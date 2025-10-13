体检结果的解释
表现
可能的病因
注释
肝脏的异常
静脉瘀血
肝脏出血（进入囊肿或肝实质）
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触及肿块
肝癌
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肝脏质地坚实、形态不规则、边缘钝圆，且结节数量极少或几乎无
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压痛
肝脏瘀血
肝出血
由于患者焦虑，所以常被过度诊断
在叩击或压迫肋缘时，可以引出真正的肝脏压痛（深压痛）
偶尔，触痛严重类似腹膜炎
摩擦音或杂音（罕见）
肿瘤
遗传性出血性毛细血管扩张症（奥-韦-朗综合征）
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肝外异常
慢性或严重的酒精性肝炎
腹膜转移性肿瘤
全身性液体潴留（例如，心力衰竭、肾病综合征、低白蛋白血症）
典型的表现为腹胀、移动性浊音和液波
若容量<1500毫升，可能无法检测到
明显曲张的腹壁静脉（水母头）
下腔静脉阻塞
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脾肿大
非酒精相关的肝硬化
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扑翼样震颤
尿毒症
严重时心力衰竭
当上臂伸直手背屈时出现双侧的不协调的扑动
肝臭
甜的，刺激的气味
嗜睡和意识模糊
药物或其他物质
脑部疾病或者全身性疾病
无特异性
肢端消瘦合并腹水引起的腹部膨隆（肝硬化体型）
进展期肝硬化
进展期的癌症伴有腹腔转移
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药物或其他物质
垂体的、遗传的、全身性的以及内分泌的疾病
在男性，男性乳房女性化、腋毛或胸毛的减少以及耻骨上的毛发女性化
慢性酒精使用障碍
药物（螺内酯和依普利酮）
内分泌疾病
通过体检鉴别男性乳房发育症与假性男性乳房发育症（见于超重男性）
男性乳房女性化伴有睾丸萎缩
若为慢性，则为酒精使用障碍
垂体或其他内分泌疾病
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妊娠
严重的营养不良
慢性嗜酒（可能有关）
受压后，血液向周边（病灶外）流动，出现皮肤变白。
随着蜘蛛痣数量增加，严重肝硬化和静脉曲张破裂出血的风险可能增加
也可见于正常人（常<3个）
肝掌
男性女性化
妊娠
血液系统恶性肿瘤
若为慢性，（可能）为酒精使用障碍
常在大小鱼际最明显
在肝硬化患者，出现杵状指
慢性肺病
发绀性心脏病
慢性感染（例如，感染性心内膜炎）
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由肝脏或胆道疾病、溶血、使用某些药物或先天的代谢障碍引起的高胆红素血症
当胆红素水平达>2～2.5 mg/dL（>34～43 μmol/L）时，黄疸肉眼可见
影响巩膜（不同于胡萝卜素血症）
皮肤色素沉着过度（变黑）、瘙痒引起的抓痕和黄瘤或黄色瘤（皮肤脂质沉积）
慢性胆汁淤积（包括原发性胆汁性胆管炎）
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腮腺增大
慢性饮酒（常见于酒精性相关性肝硬化）
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岩状灰色的或青铜色皮肤
血色病有铁和黑色素沉积
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慢性饮酒
吸烟
重复运动或震动
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