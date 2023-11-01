有时使用药物，具体取决于益处和风险的平衡

孕期感染的女性是否该使用抗生素，医生会根据感染造成的风险及药物带来的风险来权衡。

通常认为一些抗生素，比如青霉素、头孢菌素及红霉素相关药物（称为大环内酯类药物），在孕期使用是安全的。

其他抗生素，包括四环素类及氟喹诺酮类，可能导致胎儿问题（见表格一些药物及可能在孕期导致问题的风险）。

医生还会考虑治疗是否可能有任何好处。例如，如果女性有细菌性阴道炎，但没有症状，以及如果怀孕风险不高，不知道治疗细菌性阴道病是否有任何好处。