要。因此，美国食品和药物管理局 (FDA) 对怀孕、可能怀孕或正在哺乳的女性提出以下建议：
不要食用墨西哥湾的方头鱼、鲨鱼、箭鱼、大眼金枪鱼、枪鱼、大西洋胸棘鯛和王鲭鱼。
将长鳍金枪鱼或黄鳍金枪鱼的摄入量限制在每周 4 盎司（平均一餐）。
在食用在当地湖泊、河流和沿海地区捕获的鱼之前，检查当地关于这种鱼安全性的建议，如果不知道鱼中的汞含量是否很低或者如果没有相关建议，将每周食用量限制在 4 盎司（平均一餐），并且在那一周不要食用其他高汞海鲜。
每周食用 8 到 12 盎司（平均 2 到 3 顿饭）各种汞含量较低的海鲜。
墨西哥湾的方头鱼是所有鱼类中汞含量最高的鱼（由美国食品和药物管理局 (FDA) 检测），但大西洋的方头鱼可以安全食用。
图片来自美国食品药品监督管理局（FDA）和美国环境保护局（EPA）。
汞含量较低的海鲜包括比目鱼、虾、罐装浅肉色金枪鱼、鲑鱼、青鳕、罗非鱼、鳕鱼和鲶鱼（参见关于吃鱼的建议：对于可能怀孕或已怀孕的女性、哺乳期母亲和 1 至 11 岁幼儿）。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：怀孕期间的性传播疾病：本网站提供了有关怀孕和性传播感染 (STI) 的资料单链接、统计数据（包括不同 STI 患病率及其对孕妇及其婴儿的影响的链接）以及不同 STI 治疗的链接。还提供了有关怀孕和 STI 一般信息的链接。
美国食品和药物管理局 (FDA)：关于吃鱼的建议：对于可能怀孕或已怀孕的女性、哺乳期母亲和 1 至 11 岁幼儿：本网站提供的信息可以帮助孕妇（以及其他女性和幼儿的父母）选择富含营养和安全的鱼类。