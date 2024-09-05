最常发生在孕期的感染，比如尿路或呼吸道感染，不会导致严重问题。但是，有些感染会在产前或产时传染给胎儿并损伤胎儿（例如导致耳聋）或导致流产、死产或早产。

性传播感染可导致以下疾病：

衣原体感染可导致胎膜早破或早产。也可引起新生儿眼部感染（结膜炎）。

淋病也可能导致新生儿结膜炎。

梅毒可以通过胎盘从母体传染给胎儿。胎儿梅毒可导致若干出生缺陷、死产或新生儿问题。在妊娠初期常规检查孕妇有无梅毒。通常，在妊娠期治疗梅毒可同时治愈母亲和胎儿。

如被感染的孕妇不治疗，人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染在大约四分之一的妊娠中会传给胎儿。HIV 感染的孕妇应服用抗逆转录病毒药物——这在妊娠期间尤为重要。对某些感染 HIV 的孕妇而言，提前剖腹产将进一步降低婴儿感染的几率。

生殖器疱疹可以在阴道分娩过程中传给婴儿。疱疹感染的婴儿可能发生危及生命的脑部感染，称为疱疹性脑炎。婴儿疱疹感染还可能损害其他内脏并导致惊厥发作、皮肤和口腔溃疡、脑部终生损伤，甚至死亡。如果孕妇有生殖器疱疹病史，她们应在妊娠晚期使用药物，以预防分娩时出现活动性疱疹。在妊娠晚期，如果孕妇出现疱疹症状或生殖器区域出现疱疹疮，则应检查外阴阴道区域的疱疹。如果确认有活动性感染，通常建议孕妇通过剖腹产分娩。

妊娠期间的寨卡病毒感染可导致婴儿小头（小头畸形）。头部很小是因为没能正常发育。寨卡病毒感染还可导致婴儿眼部异常。寨卡病毒可以通过蚊子传播，但也可以通过性交、输血以及分娩前或分娩中母婴传播。

其他感染可导致以下问题：

风疹可能导致问题，尤其是出生前发育不足（小于胎龄儿）、白内障、心脏出生缺陷、听力丧失和发育迟缓。

巨细胞病毒感染可以通过胎盘并损害胎儿的肝脏和脑，胎儿可能不能如预期发育。

水痘会增加流产的风险。它可能损害胎儿眼睛或导致四肢缺陷、失明或智力障碍。胎儿的头部可能小于正常（小头畸形）。

弓形虫病（一种原虫感染）可导致流产、死胎或者严重的出生缺陷。

李斯特菌病是一种细菌感染性疾病，可增加早产、流产及死胎的风险。新生儿也有可能感染该细菌。

阴道的细菌感染（如细菌性阴道病）可导致早产或胎膜早破。

尿路感染会增加早产和胎膜早破的风险。

肝炎可通过性途径传播，但常以其他方式传播。因此，通常不认为其是性传播感染。孕妇患肝炎会增加早产的风险。还可通过分娩期间的母婴传播，进而导致问题。