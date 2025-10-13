贫血的病因学分类
机制
举例
失血
急性
分娩
创伤
手术
慢性
胃肠道肿瘤或息肉
肾脏肿瘤
胃或小肠溃疡
红细胞生成不足或无效*
小细胞性
铁运输缺陷（难治性缺铁性贫血[IRIDA]）
铁利用障碍（遗传性 铁粒幼细胞性贫血）
正色素正细胞性
肾病
内分泌功能衰竭（甲状腺、垂体）
细小病毒B19感染
营养不良
大细胞性
肝脏疾病
营养吸收障碍（例如 热带口炎性腹泻）
骨髓发育不良
由于外源性诱发的红细胞异常导致的过度溶血
网状内皮系统功能亢进伴脾大
免疫功能异常
药物诱发型
感染
Epstein-Barr病毒(EBV)感染
机械性损伤
足底撞击性溶血
血栓性微血管病（溶血尿毒症综合征 [HUS]、非典型或补体介导的 HUS，以及 血栓性血小板减少性紫癜 [TTP]）
药物/毒素
非那吡啶
利巴韦林
蜘蛛咬伤
由于内源性红细胞缺陷导致的过度溶血
红细胞膜改变，获得性
红细胞膜改变，先天性
遗传性口形红细胞增多症
遗传性干瘪细胞增多症
神经棘红细胞增多症
代谢异常（遗传性酶缺乏）
糖酵解途径缺陷 （埃姆登-迈耶霍夫-帕那斯途径缺陷）
血红蛋白病
镰状细胞病（Hb SS病，Hb S-C病，Hb S-β-地中海贫血）
地中海贫血（β型、β-δ型和α型）
*按 红细胞指数分类。