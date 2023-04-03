何时去看医生或其他医疗保健专业人员的决定可能会有所不同，具体取决于看诊是预防性护理（例行就诊）、解决医学问题还是紧急情况。（也可参考充分利用医疗保健的简介和使用远程医疗。）
常规就诊
就问题就诊
不在规定的预防性就诊时间，人们出现症状或其他医疗问题时，人们会不确定是否需要就诊医生。许多症状和问题可在家里处理。例如，大多数的普通感冒不需医生诊治或抗生素治疗。许多小割伤和擦伤可先用温和的肥皂水清洗，涂抹抗生素软膏，再进行保护性包扎（见伤口：急救处理）。
某些疾病的患者应迅速就医而不是等新的症状出现再就诊。例如，慢性肺部疾病患者(如哮喘或慢性阻塞性肺病)出现呼吸困难或免疫功能低下的患者出现发烧，都应迅速就诊医生。糖尿病、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染、使用化疗药物或其他情况都可导致免疫系统功能低下。患有慢性疾病者应该提前与医生讨论，哪些新的或发生变化的症状需要进行非常规就诊。
不确定是否需要看医生或其他从业人员时，应给初级保健医生打电话寻求指导。可以通过在线门户网站或通过电子邮件与某些医生联系，以解决非紧急问题。其他医生通过电话联系更好。同一病因的症状千差万别，不同病因的症状也可能相同，因此对于什么情况下有必要看医生，医生无法给出详尽的指导。但有些问题很显然需给卫生保健医师打电话。
一些需要给医生打电话的原因*
问题
打电话的原因
呕吐或液体摄入困难
吞咽疼痛
咳嗽持续超过 2 周或 3 周或咯血
耳痛
呼吸困难
症状持续超过7天
黑便或血便
儿童每天出现水样便超过 6-8 次
症状持续超过7天
脱水症状(如口唇和腋窝发干、意识模糊和尿量减少)，尤其发生在儿童和老人
腹痛或发热 > 100.4° (38° C)
感觉食物堵塞在喉部
出现烧心或烧心有所改变，尤其发生在运动中
频繁烧心、反酸或反胃
持续性恶心或呕吐
持续或严重腹痛
排便习惯变化
便血或黑色便
全身症状
日常活动受限的症状，特别是新起或加重的活动时气短
不明原因的体重下降
头晕或近似晕倒的感觉
持续疲劳，尤其这是新出现的症状
与运动无关的出汗，尤其是大量出汗或出冷汗
严重头痛，数秒钟内疼痛程度达到顶峰
记忆丧失或意识模糊
视物模糊或双影
吐字不清
失衡或头晕
癫痫发作
手臂、腿部或面部麻木或无力
恶心或呕吐伴新发头痛
心脏问题
心跳快速或不规则（心悸）
下肢问题
小腿疼痛，走路时明显
脚踝或腿部肿胀，尤其是一只脚或一条腿出现新发肿胀
16岁时仍无月经
突然停经
月经出血时间较既往延长或月经量明显增多
使用卫生棉条时突然出现的不适感
严重腹痛
皮疹
100.4°F (38°C) 或以上的发热
皮疹出现疼痛、肿胀或变软
眼睛或周围肿胀或发红
视力异常
中重度腹痛
脱水症状，尤其发生在儿童或老人
绿色、黑色或血性呕吐物
* 表中所列只是一小部分需要给医生打电话的原因。
急诊室就诊
一般说来，确实需要急救的情况可拨打紧急就诊电话或呼叫救护车到最近医院就诊。但有时判断何种情况为紧急情况很困难，因为症状不尽相同。预先尽可能多的了解危及生命(如心脏病发作和中风)的疾病的症状非常有用，通常也需良好的判断力。如果情况很可能危及生命，就应去急诊室就诊。下面的例子很显然要急诊室就诊：
心脏病发作的体征，如胸痛、呼吸短促和头晕
卒中的体征，例如突发性肌无力、瘫痪、身体一侧感觉异常或失去知觉、言语障碍、意识模糊、视物困难、突发头晕、失去平衡或不协调。
大出血
开放性、烧焦、皮肤烫出水泡的烧伤；吸入性灼伤；大面积烧伤；或手、脸、脚、生殖器灼伤
严重创伤(如汽车交通事故导致)
中毒引起的症状（如果症状轻微或未加剧，可以首先拨打中毒控制中心的电话 800-222-1222 征求意见）
休克的体征，如头晕、意识模糊和皮肤发冷、湿冷
任何部位突然出现的剧烈疼痛
大呕血或大咯血(而不是痰中带一些血丝)
当初级保健医生不上班时，例如周末或夜间，因不严重的问题而到急诊室就诊或许是适合的。然而，急诊科人员可能不熟悉患者的病史，并且周期性拥堵可能意味着要等很长时间才能看医生。一些保险公司的保险计划要求先给初级保健医生打电话，才能对急诊室就诊费用报销，除非是危及生命的症状。人们在急诊室就诊前应了解保险公司的相关要求。