长期或慢性疲劳的一些常见原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
血液疾病或癌症
活动期间运动耐量下降伴呼吸短促比该活动的预期情况严重
有时较苍白
CBC
广泛淋巴结肿大、体重减轻和/或盗汗
伴多发性骨髓瘤、下背部或其它部位骨痛，通常晚上较严重
CBC
有时进行其他检查，如内镜检查或影像学检查
感染
有时出现黄疸、食欲不振和腹内积水
进行血液检查以判定肝功能是否良好并鉴定肝炎病毒
有时进行肝活检
发热
有时，有咳嗽和呼吸道症状
有时，丧失味觉和嗅觉
SARS-CoV-2 检测
脾和淋巴结扩大、发热和盗汗
有时进行血液检查看是否存在巨细胞病毒抗体
心脏瓣膜感染（心内膜炎）
发热和盗汗
有时出现关节疼痛
通常发生在有心杂音或通过静脉注射药物的人中
进行血样培养和超声心动图检查
发热、盗汗和频繁感染
有时出现呼吸困难、咳嗽、腹泻和/或皮疹
HIV血液检查
近期咽喉痛和淋巴结肿大
单核细胞增多症血液检查
发热、盗汗和体重减轻
有时出现咳嗽、呼吸困难和咳血
基于可能的感染类型进行相关检查
其它疾病及原因
呼吸短促、躺下时呼吸困难而直立时得到缓解（端坐呼吸）和/或肿胀
肾功能血液检查
结缔组织疾病（例如类风湿性关节炎或系统性红斑狼疮[狼疮]）
发热、盗汗、体重减轻、关节疼痛、皮疹和/或其它器官受累（例如，对心脏或肺的影响）
进行血液检查看是否存在异常抗体
去适应作用
缺乏锻炼或卧床不起或住院病史
仅医生查体
糖尿病（有时，其它症状往往更突出）
极度口渴、排尿过多、食欲增加和不明原因的体重增加或减轻
在患者整夜禁食后测量血糖（葡萄糖）水平，有时进行葡萄糖耐量检
药物：抗抑郁药、老年人抗组胺药、抗高血压药、可导致低血钾的利尿药、肌肉松弛剂、娱乐性药物和镇静药
已知导致疲劳的服药史
仅医生查体
50岁以上的人出现头痛、咀嚼时下颌疼痛、梳头时疼痛、视力丧失和/或肌肉疼痛
ESR和颞动脉活检
焦虑、悲伤、食欲不振和不明原因的睡眠障碍
伴躯体化障碍、对身体症状的过分关注
仅医生查体
随热暴露而疲劳加重
神经系统功能障碍的既往症状（如麻木、协调障碍和无力），尤其是症状不止一次发作的人
脑和/或脊髓MRI
妊娠
月经期停止、乳房触痛、晨吐和腹部肿胀
妊娠试验
白天嗜睡、频繁醒来、睡觉时呼吸中断、入睡困难、不能恢复精神的睡眠
睡眠测试（多导睡眠图或家庭测试）
甲状腺功能低下（甲低）
不耐冷、体重增加、便秘和皮肤粗糙
甲状腺功能血液检查
体重减轻
有时出现食欲不振、大便恶臭、腹痛或几种症状组合
医生的检查
有时进行其它检查
原因不明的疾病
慢性疲劳综合征（现在有时称为肌痛性脑脊髓炎或全身性运动不耐症）
咽喉痛、睡眠不能恢复精力、注意力难以集中或短期记忆困难、肌肉疼、关节疼痛、头痛和/或颈部或腋下淋巴结触痛
仅医生查体
长期或广泛的关节以外部位肌肉和骨痛、触发点、下腹痛、通气、腹胀、便秘或腹泻、偏头痛和焦虑
仅医生查体
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CBC=全血细胞计数；ESR=红细胞沉降率；HIV=类免疫缺陷病毒；MRI=磁共振成像。