儿童发育不良 (FTT)

非有机 FTT 是由于热量摄入不足。它通常表现为体重增加失败。身长和头围的增长在一段时间内保持正常，直到它们也受到热量摄入不足的影响。这是最常见的非有机 FTT 模式。大多数非器质性 FTT 儿童在 1 岁前出现生长障碍，许多儿童在6个月大时表现出生长迟缓。

当非器质性 FTT 是由心理因素引起时，生长障碍会伴随或先于体重增加不良。 这被认为是因为儿童的精神压力可能导致反调节激素（例如皮质类固醇、儿茶酚胺）水平升高，从而对抗生长激素的作用。

约80％的生长障碍没有明显的器质性损害，常因环境忽视（如缺少食物）或环境剥夺而引起生长障碍。

食物的缺少可能因为

贫穷

缺少喂养技巧

不合适的奶方（例如由于经济困难而过度稀释奶粉）

母乳供应不足（由于母亲疲劳、紧张、营养不良等）

非器质性发育停滞可认为是母亲与患儿交流障碍的结果。在某些情况下，非器质性 FTT 的心理基础似乎与长期住院的婴儿因刺激剥夺而出现抑郁症的情况相似。婴儿缺乏环境刺激会变得沮丧、悲观以及厌食。非器质性FTT患儿缺乏刺激可能因为

看护人员（通常是母亲）自身的沮丧、悲观

缺乏做父母的技巧

担忧不能完成照顾责任

对儿童有敌意

实际或预计的外部压力（例如，其他孩子的需要，在大型或混乱的家庭，婚姻功能障碍，显著亏损，财务困难）

母亲的护理不当并不足以解释非器质发育停滞。患儿的性格、反应能力也影响母亲喂养的方式。 因此出现母婴喂养不协调，母亲不能满足婴儿的需求（如困难喂养），非病理状态下，然而如果在母婴协调时，母亲在不同的环境条件下可以满足孩子的不同需求。 困难的喂食者可能会发现亲子互动的问题，如果孩子是一个容易喂食的人，这个问题就会隐藏起来。