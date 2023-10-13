建议的一些筛查检测*,†
常见病因
检查
对象
频率
腹部超声
吸烟或有吸烟史的65-75岁男性
一次
关于饮酒习惯的问题
成人
一次，当情况变化（如有新的压力或生活方式改变）时定期进行
焦虑
有关症状的问题，例如胃部不适
儿童（8-18 岁）
成人（包括怀孕期间和怀孕后的女性）
一次
遗传咨询并可能进行 BRCA 基因突变检测，该突变表明乳腺癌和卵巢癌风险增加
多位近亲属（通常为一级亲属）患有乳腺癌或卵巢癌的女性
一次
乳房 X 线摄影
50-74 岁女性
50 岁以下女性可向医生咨询个体化筛查
每 2 年
MRI（磁共振成像）
高风险女性（如近亲患有乳腺癌的女性）
进行乳房 X 光摄影术检查时
巴氏涂片检测或其他类似检测，有时进行人乳头状瘤病毒（HPV）检测
对于 25-65 岁的女性
以下情况之一：
有关危险因素、血压和体重测量、胆固醇（血脂）检测和血糖的问题
所有 20 岁以上的成人
每年评估危险因素并检查血压和体重
每 3 年测量一次血糖
每 5 年检测一次血脂
使用尿样或通过拭子获得阴道样本进行 DNA 检测
24 岁或以下的性活跃女性
25 岁或以上且有风险因素的女性（如多名性伴侣或有性传播感染）
至少每年一次
24 岁或以下的孕妇
25 岁或以上且具有风险因素的孕妇
第一次产前就诊和孕晚期
使用尿液样本或用拭子从尿道或直肠采集的样本进行 DNA 检测，无论是否使用避孕套
过去一年内曾与男性发生性关系的男性
至少每年一次，无论是否使用避孕套
如果男性感染风险增加（例如，如果他们或其性伴侣有多个性伴侣），则每 3-6 个月一次
基于解剖学的检查
具有子宫颈的所有跨性别男性和性别多元化人士。
每年
结肠镜检查、乙状结肠镜检查、粪便隐血检查（粪便隐血试验 [FOBT] 或粪便免疫化学检测 [FIT]）或癌症 DNA (FIT-DNA) 检测
45-75 岁成人
对于 45 岁以下的成人，根据其风险因素特征（如家族史或某些肠道疾病）咨询医生有关个人筛查的内容
对于一般风险人群，进行下列其中一项：
FOBT 或 FIT，每年一次
FIT-DNA，每 1-3 年一次
结肠镜检查，每 10 年一次
CT 结肠造影，每 5 年一次
柔性乙状结肠镜检查，每 5 年或每 10 年一次，加 FIT 每年一次
牙科医生检查
所有（定期检查应该在第一颗牙齿出现时或在孩子的周岁生日之前开始）
儿童和 18 岁以下青少年每 3–12 个月一次
18 岁或以上的人每 12–24 个月一次
问题，包括标准化问卷
成人和满 11 岁儿童
一次，当在紧张环境中（如离异、工作和生活方式改变，或亲人去世）则定期
血检，以测量血红蛋白 A1C或血糖水平
年龄在 35 到 70 岁之间，以及超重、高血压或血液中胆固醇和/或其他脂肪（脂类）水平偏高或者过去血糖水平偏高的成人
所有没有症状、年龄在 10 岁或以上（或青春期开始后）、超重或肥胖或有其他风险因素（例如母亲在怀孕期间患有糖尿病，即妊娠糖尿病）的儿童和青少年
每3年一次，根据风险因素和先前检测结果而定
怀孕期间：怀孕 24 周时或之后
使用尿样或通过拭子获得阴道样本进行 DNA 检测
年龄在 24 岁或以下，有性生活的女性
25 岁或以上且有风险因素的女性（如多名性伴侣或有性传播感染）
所有的怀孕女性第一次产前访视
过去一年内曾与男性发生性关系的男性
一次，当情况变化（如有新的性伴侣或怀孕后）时定期进行
听力检查
50 岁或以上的成人
不同国家组织有不同的建议，例如
有时进行其他检测，取决于检测结果
孕妇
第一次产前访视
进行血检以检查是否感染乙肝病毒
孕妇、家庭接触者、静脉注射毒品者、男男性接触者和许多其他风险因素
第一次产前访视
进行血检以检查是否感染丙肝病毒
18-79 岁的成人
有风险因素的人（如使用静脉毒品）
一次
血压测量
成人和满 3 岁儿童
每次就诊时或每年一次
人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染，包括艾滋病
进行血检或唾液检测以检查是否感染 HIV
15–65 岁的所有人，有 HIV 感染风险因素的 65 岁以上老年人以及所有孕妇
至少一次，且如发生新的高风险活动（例如有多名性伴侣、使用注射毒品以及男男性接触者）则还要检查一次
低剂量 CT
年龄为 50-80 岁，有每年至少 20 包的吸烟史，目前仍在吸烟或在过去 15 年内戒烟的人
每年
采用双能x 光吸收测量法 (DXA) 测定骨密度
所有年龄大于 65 岁的女性
如果 65 岁以下的女性有骨质疏松导致的骨折风险或有骨质疏松风险因素（例如近亲患有骨质疏松或体重偏低、吸烟或适用皮质类固醇或其他可能导致骨质流失的药物）
至少一次
成人和儿童超重
测量身高和体重
计算身体质量指数（BMI）
所有成人和满 6 岁儿童
每次预定就诊时或每年一次
视力下降
适龄眼科检查和视力测试，以检查弱视/斜视、屈光不正和任何其他可能导致视力下降的问题
所有人
不同国家组织有不同的建议，例如
儿童： 截至 6 月龄（眼睛健康、视力发育和眼位）
在所有 3 至 5 岁儿童中至少进行一次，以检测弱视或其风险因素
65 岁或以上的成人： 每 1-2 年一次
进行血检以检查是否感染
有风险因素的成人，如
一次，当情况变化（如有新的性伴侣或怀孕）时定期进行
有关使用烟草的问题
所有青少年和成人
每次体检
*基于美国各种权威机构的建议。但在这些建议中确有差异。此外，患病风险增加的人通常筛查频率更高。表中并未列出所有建议。
†可在家中完成的筛查措施包括定期测量体重，及每年一次检查皮肤变化和是否存在出血溃疡。对于难以看到的皮肤部位，如背部和耳后部，可让他们（如配偶）进行检查。一些医生建议男性检查睾丸是否有肿块，尽管这样做是否有效的证据尚不清楚。
‡ 高危 HPV 检测包括最可能导致宫颈癌的 HPV 类型检测。该检查可以识别宫颈细胞中是否存在这些癌症的 DNA 片段。