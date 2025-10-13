新生儿和婴幼儿呼吸窘迫的病因
分类
病因
心脏*
从右向左分流或混合病变，肺流量正常或增加：大动脉转位，法洛氏四联症伴有轻度的右心室流出道梗阻完全性肺静脉异位引流，永存动脉干，左心发育不良综合征
右向左分流病变伴肺血流减少：† 肺动脉闭锁、法洛四联症伴有严重的肺流出道阻塞、严重肺动脉狭窄、三尖瓣闭锁、单心室伴肺动脉瓣狭窄、埃布斯坦异常、持续性肺动脉高压
呼吸系统
上呼吸道：后鼻孔闭锁或狭窄、气管支气管喉部狭窄、压迫性阻塞（如血管环、肺动脉瓣缺如综合征）、气管食管畸形（如气管食管裂、气管食管瘘）、皮埃尔·罗宾序列征
下呼吸道：呼吸窘迫综合征， 新生儿暂时性呼吸急促， 胎粪吸入， 肺炎， 气胸， 先天性膈疝、肺发育不全、肺囊性畸形、表面活性蛋白B或C的先天性缺乏
神经系统‡
血液系统
其他
*任何表现为全身心输出量不足和酸中毒的心脏病变，其初始表现也更可能包括呼吸窘迫。
† 肺血流减少的右-左分流比正常或增加肺血流的右-左分流或混合病变更不可能表现为明显的呼吸窘迫。
‡神经系统问题可能表现为呼吸暂停，而不是明显的呼吸窘迫。
Pletcher BA, Turcios NL.Pulmonary Manifestations of Genetic Disorders in Children. Pediatr Clin North Am.2021;68(1):1-24.doi:10.1016/j.pcl.2020.09.010