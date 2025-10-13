不明原因发热 (FUO) 的一些原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
感染
腹部或盆腔不适，通常为压痛
有时手术，外伤，憩室，腹膜炎或妇科操作史
CT或MRI
被猫抓伤或舔舐史
区域淋巴结肿大，Parinaud眼腺综合征，头痛
培养（有时是淋巴结吸出物）、抗体滴度、聚合酶链反应测试
从CMV阳性供者输血史
单核细胞增多症的表现（疲劳、轻度肝炎、脾大、淋巴结肿大），脉络膜视网膜炎
CMVIgM抗体滴度
可能需要进行聚合酶链反应测试
咽痛，淋巴结肿大，右上象限压痛，脾大，乏力
通常发生于青少年和年轻成年人
老年人可能没有典型表现
血清学检测
高危行为史（如无保护性行为，共用针具）
体重下降，夜间盗汗，疲劳，淋巴结肿大，机会性感染
第四代组合免疫测定
有时检测HIV RNA（用于急性HIV感染）
通常有危险因素（如器质性心脏病、人工心脏瓣膜、牙周病、静脉导管、注射吸毒）
通常有心脏杂音，有时有心脏外表现（如甲下线状出血、瘀点、中心白点网膜出血、奥斯勒结节、詹韦病变、关节痛或关节积液、脾肿大）
连续血培养，超声心动图
流行区居留史
游走性红斑，头痛，疲劳，面神经麻痹，脑膜炎，神经根病变，心脏传导阻滞，关节痛和肿胀
血清学检测
局部疼痛，肿胀，红斑
X 光检查（如果亚急性或慢性）
有时MRI（最精确的检查）、铟-111放射性核素扫描，以及骨扫描
持续充血，头痛，面部疼痛
鼻窦CT
高危暴露史
咳嗽，体重下降，疲劳
使用免疫抑制剂
HIV感染史
胸部X线检查、结核菌素皮肤试验（PPD）、γ-干扰素释放试验
痰抗酸染色，核酸扩增试验（NAAT），体液培养（如胃液、痰、脑脊液）
疫区旅游史
暴露于或摄入特定的动物产品
根据特定病因作血清学检测
外周血涂片找疟原虫
系统性风湿病
成人Still病
短暂出现的鲑鱼粉色皮疹，关节痛，关节炎，肌痛，颈部淋巴结肿大，咽痛，咳嗽，胸痛
抗核抗体（ANA）、类风湿因子（RF）、血清铁蛋白浓度，受累关节X线检查
单侧头痛，视力障碍
通常有风湿性多肌痛的症状，有时出现颌部间歇性跛行
触诊时颞动脉压痛
红细胞沉降率，颞动脉活检
发热，体重下降，肌痛，关节痛，紫癜，血尿，腹痛，睾丸痛，心绞痛，网状青斑，新发高血压
受累组织活检或血管造影
肩、髋、颈部晨僵史
不适，疲劳，厌食
可能有滑膜炎，滑囊炎，肢体凹陷性水肿
肌酸激酶、ANA、RF、红细胞沉降率
可能需要做肢体MRI
有时有近期Chlamydia（衣原体）、Salmonella（沙门氏菌）、Yersinia（耶尔森菌）、Campylobacter（弯曲杆菌）或Shigella（志贺菌）感染史
不对称的寡关节炎，尿道炎，结膜炎，生殖器溃疡
ANA，RF，致病病原体血清学测试
对称性外周多关节炎，持续晨僵，压迫部位（尺骨伸侧、骶骨、头后部、跟腱）皮下类风湿结节
ANA，RF，抗环瓜氨酸肽（抗CCP）抗体，X线检查（确定骨侵蚀）
疲劳，关节痛，胸膜炎性胸痛，蝶形红斑，关节压痛肿胀，轻度外周水肿，雷诺现象，浆膜炎，肾炎，脱发
临床标准，ANA，双链DNA抗体
肿瘤性
心房黏液瘤
呼吸困难，偶有栓塞引起神经系统症状
超声心动图
Castleman病
肿大的淋巴结
淋巴结活检
腹痛，大便性状改变，血便，乏力，恶心，呕吐，体重下降，疲劳
结肠镜，活检
慢性肝病病史，腹痛，体重下降，易饱，右上腹触及肿块
腹部超声，CT，肝脏活检
有时有骨髓增生不良病史
疲劳，体重下降，出血，苍白，瘀点，瘀斑，厌食，脾大，骨痛
全血细胞计数、骨髓检查
无痛性淋巴结肿大，体重下降，不适，夜汗，脾大，肝大
淋巴结活检
症状取决于转移部位（如肺转移有咳嗽气短，脑转移有头痛头晕）
常常没有症状，通过常规医学评估发现
可对可疑肿块或淋巴结进行活检，并针对关注区域进行影像学检查
通常无症状，在筛查性全血细胞计数中偶然发现异常指标
根据疑似的疾病选择检查
附件包块，盆腔痛
超声检查
体重下降，夜汗，侧腹痛，血尿，可触及侧腹部肿块，高血压
血钙（检测高钙血症），尿液分析，肾脏CT
其他
长期饮酒史
有时有腹水，黄疸，肝脏肿大或缩小，男性乳房发育，Dupuytren挛缩，睾丸萎缩
凝血酶原时间/部分凝血活酶时间、碱性磷酸酶、转氨酶、白蛋白、胆红素
有时腹部超声和CT
疼痛，肿胀，有时腿发红
超声检查
有时 D二聚体检测
药物热
用药后（7～10天）发热
有时有皮疹
停药
戏剧性、非典型表现，模糊或不一致的细节，熟悉教科书描述，强迫性或习惯性撒谎（幻想性谎语癖）
排除性诊断
腹痛，腹泻（有时血性），体重下降，粪便愈创木试验阳性
有时有窦道，肛周或口腔溃疡，关节痛
上消化道内镜联合小肠钡餐造影或CT小肠造影（克罗恩病）
结肠镜检查（溃疡性结肠炎或克罗恩结肠炎）
甲状腺炎
神经质、心悸、出汗增多、热过敏、疲劳、食欲增加、体重减轻、浸润性眼病和皮肤病（格雷夫斯病）
T4、TSH、甲状腺自身抗体
*FUO患者可能缺乏典型表现，但需要搜寻这些表现
ANA=抗核抗体；CMV=巨细胞病毒；RF=类风湿因子； T4=甲状腺素；TSH=促甲状腺激素。