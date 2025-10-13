累及肝脏的特定感染
疾病或微生物
表现
病毒
新生儿：肝大、黄疸、先天性缺陷
成人： 单核细胞增多症样肝炎，可发生在输血后
EB病毒感染
5%～10%患者出现黄疸性肝炎，90%～95%出现亚临床肝脏损伤
部分年轻患者急性肝炎病情严重
轻度转氨酶升高
病毒直接感染导致肝功能损害
与疾病严重程度相关，但也可能发生在无症状感染者中
无黄疸性肝炎，通常发生在免疫功能低下的患者中（但也可能发生在免疫功能正常的患者中）
大多数人发烧； 50%发生皮疹
急性肝炎，通常很严重
黄疸、全身毒性反应、出血
伴轻微炎症反应的肝脏坏死
其他
埃可病毒或柯萨奇病毒感染、水痘病毒、风疹病毒或麻疹病毒偶可致肝脏感染
细菌
肝脏肉芽肿反应伴进展性坏死性脓肿
化脓性脓肿*
经门静脉脓毒血症、胆管炎或血源性 / 直接播散获得的严重感染；由多种病原体引起，尤其是革兰氏阴性菌和厌氧菌
中毒症状明显但仅有轻微的肝功能异常
肝脏肉芽肿浸润（常见，通常为亚临床表现），黄疸（少见）
碱性磷酸酶不成比例地升高
其他
多种系统感染有时造成轻微和灶性肝炎（常见，常为亚临床表现）
真菌
肝脏、脾脏肉芽肿（常为亚临床），治愈后形成钙化
其他
原虫
阿米巴病*
重要的疾病，一般无明显痢疾表现
常表现为单一巨大液化脓肿
全身不适，肝大伴触痛，但仅有轻度肝功能不全
地区性肝脾大的主要病因
除非活动性溶血，一般无黄疸或轻度黄疸
经胎盘传播
新生儿： 黄疸、中枢神经系统 (CNS) 或其他系统表现
寄生虫浸润网状内皮系统，肝脾肿大
蠕虫
成虫造成胆管阻塞，幼虫造成实质性肉芽肿
胆道感染、胆管炎、胆道结石、胆管癌
一个或多个棘球蚴囊，它通常有一个钙化边缘并且可能很大，但往往没有症状，不损害肝功能
可破裂到腹膜或胆道
急性： 触痛性肝肿大、发热、嗜酸性粒细胞增多
慢性： 胆管纤维化、胆管炎
门静脉周围对虫卵的肉芽肿反应，伴进展性肝脾大、门脉主干纤维化、门脉高压、静脉曲张
肝功能正常，并不是真正的肝硬化
内脏幼虫迁移症状
肝大伴肉芽肿、嗜酸性粒细胞增多
螺旋体
急性发热、虚脱、黄疸、出血、肾脏损伤
肝脏坏死（尽管黄疸严重，但坏死常较轻微）
先天性： 新生儿肝脾大、纤维化
获得性： 第二阶段为各种类型的肝炎，第三阶段为梅毒瘤伴不规则瘢痕形成
包柔氏螺旋体感染
全身症状，肝大，有时出现黄疸
*通过血清学检查及脓肿穿刺抽吸检查与阿米巴肝脓肿相鉴别。