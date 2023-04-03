不在规定的预防性就诊时间，人们出现症状或其他医疗问题时，人们会不确定是否需要就诊医生。许多症状和问题可在家里处理。例如，大多数的普通感冒不需医生诊治或抗生素治疗。许多小割伤和擦伤可先用温和的肥皂水清洗，涂抹抗生素软膏，再进行保护性包扎（见伤口：急救处理）。

某些疾病的患者应迅速就医而不是等新的症状出现再就诊。例如，慢性肺部疾病患者(如哮喘或慢性阻塞性肺病)出现呼吸困难或免疫功能低下的患者出现发烧，都应迅速就诊医生。糖尿病、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染、使用化疗药物或其他情况都可导致免疫系统功能低下。患有慢性疾病者应该提前与医生讨论，哪些新的或发生变化的症状需要进行非常规就诊。

不确定是否需要看医生或其他从业人员时，应给初级保健医生打电话寻求指导。可以通过在线门户网站或通过电子邮件与某些医生联系，以解决非紧急问题。其他医生通过电话联系更好。同一病因的症状千差万别，不同病因的症状也可能相同，因此对于什么情况下有必要看医生，医生无法给出详尽的指导。但有些问题很显然需给卫生保健医师打电话。