排卵功能障碍的部分病因
病因
示例
下丘脑功能失调，功能性
由于节食、健康食品痴迷*、饮食失调（例如，神经性厌食症、贪食症）、营养不良（例如，由于食物无保障）、限制饮食*、饮食失调*或吸收不良导致的卡路里摄入不足
由于运动或高代谢状态导致的热量消耗过多（如果消耗的热量超过摄入的热量）
代谢紊乱（例如，与肥胖、衰老相关）
情绪压力
慢性疾病，特别是胃肠道、肾脏或肝脏疾病（例如克罗恩病、乳糜泻、需要血液透析的慢性肾病、肝硬化、镰状细胞病、囊性纤维化、重型地中海贫血或癫痫症）
某些药物，包括精神活性药物（例如，抗精神病药、抗抑郁药）和抗癫痫药
下丘脑功能障碍，遗传性或结构性
遗传性疾病（例如，特发性促性腺激素释放激素缺乏症 [也称为特发性性腺功能减退性性腺功能减退症或 Kallman 综合征]、单基因肥胖综合征 [例如，Prader-Willi 综合征]、先天性垂体功能减退症）
下丘脑浸润性炎症性疾病（例如，朗格汉斯细胞组织细胞增生症、结节病和结核病）
下丘脑肿瘤（例如，淋巴瘤、颅咽管瘤、神经胶质瘤、转移性疾病）
下丘脑放疗
垂体功能失调
垂体肿瘤（如微腺瘤、转移癌、内胚窦瘤、其他分泌激素的垂体肿瘤[如促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素、生长激素、FSH、LH]）
其他脑肿瘤（例如，脑膜瘤、神经胶质瘤、室管膜瘤）
垂体照射
占位性病变（如空蝶鞍、脑动脉瘤）
垂体浸润性疾病（如血色沉着病、朗格汉斯细胞性肉芽肿、结节病、结核病）
高催乳素血症（原发性或继发于其他内分泌疾病 [例如，甲状腺疾病]、药物或其他物质）
遗传性或发育性疾病（例如，特发性促性腺激素释放激素缺乏症、垂体发育不全）
产后垂体梗塞与坏死（席汉综合征）
创伤性脑损伤
卵巢功能失调
自身免疫性疾病（如与重症肌无力、甲状腺炎或白癜风相关的自身免疫性卵巢炎）
由遗传异常（包括染色体异常）导致的性腺发育不全，如先天性胸腺发育不全、脆性X综合征、特纳综合征（45,X）及特发性卵泡闭锁加速等。
病毒感染（例如，腮腺炎）
化疗（如高剂量烷化剂）
盆腔放疗
卵巢肿瘤（例如，颗粒膜细胞瘤、Brenner 瘤、畸胎瘤、粘液性或浆液性囊腺瘤、Krukenberg 瘤、转移性癌）
其他内分泌功能失调
雄激素不敏感综合征（睾丸女性化）
先天性 肾上腺雄激素过多症 （先天性肾上腺增生症——例如，由于17-羟化酶缺乏或17,20-裂解酶缺乏）或成人发病型肾上腺雄激素过多症
性发育的卵睾差异（以前称为真两性畸形）§
分泌雄激素的肿瘤（通常来自于卵巢或肾上腺）‡
药物引起的男性化（如：雄激素、抗抑郁药、丹那唑或大剂量的孕激素）§
肥胖（引起腺外雌激素生成增加）
分泌雌激素的肿瘤或分泌人绒毛膜促性腺激素的肿瘤（妊娠滋养细胞疾病）
* 健康食品痴迷症 其特征是痴迷于吃健康食品并伴随限制性饮食行为，可能导致营养与热量摄入不足，从而引发闭经。限制饮食是有意识地限制食物摄入量，通常是出于减肥或控制饮食习惯的愿望。饮食失调是指不健康的饮食行为，但不符合特定饮食失调诊断的标准。
† Berry GT.Galactosemia and amenorrhea in the adolescent. Ann N Y Acad Sci.2008;1135:112-117.doi:10.1196/annals.1429.038
‡ Krassas GE.Thyroid disease and female reproduction. Fertil Steril.2000;74(6):1063-1070.doi:10.1016/s0015-0282(00)01589-2
§ 这些疾病的女性患者可有男性化特征或性征模糊。
ACTH=促肾上腺皮质激素；FSH=卵泡刺激激素；GnRH=促性腺激素释放激素；LH=促黄体激素。