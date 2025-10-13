‡欧洲肿瘤医学学会(ESMO)妊娠期癌症诊断、治疗和随访指南建议，如果需要化疗，一般不应在妊娠前三个月进行化疗，但可以在妊娠中期开始；最后一次化疗剂量应在预产期前≥3周给予，妊娠第33周后不应给予化疗。Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R, et al: Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 24 Suppl 6:vi160-vi170, 2013.doi:10.1093/annonc/mdt199