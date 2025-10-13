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新生儿和婴幼儿呼吸窘迫的病因

新生儿和婴幼儿呼吸窘迫的病因

分类

病因

心脏*

从右向左分流或混合病变，肺流量正常或增加：大动脉转位法洛氏四联症伴有轻度的右心室流出道梗阻完全性肺静脉异位引流永存动脉干左心发育不良综合征

右向左分流病变伴肺血流减少：† 肺动脉闭锁、法洛四联症伴有严重的肺流出道阻塞、严重肺动脉狭窄、三尖瓣闭锁、单心室伴肺动脉瓣狭窄、埃布斯坦异常持续性肺动脉高压

左侧阻塞性病变： 严重主动脉狭窄主动脉缩窄左心发育不良综合征

呼吸系统

上呼吸道：后鼻孔闭锁或狭窄、气管支气管喉部狭窄、压迫性阻塞（如血管环、肺动脉瓣缺如综合征）、气管食管畸形（如气管食管裂、气管食管瘘）、皮埃尔·罗宾序列征

下呼吸道：呼吸窘迫综合征新生儿暂时性呼吸急促胎粪吸入肺炎气胸先天性膈疝、肺发育不全、肺囊性畸形、表面活性蛋白B或C的先天性缺乏

神经系统‡

颅内出血或高血压、镇静剂过量（婴儿或母亲）、膈肌麻痹、神经肌肉疾病、癫痫发作

血液系统

高铁血红蛋白血症（高铁血红蛋白水平> 40％），红细胞增多症，严重贫血

其他

低血糖代谢紊乱（例如，酸碱平衡紊乱、高氨血症），低血容量性休克脓毒症

*任何表现为全身心输出量不足和酸中毒的心脏病变，其初始表现也更可能包括呼吸窘迫。

† 肺血流减少的右-左分流比正常或增加肺血流的右-左分流或混合病变更不可能表现为明显的呼吸窘迫。

‡神经系统问题可能表现为呼吸暂停，而不是明显的呼吸窘迫。

Pletcher BA, Turcios NL.Pulmonary Manifestations of Genetic Disorders in Children. Pediatr Clin North Am.2021;68(1):1-24.doi:10.1016/j.pcl.2020.09.010

*任何表现为全身心输出量不足和酸中毒的心脏病变，其初始表现也更可能包括呼吸窘迫。

† 肺血流减少的右-左分流比正常或增加肺血流的右-左分流或混合病变更不可能表现为明显的呼吸窘迫。

‡神经系统问题可能表现为呼吸暂停，而不是明显的呼吸窘迫。

Pletcher BA, Turcios NL.Pulmonary Manifestations of Genetic Disorders in Children. Pediatr Clin North Am.2021;68(1):1-24.doi:10.1016/j.pcl.2020.09.010

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