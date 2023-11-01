溃疡性结肠炎的主要严重并发症包括

出血

暴发性结肠炎（中毒性结肠炎）

结肠癌

出血是最常见的并发症，通常引起缺铁性贫血。

暴发性结肠炎（也称为中毒性结肠炎）是一种特别严重的并发症。将近 10% 的溃疡性结肠炎患者初次发病迅猛而严重，伴有大量出血、结肠破裂（穿孔）或广泛感染。神经和肠壁肌肉受损会引起麻痹性肠梗阻（肠壁的正常收缩运动暂时停止），使得肠道内容物不能沿着正常路径向前推进。此时，出现明显腹胀。

随着暴发性结肠炎不断恶化，大肠肌肉失去张力，数日甚至数小时内，肠道开始扩张（这种状况有时被称为中毒性巨结肠）。这种并发症可引起高烧和腹痛。有时大肠会穿孔，患者出现腹膜炎。腹部X线检查可表明肠道扩张，肠道麻痹部分的肠道壁内存在气体。

自广泛性结肠炎患者首次出现溃疡性结肠炎后大约 7 年，结肠癌发生率明显升高。当整个大肠全部受累时，结肠癌的风险最高，并且患者患溃疡性结肠炎的时间越长，风险越大。患病 20 年后，约 7% 至 10% 的患者将患上癌症，患病 35 年后，多达 30% 的患者已经出现癌症。但是，同时患有炎症性肠病和胆管炎症（原发性硬化性胆管炎）的患者从结肠炎确诊之时起就面临更高的结肠癌发病危险。

建议溃疡性结肠炎患病 8 至 10 年以上或有原发性硬化性胆管炎的患者每一至两年接受一次结肠镜检查（使用柔性观察导管检查大肠）。结肠镜检查时，对大肠各段采集组织样本，然后在显微镜下检查，明确有无癌症的早期警示征象（非典型性增生）。上述切取并检查组织样本的操作称为活检。在一种称为色素内镜的新型结肠镜检查中，医生会在结肠镜检查期间将染料导入结肠，以高亮显示癌性（恶性）和癌前区域，这可更好地帮助医生识别活检部位。

与克罗恩病一样，可出现其他并发症。当溃疡性结肠炎引起消化道症状发作时，患者也可能出现以下状况：

关节炎

眼白炎症（浅层巩膜炎）

炎性皮肤结节（结节性红斑）

当溃疡性结肠炎未引起消化道症状发作时，患者仍然可能出现与肠道疾病完全无关的并发症，例如以下病症：

虽然溃疡性结肠炎患者常有轻度肝功能障碍，但仅仅约 1% 至 3% 的患者会出现肝病症状，严重程度从轻度到重度不等。重度肝病包括：肝脏炎症（慢性活动性肝炎）；胆管炎症（原发性硬化性胆管炎），它使胆管变狭窄、最终闭锁；有功能的肝组织被瘢痕组织替代（肝硬化）。胆管炎可在溃疡性结肠炎肠道症状出现之前许多年前发生，使患胆管癌的危险增高，同时促使罹患结肠癌的危险增髙。炎症使患胆管癌的危险大幅增高，同时促使罹患结肠癌的危险急剧增髙。