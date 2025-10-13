妊娠期特定药物的安全性
示例
不良反应
注释
抗生素
氨基糖苷类
耳毒性（如损伤胎儿迷路），导致耳聋
—
灰婴综合征
在G6PD缺乏的妇女或胎儿中，会发生溶血
—
可能导致关节痛；理论上导致肌肉骨骼缺陷（如骨骼发育受损），但缺乏相应证据
—
在G6PD缺乏的妇女或胎儿中，会发生溶血。
早孕期，足月（38~42周），分娩时，分娩发动前禁用
伯氨喹
在G6PD缺乏的妇女或胎儿中，会发生溶血。
—
耳毒性
—
磺胺类（除柳氮磺胺吡啶外，该药对胎儿危害极小）
妊娠34周以后给药会造成新生儿黄疸，如不给予治疗，则进展为核黄疸
在G6PD缺乏的妇女或胎儿中，会发生溶血。
—
减慢骨骼发育，牙釉质发育不全，牙齿永久性黄染，增加子代龋齿发生危险
有时会导致孕妇肝功能衰竭
—
由于其拮抗叶酸的作用，会增加神经管缺陷的风险。
应避免在孕早期
抗凝药
低分子肝素（如依诺肝素）
血小板减少症和产妇出血
孕期相容；不能透过胎盘
普通肝素
血小板减少症和产妇出血
与低分子肝素相同
Xa因子抑制剂（如利伐沙班，阿哌沙班，依杜沙班）
人体应用数据不足；这些药物似乎可以穿过胎盘，可能对胎儿造成伤害。
没有逆转的解毒剂；孕妇禁用
当在妊娠早期给药时，胎儿华法林综合征（如：鼻发育不全、骨点状、双侧视神经萎缩、不同程度的智力残疾）
当在孕中期或孕晚期给药时，可导致视神经萎缩、白内障、智力障碍、小头畸形、小眼畸形，以及母体和胎儿出血。
早孕期为绝对禁忌
抗癫痫药†
卡马西平
新生儿出血性疾病
先天畸形包括神经管缺陷的风险
—
拉莫三嗪
剂量高达600毫克/天，风险没有明显增加
孕期兼容
拉科酰胺
没有关于孕妇使用相关胎儿风险的足够数据[1]
建议谨慎，考虑收益是否大于潜在风险以及替代治疗方案
左乙拉西坦
在动物研究中，有轻微的骨骼畸形，但在人类中，无明显风险增加
孕期相容
苯巴比妥
新生儿出血性疾病
先天畸形的风险
—
苯妥英
先天性畸形（如唇裂、尿道下裂等泌尿生殖系统缺陷，心血管缺陷）
新生儿出血性疾病
尽管补充叶酸，仍有发生先天畸形的持续风险
三甲双酮
先天性畸形高风险（如腭裂；心脏、颅面部、手和腹部缺陷）以及自发流产风险
孕期几乎总是禁忌使用。
丙戊酸盐
主要的先天畸形（如神经管缺陷：脊髓脊膜膨出；心脏、颅面部和四肢缺陷）
尽管补充叶酸，仍有发生先天畸形的持续风险
安非他酮
早孕期药物暴露后，先天畸形发生的危险仍存在争议
剂量受肝肾功能损害的影响
西酞普兰
如果在妊娠早期服用，会增加先天性畸形（尤其是心脏）的风险。
晚孕期用药，导致停药综合征和持续性肺动脉高压
咨询精神卫生执业医生，晚孕期考虑逐渐减少剂量
艾司西酞普兰
当在妊娠晚期给予，停药综合征和新生儿持续性肺动脉高压
咨询精神卫生执业医生，晚孕期考虑逐渐减少剂量
氟西汀
当在妊娠晚期给予，停药综合征和新生儿持续性肺动脉高压
半衰期长；停药数周后仍会发生药物相互作用
咨询精神卫生执业医生，晚孕期考虑逐渐减少剂量
帕罗西汀
如果在妊娠早期服用，会增加先天性畸形（尤其是心脏）的风险。
当在妊娠晚期给予，停药综合征和新生儿持续性肺动脉高压
