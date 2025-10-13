* 健康食品痴迷症 其特征是痴迷于吃健康食品并伴随限制性饮食行为，可能导致营养与热量摄入不足，从而引发闭经。限制饮食是有意识地限制食物摄入量，通常是出于减肥或控制饮食习惯的愿望。饮食失调是指不健康的饮食行为，但不符合特定饮食失调诊断的标准。 † Berry GT.Galactosemia and amenorrhea in the adolescent. Ann N Y Acad Sci.2008;1135:112-117.doi:10.1196/annals.1429.038 ‡ Krassas GE.Thyroid disease and female reproduction. Fertil Steril.2000;74(6):1063-1070.doi:10.1016/s0015-0282(00)01589-2 § 这些疾病的女性患者可有男性化特征或性征模糊。