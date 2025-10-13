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贫血的病因学分类

贫血的病因学分类

机制

举例

失血

急性

分娩

胃肠道（GI）出血

创伤

手术

慢性

膀胱肿瘤

胃肠道肿瘤或息肉

大量月经出血

肾脏肿瘤

胃或小肠溃疡

红细胞生成不足或无效*

小细胞性

慢性病性贫血

铁缺乏

铁运输缺陷（难治性缺铁性贫血[IRIDA]）

铁利用障碍（遗传性 铁粒幼细胞性贫血

地中海贫血

正色素正细胞性

慢性病性贫血

肾病

内分泌功能衰竭（甲状腺、垂体）

骨髓增生异常综合征

骨髓痨

细小病毒B19感染

纯红细胞再生不良

营养不良

大细胞性

酒精使用障碍

铜缺乏

叶酸缺乏

肝脏疾病

营养吸收障碍（例如 热带口炎性腹泻

骨髓发育不良

维生素B12缺乏

由于外源性诱发的红细胞异常导致的过度溶血

网状内皮系统功能亢进伴脾大

脾功能亢进

免疫功能异常

冷凝集素病

药物诱发型

阵发性冷性血红蛋白尿

温抗体型溶血性贫血

感染

梭状芽孢杆菌感染

Epstein-Barr病毒(EBV)感染

疟疾

机械性损伤

心脏瓣膜疾病

足底撞击性溶血

血栓性微血管病（溶血尿毒症综合征 [HUS]、非典型或补体介导的 HUS，以及 血栓性血小板减少性紫癜 [TTP]）

药物/毒素

非那吡啶

利巴韦林

蜘蛛咬伤

由于内源性红细胞缺陷导致的过度溶血

红细胞膜改变，获得性

获得性口形红细胞增多症

低磷酸盐血症

红细胞膜改变，先天性

遗传性椭圆形红细胞增多症

遗传性球形红细胞增多症

遗传性口形红细胞增多症

遗传性干瘪细胞增多症

神经棘红细胞增多症

代谢异常（遗传性酶缺乏）

糖酵解途径缺陷 （埃姆登-迈耶霍夫-帕那斯途径缺陷）

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏症

血红蛋白病

血红蛋白C病

血红蛋白E病

镰状细胞病（Hb SS病，Hb S-C病Hb S-β-地中海贫血

地中海贫血（β型、β-δ型和α型）

*按 红细胞指数分类。

*按 红细胞指数分类。

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