一些专家不建议在妊娠期间使用*
咨询精神卫生执业医生，晚孕期考虑逐渐减少剂量
舍曲林
当在妊娠晚期给予，停药综合征和新生儿持续性肺动脉高压
咨询精神卫生执业医生，晚孕期考虑逐渐减少剂量
文拉法辛
在妊娠晚期给药时，会出现停药综合征
剂量受肝肾功能损伤影响很大
咨询精神卫生执业医生，晚孕期考虑逐渐减少剂量
止吐药
多西拉敏和吡哆醇（维生素 B6）
无导致先天畸形发生风险增加的证据
—
甲氧氯普胺
在妊娠晚期和/或分娩期间暴露的新生儿可能会出现异常肌肉运动（锥体外系症状）或高铁血红蛋白血症 [2]
建议谨慎，考虑收益是否大于潜在风险以及替代治疗方案
昂丹司琼
在动物实验中无显著致畸风险
如果在妊娠早期服用，可能有先天性心脏病的风险（证据薄弱）
在妊娠期间仅用于其他治疗无效的妊娠剧吐患者
异丙嗪
在动物实验中无显著致畸风险
总体上不增加先天畸形发生的风险
可能导致新生儿血小板聚集性降低
—
两性霉素B
在动物实验中无显著致畸风险
推荐监测母体全身毒性（电解质紊乱，肾功能障碍）
氟康唑
动物实验显示高剂量有致畸性
150mg/天的单次剂量，先天畸形发生的风险无明显增加
大部分或整个早孕期服用高剂量氟康唑（> 400毫克/天），各种畸形的风险增加
—
咪康唑
动物实验显示，口服有副反应
皮肤外用，无明显的致先天畸形风险
孕早期阴道内使用不会增加先天性畸形的风险
特康唑
动物实验显示，有副反应
无显著的致先天畸形风险
孕早期阴道内使用不会增加先天性畸形的风险
抗组胺/抗胆碱能药物
氯雷他定
可能有尿道下裂（弱关联）
—
美克洛嗪
在啮齿动物中有致畸作用，但在人类无相应证据
—
氯磺丙脲
新生儿低血糖
—
格列本脲
新生儿低血糖
对胎儿的长期影响未知
穿过胎盘
二甲双胍
新生儿低血糖
对胎儿的长期影响未知
可穿过胎盘；一般认为怀孕期间是安全的
甲苯磺丁脲
新生儿低血糖
—
抗高血压药
中孕期或晚孕期服药导致胎儿颅骨发育异常和灌注减少（可导致肾脏缺陷），肾衰以及羊水过少系列并发症（羊水过少，颅面部畸形，四肢挛缩，肺发育不全）
—
醛固酮拮抗剂
螺内酯：可能使男性胎儿雌性化
依普利酮，在动物研究中不会增加出生缺陷的风险
—
β受体阻滞剂[3]
拉贝洛尔因其对胎儿的安全性而成为妊娠期首选 β 受体阻滞剂
阿替洛尔、普萘洛尔和其他非选择性 β 受体阻滞剂与胎儿心动过缓、低血糖以及可能的胎儿生长受限和早产有关
—
硝苯地平和尼卡地平因其安全性而成为妊娠期间首选的钙通道阻滞剂[3, 4, 5]
怀孕期间是安全的
影响孕妇正常的血容量扩张，降低胎盘灌注，导致胎儿生长受限
新生儿低钠血症，低钾血症和血小板减少症
—
抗肿瘤药‡
放线菌素
对动物有致畸性，但在人类无相应证据
—
白消安
先天性畸形（如胎儿生长受限，下颌骨发育不全，腭裂，颅骨成骨不全，脊髓缺陷，耳缺陷，畸形足）
—
苯丙酸氮芥
同白消安
—
秋水仙碱
未发现母亲在整个孕期（包括妊娠早期）因治疗家族性地中海热或其他风湿病而使用该药物会增加重大出生缺陷或流产的风险[6]
—
环磷酰胺
同白消安
—
多柔比星
对动物和人类均有致畸性
可能导致剂量依赖性心功能不全
在妊娠期间不推荐使用
在有怀孕风险的时期以及男性或女性伴侣治疗后的6个月内，建议采取有效避孕措施。
巯嘌呤
