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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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人格和行为改变的某些病因和特征

病因

临床特征*

检查

精神疾病

双相情感障碍

症状时而发作持续几周到几个月，包括躁狂、抑郁，或两者兼而有之

躁狂发作：

  • 兴高采烈或烦躁不安

  • 夸大（夸张吹嘘自己的优越感、权力、知识或身份）

  • 饶舌

  • 活动增加

  • 对睡眠的需求减少

  • 思维跳跃，从一个想法跳到另一个

  • 有时幻觉或被害妄想

抑郁症的发作：

  • 感到内疚或毫无价值

  • 悲伤、绝望和悲观的情绪

  • 通常使之愉悦事情的兴趣丧失

  • 精神不振

  • 睡眠过多或睡眠困难

  • 死亡或自杀的念头

医生的检查

抑郁症

如双相障碍中描述的抑郁症发作（见上文），但没有躁狂史

医生的检查

精神分裂症

通常症状发展缓慢，最初表现为轻度思维混乱和难以应付日常事务

随后出现的症状：

  • 妄想和／或幻觉

  • 常常缺乏兴趣和缺乏情感反应

  • 思维和行为越来越混乱

  • 维持人际关系和就业困难

医生的检查

药品

使用某个药物，特别是

躁动，有时惊慌或有攻击性

有时有幻觉

长期使用酒精：

  • 有时平衡问题

  • 眼睛抽搐

  • 不正常的行走方式

长期使用安非他明：

  • 有时候偏执

短期过度使用安非他明或可卡因：

  • 增加心率

  • 有时发热

医生的检查

有时血液或尿液化验来发现药物

有时 EEG（记录脑电活动）

停用某个药物，尤其是

通常有显著的意识错乱或谵妄

颤抖（震颤）、头痛、出汗、发热、快速心率或心悸

有时癫痫发作、幻觉和睡眠障碍

削减或停用药物后发病

医生的检查

有时会进行血液或尿液化验来检测药物

药物副作用

多样化，取决于使用的药物

有抗胆碱能作用的药物，例如

  • 便秘

  • 视力模糊

  • 头晕目眩

  • 难以开始和停止排尿

  • 口干

医生的检查

有时停用药物去观察症状是否消失

脑部病变

阿尔茨海默病

症状进展缓慢

丧失短期记忆，很难找到合适的词语，判断力差

完成日常活动困难（如结算支票簿或在他们的邻居周围找到自己的路）

通常发生于高于 60 岁的人群

医生的检查

通常行脑部 CTMRI，或 PET

精神功能的详细测试，涉及一系列简单的问题和任务（神经心理测试）

脑部感染，如

头痛

通常意识混乱和发热

当医生将颈部向前弯曲时出现疼痛和／或僵硬（更多见于脑膜炎）

单纯疱疹病毒性脑炎，不良气味的幻觉以及有时癫痫发作

脊椎穿刺（腰穿）

通常行脑部 CT 或 MRI

以血、尿和喉咙中的物质为样本进行培养

EEG

头部外伤（如脑震荡后综合征

健忘和头痛

严重头部受伤后的几周情绪不稳定

脑部 CT 或 MRI

智商和行政职能测试，如计划和解决问题的能力（神经认知测试）

脑肿瘤脑部出血（脑出血）

对于脑肿瘤，头痛逐渐进展，往往是在夜间或清晨以及平躺时加重

对于脑出血，头痛突然开始（称为雷击样头痛）

通常有意识错乱和嗜睡

有时癫痫发作

脑部 CT 或 MRI

多发性硬化症

无力和／或麻木在身体不同的部位退而复现

有时视力部分丧失或复视

有时高温时症状可恶化（如温水浴或炎热的天气）

脑和脊髓的 MRI

有时脊椎抽液

神经传导检查（测量神经传输信号速度）和肌电图（刺激肌肉和记录其电活动）

帕金森病

当他们在静止状态时出现手和手指震颤

僵硬和移动及保持平衡困难

言论迟缓和面部表情受限

医生的检查

癫痫（通常是复杂部分性发作

异常行为的发作

通常意识混乱和凝视

有时不自主的咀嚼，咂着嘴唇，和无目的的肢体动作

通常情况下没有意识丧失以及身体没有整体摇晃（抽搐）

有时幻觉出现气味或味道

脑的磁共振成像

EEG

中风

突然出现的症状

通常有一侧肢体的无力或偏瘫以及行走不稳

脑部 CT 或 MRI

全身（系统）疾病

低血糖症（血糖水平低）

无力、大汗淋漓和意识混乱

几乎都是发生在服用降糖药物的患者中

测量血糖（葡萄糖）水平的检查

肾衰竭

腿部肿胀、食欲减退，以及恶心

通常在几周内出现无力

血液和尿液检查去评估肾脏的功能是否良好

肝功能衰竭

皮肤和／或白眼球发黄（黄疸）

通常有腿部和／或腹部肿胀

小点状的红紫色皮疹（瘀点）

通常发生于已经知道有肝脏疾病的患者

血液检查评估肝脏的功能是否良好（肝功能检查）

系统性红斑狼疮（狼疮）

通常关节疼痛、肿胀

经常有皮疹，尤其在面部或暴露于阳光下的区域

有时有头痛

血液化验检查特定的抗体

甲状腺疾病，包括

甲状腺功能亢进的典型症状： 心悸、出汗过多、难以容忍的热、食欲增加、体重减轻、颤抖（震颤），有时眼球凸出

甲状腺功能减退的典型症状： 疲劳、便秘、难以容忍寒冷、食欲下降、体重增加、讲话缓慢、呆滞、面部浮肿、眼睑下垂、皮肤粗糙且又厚又干、眉毛损失

血液检查评估甲状腺功能是否良好

维生素缺乏，如硫胺素维生素 B12 缺乏

定向力障碍、记忆力减退、烦躁

手和脚的感觉异常

其他症状取决于哪一种维生素缺乏

血液化验测量维生素水平

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CT=计算机断层扫描；EEG=脑电图；IQ=智商；MRI=磁共振成像；PET=正电子发射计算机断层显像。

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