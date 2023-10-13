人格和行为改变的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查
精神疾病
症状时而发作持续几周到几个月，包括躁狂、抑郁，或两者兼而有之
躁狂发作：
抑郁症的发作：
医生的检查
如双相障碍中描述的抑郁症发作（见上文），但没有躁狂史
医生的检查
通常症状发展缓慢，最初表现为轻度思维混乱和难以应付日常事务
随后出现的症状：
医生的检查
药品
使用某个药物，特别是
躁动，有时惊慌或有攻击性
有时有幻觉
长期使用酒精：
长期使用安非他明：
短期过度使用安非他明或可卡因：
医生的检查
有时血液或尿液化验来发现药物
有时 EEG（记录脑电活动）
停用某个药物，尤其是
通常有显著的意识错乱或谵妄
颤抖（震颤）、头痛、出汗、发热、快速心率或心悸
有时癫痫发作、幻觉和睡眠障碍
削减或停用药物后发病
医生的检查
有时会进行血液或尿液化验来检测药物
药物副作用
多样化，取决于使用的药物
有抗胆碱能作用的药物，例如
医生的检查
有时停用药物去观察症状是否消失
脑部病变
症状进展缓慢
丧失短期记忆，很难找到合适的词语，判断力差
完成日常活动困难（如结算支票簿或在他们的邻居周围找到自己的路）
通常发生于高于 60 岁的人群
医生的检查
精神功能的详细测试，涉及一系列简单的问题和任务（神经心理测试）
脑部感染，如
头痛
通常意识混乱和发热
当医生将颈部向前弯曲时出现疼痛和／或僵硬（更多见于脑膜炎）
单纯疱疹病毒性脑炎，不良气味的幻觉以及有时癫痫发作
脊椎穿刺（腰穿）
通常行脑部 CT 或 MRI
以血、尿和喉咙中的物质为样本进行培养
健忘和头痛
严重头部受伤后的几周情绪不稳定
脑部 CT 或 MRI
智商和行政职能测试，如计划和解决问题的能力（神经认知测试）
对于脑肿瘤，头痛逐渐进展，往往是在夜间或清晨以及平躺时加重
对于脑出血，头痛突然开始（称为雷击样头痛）
通常有意识错乱和嗜睡
有时癫痫发作
脑部 CT 或 MRI
无力和／或麻木在身体不同的部位退而复现
有时视力部分丧失或复视
有时高温时症状可恶化（如温水浴或炎热的天气）
脑和脊髓的 MRI
有时脊椎抽液
神经传导检查（测量神经传输信号速度）和肌电图（刺激肌肉和记录其电活动）
当他们在静止状态时出现手和手指震颤
僵硬和移动及保持平衡困难
言论迟缓和面部表情受限
医生的检查
癫痫（通常是复杂部分性发作）
异常行为的发作
通常意识混乱和凝视
有时不自主的咀嚼，咂着嘴唇，和无目的的肢体动作
通常情况下没有意识丧失以及身体没有整体摇晃（抽搐）
有时幻觉出现气味或味道
脑的磁共振成像
EEG
突然出现的症状
通常有一侧肢体的无力或偏瘫以及行走不稳
脑部 CT 或 MRI
全身（系统）疾病
低血糖症（血糖水平低）
无力、大汗淋漓和意识混乱
几乎都是发生在服用降糖药物的患者中
测量血糖（葡萄糖）水平的检查
腿部肿胀、食欲减退，以及恶心
通常在几周内出现无力
血液和尿液检查去评估肾脏的功能是否良好
皮肤和／或白眼球发黄（黄疸）
通常有腿部和／或腹部肿胀
小点状的红紫色皮疹（瘀点）
通常发生于已经知道有肝脏疾病的患者
血液检查评估肝脏的功能是否良好（肝功能检查）
系统性红斑狼疮（狼疮）
通常关节疼痛、肿胀
经常有皮疹，尤其在面部或暴露于阳光下的区域
有时有头痛
血液化验检查特定的抗体
甲状腺疾病，包括
甲状腺功能亢进的典型症状： 心悸、出汗过多、难以容忍的热、食欲增加、体重减轻、颤抖（震颤），有时眼球凸出
甲状腺功能减退的典型症状： 疲劳、便秘、难以容忍寒冷、食欲下降、体重增加、讲话缓慢、呆滞、面部浮肿、眼睑下垂、皮肤粗糙且又厚又干、眉毛损失
血液检查评估甲状腺功能是否良好
定向力障碍、记忆力减退、烦躁
手和脚的感觉异常
其他症状取决于哪一种维生素缺乏
血液化验测量维生素水平
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；EEG=脑电图；IQ=智商；MRI=磁共振成像；PET=正电子发射计算机断层显像。