先天性畸形（如胎儿生长受限，下颌骨发育不全，腭裂，颅骨成骨不全，脊髓缺陷，耳缺陷，畸形足）
—
甲氨蝶呤
先天性畸形（如胎儿生长受限，下颌骨发育不全，腭裂，颅骨成骨不全，脊髓缺陷，耳缺陷，畸形足）
妊娠期间禁用（异位妊娠除外），但异位妊娠需要初次随访确诊异位妊娠，以免在宫内妊娠时对胎儿造成伤害
推荐最后一次给药后的8周内采取有效避孕措施
长春碱
对动物有致畸性，但在人类无相应证据
—
长春新碱
对动物有致畸性，但在人类无相应证据
—
抗精神病药和情绪稳定剂
阿立哌唑
在妊娠晚期给予时，与新生儿异常肌肉运动（锥体外系症状）和/或戒断症状的风险相关[7]
新生儿的症状可能包括烦躁、喂养问题、张力过高、张力过低、呼吸窘迫、嗜睡和震颤；这些影响可能是自限性的或需要住院治疗
氟哌啶醇
动物实验显示，有不良反应
在妊娠早期给予，可能会导致肢体畸形
当在妊娠晚期给予时，增加新生儿锥体外系症状或戒断症状的风险
—
鲁拉西酮
在动物研究中，无不良反应的证据
当在妊娠晚期给予时，增加新生儿锥体外系症状或戒断症状的风险
—
动物实验显示，有不良反应
早孕期服用，有致畸性（心脏畸形）
妊娠后期给药，新生儿嗜睡、张力低下、喂养不良、甲状腺功能减退、甲状腺肿大、肾源性尿崩症
—
奥氮平
动物实验显示，有不良反应
当在妊娠晚期给予时，增加新生儿锥体外系症状或戒断症状的风险
—
利培酮
动物实验显示，有不良反应
根据有限的数据，不增加致畸风险
当在妊娠晚期给予时，增加新生儿锥体外系症状或戒断症状的风险
—
抗焦虑药
当在妊娠后期服用时，呼吸抑制或新生儿戒断综合征可引起烦躁、震颤和反射亢进
—
阿司匹林和其他水杨酸类非甾体抗炎药
胎儿核黄疸
大剂量使用导致早孕期自然流产，分娩发动延迟，胎儿动脉导管早闭，黄疸，有时造成母亲（产时或产后）和新生儿出血，坏死性小肠结肠炎和羊水过少
使用低剂量阿司匹林（81-160毫克）导致无显著致畸风险
如果对胎儿进行仔细监测，则可以在妊娠中期短暂使用
非水杨酸盐 NSAID（例如布洛芬、吲哚美辛）
似乎不会导致重大畸形
在妊娠中期使用可能会增加羊水过少的风险
—
阿片类和部分激动剂
丁丙诺啡
在动物实验中有副反应，但无致畸作用
新生儿阿片类戒断综合征的风险（新生儿戒断综合征）
与使用违禁药物的孕妇相比，胎儿预后有所改善
可待因
氢可酮
二氢吗啡酮
哌替啶
吗啡
对于阿片类药物成瘾母亲的新生儿，可能在出生后6小时至8天内出现戒断症状
分娩前一小时大剂量给药，可能导致新生儿中枢神经系统抑制和心动过缓
—
美沙酮
动物实验显示，有副反应
很难将美沙酮对孕妇的特定作用与伴随药物（如违禁药物）的作用区分开来
新生儿阿片类戒断综合征风险
与使用违禁药物的孕妇相比，胎儿预后有所改善
分娩过程中可能需要快速短效镇痛药补充维持剂量
类维生素A
异维A酸
高度致畸风险（例如多发先天性畸形），自发流产和智力发育障碍
妊娠期间和可能怀孕的患者禁用
性激素
炔羟雄烯异唑
如果在前14周内服用，可能导致女性胎儿生殖器的男性化（例如假两性畸形）。
妊娠时禁忌使用
激素类避孕药
怀孕前或怀孕期间接触雌激素-孕激素避孕药似乎与严重出生缺陷风险增加无关 [8, 9]
接触醋酸甲羟孕酮似乎不会增加重大出生缺陷的风险 [10]，但一些数据表明，在妊娠前 4 个月服用孕激素会增加出生缺陷的风险（男性尿道下裂，女性阴蒂增大和阴唇融合）[11]
