一些染色体和遗传的智力障碍病因*
病因
举例
染色体异常
5p-综合征（5p-综合征或猫叫综合征）
唐氏综合征
Klinefelter综合征
嵌合体
13-三体（Patau综合征）
18-三体（Edwards综合征）
Turner综合征
遗传代谢性疾病
常染色体隐性遗传病：
氨基酸尿症和酸血症
半乳糖血症
枫糖尿症
苯丙酮尿症
溶酶体缺陷
戈谢病
Hurler综合征（黏多糖贮积症）
Niemann-Pick病
Tay-Sachs病
过氧化物酶障碍
X连锁隐性遗传病：
Hunter综合征（一种黏多糖贮积症变异型）
Lesch-Nyhan综合征（高尿酸血症）
眼脑肾综合征（Lowe 综合征）
遗传性神经系统疾病
常染色体显性遗传：
强直性肌营养不良
神经纤维瘤病
结节性硬化综合征
原发性小头畸形
X连锁遗传病:
脆性X染色体综合征
Rett综合征
*本表仅列举疾病的一部分
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