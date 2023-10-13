†可在家中完成的筛查措施包括定期测量体重，及每年一次检查皮肤变化和是否存在出血溃疡。对于难以看到的皮肤部位，如背部和耳后部，可让他们（如配偶）进行检查。一些医生建议男性检查睾丸是否有肿块，尽管这样做是否有效的证据尚不清楚。