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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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体检结果的解释

体检结果的解释

表现

可能的病因

注释

肝脏的异常

肝大

急性肝炎

脂肪肝

酒精性肝病

静脉瘀血

肝脏出血（进入囊肿或肝实质）

转移性癌症

胆道梗阻

触及肿块

肝癌

肝脏质地坚实、形态不规则、边缘钝圆，且结节数量极少或几乎无

肝硬化

压痛

急性肝炎

肝脏瘀血

肝出血

肝脏血液流出道阻塞

由于患者焦虑，所以常被过度诊断

在叩击或压迫肋缘时，可以引出真正的肝脏压痛（深压痛）

偶尔，触痛严重类似腹膜炎

摩擦音或杂音（罕见）

肿瘤

遗传性出血性毛细血管扩张症（奥-韦-朗综合征）

肝外异常

腹水

门静脉高压

慢性或严重的酒精性肝炎

肝静脉阻塞

腹膜转移性肿瘤

全身性液体潴留（例如，心力衰竭、肾病综合征、低白蛋白血症）

典型的表现为腹胀、移动性浊音和液波

若容量<1500毫升，可能无法检测到

明显曲张的腹壁静脉（水母头）

门静脉高压

下腔静脉阻塞

肝静脉阻塞

脾肿大

门静脉高压

非酒精相关的肝硬化

脾脏疾病

淋巴瘤

扑翼样震颤

门-体分流性脑病

尿毒症

严重时心力衰竭

当上臂伸直手背屈时出现双侧的不协调的扑动

肝臭

门-体分流性脑病

甜的，刺激的气味

嗜睡和意识模糊

门-体分流性脑病

药物或其他物质

脑部疾病或者全身性疾病

无特异性

肢端消瘦合并腹水引起的腹部膨隆（肝硬化体型）

进展期肝硬化

进展期的癌症伴有腹腔转移

男性性腺功能减退症

酒精相关性肝硬化

血色病

药物或其他物质

垂体的、遗传的、全身性的以及内分泌的疾病

睾丸萎缩、勃起功能障碍不孕不育症以及性欲减退

在男性，男性乳房女性化、腋毛或胸毛的减少以及耻骨上的毛发女性化

肝硬化

慢性酒精使用障碍

药物（螺内酯和依普利酮）

内分泌疾病

慢性肾病

通过体检鉴别男性乳房发育症与假性男性乳房发育症（见于超重男性）

男性乳房女性化伴有睾丸萎缩

肝硬化

若为慢性，则为酒精使用障碍

使用促蛋白合成类固醇

垂体或其他内分泌疾病

蜘蛛痣

肝硬化

妊娠

严重的营养不良

慢性嗜酒（可能有关）

受压后，血液向周边（病灶外）流动，出现皮肤变白。

随着蜘蛛痣数量增加，严重肝硬化和静脉曲张破裂出血的风险可能增加

也可见于正常人（常<3个）

肝掌

肝硬化

男性女性化

甲状腺功能亢进

妊娠

类风湿关节炎

血液系统恶性肿瘤

若为慢性，（可能）为酒精使用障碍

红斑性肢痛症

常在大小鱼际最明显

在肝硬化患者，出现杵状指

可能为进展性的门-体分流胆汁性肝硬化

慢性肺病

发绀性心脏病

慢性感染（例如，感染性心内膜炎

卒中

炎症性肠病

黄疸

由肝脏或胆道疾病、溶血、使用某些药物或先天的代谢障碍引起的高胆红素血症

当胆红素水平达>2～2.5 mg/dL（>34～43 μmol/L）时，黄疸肉眼可见

影响巩膜（不同于胡萝卜素血症）

皮肤色素沉着过度（变黑）、瘙痒引起的抓痕和黄瘤或黄色瘤（皮肤脂质沉积）

慢性胆汁淤积（包括原发性胆汁性胆管炎

腮腺增大

慢性饮酒（常见于酒精性相关性肝硬化

岩状灰色的或青铜色皮肤

血色病有铁和黑色素沉积

掌腱膜挛缩症（Dupuytren挛缩）

酒精相关性肝硬化

慢性饮酒

吸烟

复杂性区域疼痛综合征

重复运动或震动

糖尿病

Peyronie病（阴茎硬结症）

在这些主题中