孕期无使用适应症；应停止使用
17-羟基孕酮己酸酯
在妊娠中期或晚期服用时，与妊娠期糖尿病的风险增加相关（弱相关性）[12]
怀孕前三个月禁用
黄体酮（口服或阴道）
怀孕期间接触与主要出生缺陷风险增加无关[13]
—
甲状腺药物
左甲状腺素
具有既定安全性的孕产妇甲状腺功能减退症的首选治疗方法
—
甲巯咪唑
胎儿甲状腺肿、面部畸形、新生儿头皮缺陷（皮肤发育不全）和其他潜在异常
怀孕前三个月禁用
丙硫氧嘧啶
胎儿甲状腺肿大、产妇的肝毒性和粒细胞缺乏症
通常用于怀孕的前三个月
放射性碘(131I)
破坏胎儿甲状腺，或者在早孕期的最后阶段用药导致严重的胎儿甲亢
儿童患癌症的风险增加
怀孕期间绝对禁忌
碘化钾饱和溶液
胎儿巨大甲状腺肿可能导致新生儿呼吸阻塞
—
三碘甲状腺原氨酸
胎儿甲状腺肿
超声检测胎儿是否存在甲状腺肿大的可能
疫苗[14]
安全监测系统的早期数据没有发现孕妇、胎儿或新生儿存在安全问题[15]
—
对孕妇、胎儿或新生儿没有安全隐患 [16]
—
对孕妇、胎儿或新生儿没有安全隐患 [17]
—
活病毒疫苗如麻疹、流行性腮腺炎和风疹疫苗；脊髓灰质炎疫苗；水痘疫苗和黄热病疫苗
风疹和水痘疫苗有潜在感染胎盘和发育中胎儿的风险
其他活疫苗存在潜在但未知的风险
怀孕或可能怀孕的患者禁用
其他
皮质类固醇
在妊娠早期使用时，可能出现口面裂
—
羟氯喹
常规剂量不增加风险
可以在妊娠头三个月开始使用，以降低风险
异烟肼
母体氨基转移酶水平可能暂时升高，周围神经病变
不得与其他肝毒性药物配伍使用
伪麻黄碱
胎盘血管收缩和可能腹裂的风险
—
Nirmatrelvir-ritonavir
考虑用于患有早期轻度至中度 COVID-19 的妊娠患者，特别是具有至少一种导致重症的其他危险因素的患者
维生素A
先天畸形
产前维生素通常存在的量（5,000 IU/天），与致畸风险无关，但妊娠早期剂量>10,000 IU/天可能存在风险
维生素 K
在G6PD缺乏妇女或胎儿，导致溶血
—
*美国妇产科医师协会（ACOG）推荐避免孕期使用帕罗西汀（见 ACOG委员会第354号意见：妊娠期使用选择性血清素再摄取抑制剂治疗）。
†抗癫痫药物布瓦西坦和埃斯利卡西平可用；关于它们在怀孕期间的影响，几乎没有任何信息。
‡欧洲肿瘤医学学会(ESMO)妊娠期癌症诊断、治疗和随访指南建议，如果需要化疗，一般不应在妊娠前三个月进行化疗，但可以在妊娠中期开始；最后一次化疗剂量应在预产期前≥3周给予，妊娠第33周后不应给予化疗。Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R, et al: Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 24 Suppl 6:vi160-vi170, 2013.doi:10.1093/annonc/mdt199
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ACE=血管紧张素转化酶；ACIP=免疫接种咨询委员会；CDC=疾病预防控制中心；CNS= 中枢神经系统；G6PD=葡萄糖-6-磷酸脱氢酶；OB/GYN=妇产科学。