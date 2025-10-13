*任何表现为全身心输出量不足和酸中毒的心脏病变，其初始表现也更可能包括呼吸窘迫。

† 肺血流减少的右-左分流比正常或增加肺血流的右-左分流或混合病变更不可能表现为明显的呼吸窘迫。

‡神经系统问题可能表现为呼吸暂停，而不是明显的呼吸窘迫。