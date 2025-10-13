主要影响口腔特定部位的疾病
部位
疾病或病损
描述
唇
光化性萎缩
黏膜萎缩伴局部糜烂，易发生肿瘤
急性肿胀
口角炎（唇干裂）
口角皲裂，常伴浸渍
腺性唇炎
唇腺结节状增大，分泌导管发炎并扩张；有时唇肥厚、外翻
肉芽肿性唇炎
弥漫性肿胀，主要发生于下唇
多发性大疱迅速破裂，遗留出血性溃疡；包含史-约综合征
剥脱性唇炎
黏膜表面慢性脱屑
一种具有局部破坏性的上皮肿瘤，被认为是鳞状细胞癌的一种形式，通常可自行消退
多发性棕黑色斑，伴胃肠道息肉病
继发性单纯疱疹（唇疱疹）
唇红缘出现短期水疱（≤1天），随后转变为小的疼痛性溃疡（≤10天）（常见）
寻常疣（疣）
似卵石表面的疣状增生物
颊黏膜
阿司匹林灼伤
疼痛性白色斑块，擦去白色表面，暴露炎症反应的区域
福代斯斑
直径约1mm的奶油色斑点，为良性的异位皮脂腺
小的溃疡性水疱；幼儿柯萨奇病毒株感染；症状轻微
口咽部的水疱
刺激引起的纤维瘤
表面光滑、无蒂的半圆形肿块
Koplik斑
腮腺导管口附近具有红色边缘的小灰白色斑，麻疹的前期表现
白线
位于咬合面水平的细白线，通常为双侧；属良性病变
无烟烟草病损
呈白色或灰色皱褶；通常位于下唇后方；是口腔癌的危险因素
疣状癌
生长缓慢，外生性，通常分化良好；位于鼻烟使用部位；转移罕见且发生较晚
白色海绵样痣
除牙龈外的大部分颊黏膜上的厚白色皱褶；属良性病变
腭
肉芽肿性多血管炎（以往称为韦格纳肉芽肿）
致死性的中线肉芽肿，伴骨质破坏、死骨形成和腭部穿孔
软硬腭交界处的瘀点
开始为红色至紫红色的无痛性斑点，发展成为疼痛性丘疹
坏死性涎腺化生
大的快速发展的溃疡，通常无痛，总体表现为恶性特征，1~3个月内自愈
乳头状炎性增生
发生于不适合假牙下的红色海绵样组织，呈天鹅绒样质地，后转化为纤维组织皱褶，属良性病变
烟斗吸烟者腭（尼古丁性口炎）
红色点状区域为小涎腺导管，表现为红点被白斑包绕（通常表现严重，但多为良性）
继发性单纯疱疹
小丘疹迅速融合，并形成成簇的溃疡（不常见）
中缝处骨质过度生长，属良性病变
舌和口底
舌系带过短
舌不能充分伸出，语言功能障碍
舌系带牵拉引起牙龈退缩
良性淋巴上皮囊肿
舌腹或口底前部的黄色结节
良性游走性舌炎（地图舌，游走性红斑）
舌背和舌缘形态变化的角化过度和红斑；丝状乳头呈不规则环状脱屑，常伴发炎的中心和白色或黄色的边缘
皮样囊肿
口底肿胀
舌肥大（巨舌症）
局限或泛发的，取决于有多少颗牙齿缺失；邻牙使舌形成锯齿状；舌根部肥大引起阻塞性睡眠呼吸暂停和打鼾
沟纹（阴囊样）舌
舌侧和舌背的深沟
舌炎
舌红、疼痛，常继发于其他系统性、变应性或特发性疾病
见黑色、伸长的丝状乳头
白线
舌缘的细白线条，常双侧发生
舌甲状腺结节
舌根背部甲状腺滤泡形成表面光滑的结节，常位于中线
舌下区疼痛、由牙源性感染引起的触痛性肿胀，可能向后上推移舌体而影响通气
正中菱形舌
（通常）为舌背中后部中线处红斑，丝状乳头消失，无症状
神经鞘瘤
持续性肿胀，有时发生于曾经受伤的部位，可能有疼痛
舌苍白、光滑，常伴舌痛或舌灼痛
舌下腺囊肿
穿过下颌舌骨肌的大型黏液囊肿；可能深达颈部；口底肿胀
甲状舌管囊肿
颈部中线处肿胀，伸舌时肿块向上移动
舌背部溃疡（质硬），颈部淋巴结肿大
涎腺
良性淋巴上皮病（米库利奇病）
单侧或双侧涎腺肿大，常伴口干和眼干
腺体肿大，常伴疼痛，为良性病变
肿胀（如，口腔底部的肿胀）在进餐及食用酸味或苦味食物时加重
引起黏膜干燥的系统性疾病
口干，常由药物引起
其他
广泛的溃疡性水疱病损；总是出现于牙龈；其他部位也可受累；常见于儿童
与阿弗他口炎相似的多发性口腔溃疡
口疮、复发性阿弗他口炎
小的疼痛性溃疡（口疮）或大的疼痛性瘢痕化溃疡（复发性阿弗他口炎）
水疱迅速破裂后遗留溃疡，口腔病损发生于牙槽黏膜和口腔前庭，常先出现口腔病损，后发生眼的病变
形成菜花样肿块的性传播疣
角化不良症
伴发于红斑（红色）、白斑（黏膜上不能擦去的白色斑块）和红白混合的病损；属癌前病变
紫红色至暗红色病损，类似于葡萄酒色，属良性病变
局部扩张的血管
花纹状（威克姆纹）病损，有时伴糜烂，可能发生恶变，常见于颊黏膜、舌缘
局部肿胀或变色，常见于舌，属良性病变
黏液囊肿（黏液潴留性囊肿）
由受损唾液腺引起的柔软结节，如果位置表浅，表面覆盖薄层上皮，呈现淡蓝色，常见于唇部和口底
坏疽性口炎
小水疱或溃疡迅速扩大并出现组织坏死
小的黄色或出血性张力性大疱，疱破前可维持数天，常见于口腔前庭和牙槽黏膜
大疱迅速破裂并留下溃疡，不治疗可能致命
下疳（红色丘疹迅速发展成伴血痂的无痛性溃疡），黏膜斑块，树胶肿