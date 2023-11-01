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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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妊娠期间感染

作者：Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
已审核/已修订 11月 2023
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最常发生在孕期的感染，比如皮肤、尿路和呼吸道感染，不会导致严重问题。但是，有些感染会在产前或产时传染给胎儿，从而损伤胎儿或导致流产早产。另外，在孕期使用抗生素和其他抗生素是否安全也是一个问题。

性传播感染可导致以下疾病：

  • 衣原体感染可导致早产胎膜早破。也可引起新生儿眼部炎症（结膜炎）

  • 淋病也可能导致新生儿结膜炎。

  • 梅毒可以通过胎盘从母体传染给胎儿。胎儿梅毒可导致若干出生缺陷，并可导致新生儿问题。在妊娠初期常规检查孕妇有无梅毒。通常，在妊娠期治疗梅毒可同时治愈母亲和胎儿。

  • 如被感染的女性不治疗，人类免疫缺陷病毒（HIV）感染在大约 1/4 到 1/3 的妊娠中会传给胎儿。专家建议感染 HIV 的女性在孕期服用抗逆转录病毒药物。如果女性接受抗逆转录病毒药物联合治疗，将 HIV 传给胎儿的风险可降低至 1%。对某些感染 HIV 的孕妇而言，提前剖腹产将进一步降低婴儿感染的几率。妊娠似乎不能加快孕妇HIV感染的进展。

  • 生殖器疱疹可以在阴道分娩过程中传给婴儿。疱疹感染的婴儿可能发生危及生命的脑部感染，称为疱疹性脑炎。婴儿疱疹感染还可能损害其他内脏并导致皮肤和口腔溃疡、脑部终生损伤、甚至死亡。假如女性生殖器在妊娠晚期发生疱疹或者在妊娠期间首次发生疱疹，通常建议孕妇行剖腹产，这样病毒就不会传染给婴儿。如果没有溃疡或者之前曾发生过疱疹，则传染的风险将很低，可以进行阴道分娩。

  • 妊娠期间的寨卡病毒感染可导致婴儿小头（小头畸形）。头部很小是因为没能正常发育。寨卡病毒感染还可导致婴儿眼部异常。寨卡病毒可以通过蚊子传播，但也可以通过性交、输血以及分娩前或分娩中母婴传播。

非性途径传播且可能导致问题的感染包括以下疾病：

肝炎可通过性途径传播，但常以其他方式传播。因此，通常不认为其是性传播感染。孕妇患肝炎可增加早产的风险。还可通过分娩期间的母婴传播，进而导致问题。

妊娠期间感染的治疗

  • 有时使用药物，具体取决于益处和风险的平衡

孕期感染的女性是否该使用抗生素，医生会根据感染造成的风险及药物带来的风险来权衡。

通常认为一些抗生素，比如青霉素、头孢菌素及红霉素相关药物（称为大环内酯类药物），在孕期使用是安全的。

其他抗生素，包括四环素类及氟喹诺酮类，可能导致胎儿问题（见表格一些药物及可能在孕期导致问题的风险）。

医生还会考虑治疗是否可能有任何好处。例如，如果女性有细菌性阴道炎，但没有症状，以及如果怀孕风险不高，不知道治疗细菌性阴道病是否有任何好处。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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