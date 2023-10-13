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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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长期或慢性疲劳的一些常见原因和特征

病因

临床特征*

诊断方法

血液疾病或癌症

贫血

活动期间运动耐量下降伴呼吸短促比该活动的预期情况严重

有时较苍白

CBC

癌症（例如消化道癌肺癌白血病淋巴瘤多发性骨髓瘤

广泛淋巴结肿大、体重减轻和/或盗汗

伴多发性骨髓瘤、下背部或其它部位骨痛，通常晚上较严重

CBC

有时进行其他检查，如内镜检查或影像学检查

感染

慢性肝炎

有时出现黄疸、食欲不振和腹内积水

进行血液检查以判定肝功能是否良好并鉴定肝炎病毒

有时进行肝活检

COVID-19

发热

有时，有咳嗽和呼吸道症状

有时，丧失味觉和嗅觉

SARS-CoV-2 检测

巨细胞病毒感染

脾和淋巴结扩大、发热和盗汗

有时进行血液检查看是否存在巨细胞病毒抗体

心脏瓣膜感染（心内膜炎

发热和盗汗

有时出现关节疼痛

通常发生在有心杂音或通过静脉注射药物的人中

进行血样培养和超声心动图检查

HIV/AIDS

发热、盗汗和频繁感染

有时出现呼吸困难、咳嗽、腹泻和/或皮疹

HIV血液检查

单核细胞增多症

近期咽喉痛和淋巴结肿大

单核细胞增多症血液检查

其它感染（例如，组织胞浆菌病等真菌性肺炎、寄生虫感染结核

发热、盗汗和体重减轻

有时出现咳嗽、呼吸困难和咳血

基于可能的感染类型进行相关检查

其它疾病及原因

慢性肾病

呼吸短促、躺下时呼吸困难而直立时得到缓解（端坐呼吸）和/或肿胀

肾功能血液检查

结缔组织疾病（例如类风湿性关节炎系统性红斑狼疮[狼疮]

发热、盗汗、体重减轻、关节疼痛、皮疹和/或其它器官受累（例如，对心脏或肺的影响）

进行血液检查看是否存在异常抗体

去适应作用

缺乏锻炼或卧床不起或住院病史

仅医生查体

糖尿病（有时，其它症状往往更突出）

极度口渴、排尿过多、食欲增加和不明原因的体重增加或减轻

在患者整夜禁食后测量血糖（葡萄糖）水平，有时进行葡萄糖耐量检

药物：抗抑郁药、老年人抗组胺药、抗高血压药、可导致低血钾的利尿药、肌肉松弛剂、娱乐性药物和镇静药

已知导致疲劳的服药史

仅医生查体

巨细胞（颞）动脉炎

50岁以上的人出现头痛、咀嚼时下颌疼痛、梳头时疼痛、视力丧失和/或肌肉疼痛

ESR和颞动脉活检

精神障碍：焦虑抑郁药瘾惊恐症躯体化障碍（主要由焦虑引起的身体症状）

焦虑、悲伤、食欲不振和不明原因的睡眠障碍

伴躯体化障碍、对身体症状的过分关注

仅医生查体

多发性硬化症

随热暴露而疲劳加重

神经系统功能障碍的既往症状（如麻木、协调障碍和无力），尤其是症状不止一次发作的人

脑和/或脊髓MRI

妊娠

月经期停止、乳房触痛、晨吐和腹部肿胀

妊娠试验

睡眠障碍

白天嗜睡、频繁醒来、睡觉时呼吸中断、入睡困难、不能恢复精神的睡眠

睡眠测试（多导睡眠图或家庭测试）

甲状腺功能低下（甲低

不耐冷、体重增加、便秘和皮肤粗糙

甲状腺功能血液检查

营养不良

体重减轻

有时出现食欲不振、大便恶臭、腹痛或几种症状组合

医生的检查

有时进行其它检查

原因不明的疾病

慢性疲劳综合征（现在有时称为肌痛性脑脊髓炎或全身性运动不耐症）

咽喉痛、睡眠不能恢复精力、注意力难以集中或短期记忆困难、肌肉疼、关节疼痛、头痛和/或颈部或腋下淋巴结触痛

仅医生查体

纤维肌痛

长期或广泛的关节以外部位肌肉和骨痛、触发点、下腹痛、通气、腹胀、便秘或腹泻、偏头痛和焦虑

仅医生查体

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CBC=全血细胞计数；ESR=红细胞沉降率；HIV=类免疫缺陷病毒；MRI=磁共振成像。

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