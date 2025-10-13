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一些染色体和遗传的智力障碍病因*

一些染色体和遗传的智力障碍病因*

病因

举例

染色体异常

5p-综合征（5p-综合征或猫叫综合征）

唐氏综合征

Klinefelter综合征

嵌合体

13-三体（Patau综合征）

18-三体（Edwards综合征）

Turner综合征

遗传代谢性疾病

常染色体隐性遗传病

X连锁隐性遗传病

遗传性神经系统疾病

常染色体显性遗传

常染色体隐性遗传病

X连锁遗传病:

*本表仅列举疾病的一部分

*本表仅列举疾病的一部分

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