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排卵功能障碍的部分病因

排卵功能障碍的部分病因

病因

示例

下丘脑功能失调，功能性

由于节食、健康食品痴迷*、饮食失调（例如，神经性厌食症贪食症）、营养不良（例如，由于食物无保障）、限制饮食*、饮食失调*或吸收不良导致的卡路里摄入不足

由于运动或高代谢状态导致的热量消耗过多（如果消耗的热量超过摄入的热量）

代谢紊乱（例如，与肥胖、衰老相关）

情绪压力

精神疾病（如 抑郁症强迫症精神分裂症）。

慢性疾病，特别是胃肠道、肾脏或肝脏疾病（例如克罗恩病乳糜泻、需要血液透析的慢性肾病、肝硬化、镰状细胞病囊性纤维化、重型地中海贫血癫痫症

某些药物，包括精神活性药物（例如，抗精神病药、抗抑郁药）和抗癫痫药

某些物质的滥用（例如，酒精阿片类药物

感染（例如，艾滋病毒感染脑炎梅毒

下丘脑功能障碍，遗传性或结构性

遗传性疾病（例如，特发性促性腺激素释放激素缺乏症 [也称为特发性性腺功能减退性性腺功能减退症或 Kallman 综合征]、单基因肥胖综合征 [例如，Prader-Willi 综合征]、先天性垂体功能减退症）

下丘脑浸润性炎症性疾病（例如，朗格汉斯细胞组织细胞增生症结节病结核病

下丘脑肿瘤（例如，淋巴瘤、颅咽管瘤、神经胶质瘤、转移性疾病）

下丘脑放疗

创伤性脑损伤

垂体功能失调

垂体肿瘤（如微腺瘤、转移癌、内胚窦瘤、其他分泌激素的垂体肿瘤[如促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素、生长激素、FSH、LH]）

其他脑肿瘤（例如，脑膜瘤、神经胶质瘤、室管膜瘤）

垂体照射

占位性病变（如空蝶鞍、脑动脉瘤）

垂体浸润性疾病（如血色沉着病、朗格汉斯细胞性肉芽肿、结节病、结核病）

高催乳素血症（原发性或继发于其他内分泌疾病 [例如，甲状腺疾病]、药物或其他物质）

遗传性或发育性疾病（例如，特发性促性腺激素释放激素缺乏症、垂体发育不全）

产后垂体梗塞与坏死（席汉综合征）

创伤性脑损伤

卵巢功能失调

自身免疫性疾病（如与重症肌无力、甲状腺炎或白癜风相关的自身免疫性卵巢炎）

由遗传异常（包括染色体异常）导致的性腺发育不全，如先天性胸腺发育不全、脆性X综合征特纳综合征（45,X）及特发性卵泡闭锁加速等。

代谢性疾病（如Addison病糖尿病半乳糖血症[†]）

病毒感染（例如，腮腺炎

化疗（如高剂量烷化剂）

盆腔放疗

卵巢肿瘤（例如，颗粒膜细胞瘤、Brenner 瘤、畸胎瘤、粘液性或浆液性囊腺瘤、Krukenberg 瘤、转移性癌）

其他内分泌功能失调

多囊卵巢综合征

甲状腺功能亢进

甲状腺功能减退症

雄激素不敏感综合征（睾丸女性化）

先天性 肾上腺雄激素过多症 （先天性肾上腺增生症——例如，由于17-羟化酶缺乏或17,20-裂解酶缺乏）或成人发病型肾上腺雄激素过多症

性发育的卵睾差异（以前称为真两性畸形）§

分泌雄激素的肿瘤（通常来自于卵巢或肾上腺）‡

药物引起的男性化（如：雄激素、抗抑郁药、丹那唑或大剂量的孕激素）§

肥胖（引起腺外雌激素生成增加）

分泌雌激素的肿瘤或分泌人绒毛膜促性腺激素的肿瘤（妊娠滋养细胞疾病）

* 健康食品痴迷症 其特征是痴迷于吃健康食品并伴随限制性饮食行为，可能导致营养与热量摄入不足，从而引发闭经。限制饮食是有意识地限制食物摄入量，通常是出于减肥或控制饮食习惯的愿望。饮食失调是指不健康的饮食行为，但不符合特定饮食失调诊断的标准。

Berry GT.Galactosemia and amenorrhea in the adolescent. Ann N Y Acad Sci.2008;1135:112-117.doi:10.1196/annals.1429.038

Krassas GE.Thyroid disease and female reproduction. Fertil Steril.2000;74(6):1063-1070.doi:10.1016/s0015-0282(00)01589-2

§ 这些疾病的女性患者可有男性化特征或性征模糊。

ACTH=促肾上腺皮质激素；FSH=卵泡刺激激素；GnRH=促性腺激素释放激素；LH=促黄体激素。

* 健康食品痴迷症 其特征是痴迷于吃健康食品并伴随限制性饮食行为，可能导致营养与热量摄入不足，从而引发闭经。限制饮食是有意识地限制食物摄入量，通常是出于减肥或控制饮食习惯的愿望。饮食失调是指不健康的饮食行为，但不符合特定饮食失调诊断的标准。

Berry GT.Galactosemia and amenorrhea in the adolescent. Ann N Y Acad Sci.2008;1135:112-117.doi:10.1196/annals.1429.038

Krassas GE.Thyroid disease and female reproduction. Fertil Steril.2000;74(6):1063-1070.doi:10.1016/s0015-0282(00)01589-2

§ 这些疾病的女性患者可有男性化特征或性征模糊。

ACTH=促肾上腺皮质激素；FSH=卵泡刺激激素；GnRH=促性腺激素释放激素；LH=促黄体激素。

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