*在同一行中将一种毒物与另一种毒物（如甲苯与苯）列在一起表示这些术语是同义词，或这些毒物在化学上相关联，或者一种毒物是另一种的成分或杂质。含有毒药的物质名单的例子，并不完整。大多数药物被归类为某一类别的成员（例如，β受体阻滞剂），只有最常见和最重要的药物才会单独列出一行。