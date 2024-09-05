最常发生在孕期的感染，比如尿路或呼吸道感染，不会导致严重问题。但是，有些感染会在产前或产时传染给胎儿并损伤胎儿（例如导致耳聋）或导致流产、死产或早产。
性传播感染可导致以下疾病：
衣原体感染可导致胎膜早破或早产。也可引起新生儿眼部感染（结膜炎）。
淋病也可能导致新生儿结膜炎。
梅毒可以通过胎盘从母体传染给胎儿。胎儿梅毒可导致若干出生缺陷、死产或新生儿问题。在妊娠初期常规检查孕妇有无梅毒。通常，在妊娠期治疗梅毒可同时治愈母亲和胎儿。
如被感染的孕妇不治疗，人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染在大约四分之一的妊娠中会传给胎儿。HIV 感染的孕妇应服用抗逆转录病毒药物——这在妊娠期间尤为重要。对某些感染 HIV 的孕妇而言，提前剖腹产将进一步降低婴儿感染的几率。
生殖器疱疹可以在阴道分娩过程中传给婴儿。疱疹感染的婴儿可能发生危及生命的脑部感染，称为疱疹性脑炎。婴儿疱疹感染还可能损害其他内脏并导致惊厥发作、皮肤和口腔溃疡、脑部终生损伤，甚至死亡。如果孕妇有生殖器疱疹病史，她们应在妊娠晚期使用药物，以预防分娩时出现活动性疱疹。在妊娠晚期，如果孕妇出现疱疹症状或生殖器区域出现疱疹疮，则应检查外阴阴道区域的疱疹。如果确认有活动性感染，通常建议孕妇通过剖腹产分娩。
妊娠期间的寨卡病毒感染可导致婴儿小头（小头畸形）。头部很小是因为没能正常发育。寨卡病毒感染还可导致婴儿眼部异常。寨卡病毒可以通过蚊子传播，但也可以通过性交、输血以及分娩前或分娩中母婴传播。
其他感染可导致以下问题：
巨细胞病毒感染可以通过胎盘并损害胎儿的肝脏和脑，胎儿可能不能如预期发育。
弓形虫病（一种原虫感染）可导致流产、死胎或者严重的出生缺陷。
尿路感染会增加早产和胎膜早破的风险。
肝炎可通过性途径传播，但常以其他方式传播。因此，通常不认为其是性传播感染。孕妇患肝炎会增加早产的风险。还可通过分娩期间的母婴传播，进而导致问题。
妊娠期间感染的治疗
有时使用药物，具体取决于益处和风险的平衡
孕期感染的女性是否该使用抗生素（或抗病毒药物），医生会根据感染造成的风险及药物带来的风险来权衡。
通常认为一些抗生素，比如青霉素、头孢菌素及红霉素相关药物（称为大环内酯类药物），在孕期使用是安全的。
其他抗生素，包括四环素类及氟喹诺酮类，可能导致胎儿问题（见表一些药物及可能在孕期导致问题的风险）。
大多数抗病毒药物在妊娠期间是安全的，但孕妇在开始使用任何药物之前应咨询医生。
医生还会考虑治疗是否可能有任何好处。例如，如果女性有细菌性阴道炎，但没有症状，以及如果怀孕风险不高，不知道治疗细菌性阴道病是否有任何好处。