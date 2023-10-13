某些药物和孕期问题的风险*
举例
可能带来的问题
抗焦虑药物
苯二氮卓类（例如地西泮、阿普唑仑或劳拉西泮）
怀孕后期使用，新生儿呼吸会非常缓慢或出现戒断综合征（导致易怒、颤抖和反射过度）
抗生素
氨基糖甙类（例如阿米卡星、庆大霉素、新霉素、链霉素和妥布霉素）
损害胎儿听力（耳毒性），导致不同程度的耳聋
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (G6PD) 缺乏的孕妇或者胎儿的红细胞破裂
可能是灰色婴儿综合征（一种严重且常常致命的疾病）
氟喹诺酮类（如环丙沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星和诺氟沙星）
骨和关节异常的可能性（仅在动物中看到）
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏的孕妇或者胎儿的红细胞破裂
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏的孕妇或者胎儿的红细胞破裂
磺胺类药（例如柳氮磺胺吡啶和甲氧苄啶-磺胺甲氧异恶唑）
妊娠晚期用药可能出现新生儿黄疸，如果未治疗可导致新生儿脑损害（核黄疸）
使用柳氮磺胺吡啶，问题风险要少得多
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏的孕妇或者胎儿的红细胞破裂
儿童骨骼生长缓慢、牙齿永久发黄、患蛀牙的风险增加
偶尔导致孕妇肝衰竭
大脑和脊髓缺陷（神经管缺陷），例如脊柱裂
因子 Xa 抑制剂，例如利伐沙班、阿哌沙班或依度沙班
孕妇或胎儿可能有出血风险
肝素或依诺肝素
罕见情况下导致孕妇血小板减少症（有助于凝血的血小板数量减少），可能导致过度出血
华法林
出生缺陷，包括骨骼畸形、智力障碍、先天性白内障和胎儿眼睛的其他问题
胎儿和母亲出血问题
抗抑郁药
安非他酮
孕早期出生缺陷的可能风险；在妊娠期可能安全
Citalopram
妊娠早期使用会增加出生缺陷（尤其是心脏缺陷）的风险
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征（包括头晕、焦虑、易怒、疲劳、恶心、寒战和肌肉疼痛）和新生儿持续性肺动脉高压（分娩后肺部动脉保持狭窄，限制了流向肺部的血流，从而限制了血流中的氧气量）
依他普仑
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征和持续性肺动脉高压
氟西汀
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征和持续性肺动脉高压
帕罗西汀
在妊娠早期使用，会增加出生缺陷（尤其是心脏缺陷）的风险
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征和持续性肺动脉高压
舍曲林
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征和持续性肺动脉高压
文拉法辛
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征
止吐类药物（常用于止吐）
多西拉敏和吡哆醇（维生素 B6）
不会增加出生缺陷风险
甲氧氯普胺
在妊娠晚期和/或分娩期间使用，新生儿可能会发生异常肌肉运动（锥体外系症状）或血液疾病（高铁血红蛋白血症）
Meclizine
出生缺陷仅见于动物
恩丹西酮
没有动物出生缺陷的确凿证据
在孕早期使用，可能存在导致先天性心脏病的风险
异丙嗪
没有动物出生缺陷的确凿证据
新生儿可能有出血风险
抗真菌药物
两性霉素B
没有增加出生缺陷的风险，但是没有对孕妇进行精心设计的研究
氟康唑
单次低剂量后不会增加出生缺陷的风险
在妊娠早期大部分时间或全部时间高剂量使用，出生缺陷的风险增加，例如心脏、面部、头骨、肋骨和四肢的异常
咪康唑
涂抹在皮肤上不会增加出生缺陷的风险
口服时，动物研究中的副作用
插入阴道时，出生缺陷的风险不会增加
Terconazole
不会增加出生缺陷风险
插入阴道时，出生缺陷的风险不会增加
抗组织胺药
氯雷他定
可能在男孩新生儿中引起尿道缺陷，尿道在阴茎上的开口位置不当（尿道下裂）；在妊娠期可能安全
Meclizine
啮齿类动物的出生缺陷，但无证据证明对人类有这种影响
降压药
醛固酮拮抗剂（阻断醛固酮激素作用的药物），例如螺内酯和依普利酮
螺内酯可能导致男性胎儿出现女性特征
依普利酮不会增加动物出生缺陷的风险，但没有对孕妇进行精心设计的研究
在妊娠晚期使用，会导致胎儿肾脏受损，发育中胎儿周围的液体（羊水）量减少，面部、四肢和肺部出现缺陷
拉贝洛尔是妊娠期首选 β-受体阻滞剂
妊娠期使用阿替洛尔、普萘洛尔和其他一些 β-受体阻滞剂，会导致心率减慢、血糖水平降低、胎儿可能发育不良（生长受限）和早产
母亲低血压
硝苯地平和尼卡地平是孕期首选的钙通道阻滞剂
胎儿血液氧含量减低，血钠、血钾水平下降，血小板数目减低
胎儿生长不足
抗精神病药
Aripiprazole
在妊娠晚期使用，新生儿分娩后肌肉运动异常（锥体外系症状）和/或停药症状的风险增加
氟哌啶醇
对动物的有害影响
在妊娠早期使用，可能会导致四肢出生缺陷
在妊娠晚期使用会增加以下风险：
鲁拉西酮
没有证据表明对动物有害
在妊娠晚期使用会增加以下风险：
奥氮平
对动物的有害影响
在妊娠晚期使用会增加以下风险：
Carbamazepine
出生缺陷的风险增高，包括神经管畸形（如脊柱裂）
新生儿出血问题（新生儿血症）可以通过孕妇在分娩前每天口服维生素K一个月来预防，或者在新生儿出生后不久注射维生素K
拉莫三嗪
不会显著增加出生缺陷风险
拉考沙胺
所需有关影响的其他数据
左乙拉西坦
动物轻微骨异常
人体风险未显著增加
苯巴比妥
出生缺陷的风险增高，包括神经管畸形（如脊柱裂）
新生儿出血问题
苯妥英
新生儿出血问题
Trimethadione
出生缺陷风险高（例如腭裂和心脏、颅骨、面部、手和腹部的缺陷）
流产风险
丙戊酸
出生缺陷的风险增高，包括腭裂、神经管缺陷（如脊髓脊膜膨出）以及心脏、面部、颅骨、脊柱和四肢缺陷
化疗药物
放线菌素
出生缺陷的可能性（仅在动物身上看到）
Busulfan
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
苯丁酸氮芥
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
秋水仙碱
可能导致出生缺陷（见于动物）
男童精子异常
环磷酰胺
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
多柔比星
母亲心脏问题，取决于使用剂量
出生缺陷
巯基嘌呤
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
甲氨蝶呤
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
长春碱
出生缺陷的可能性（仅在动物身上看到）
长春新碱
出生缺陷的可能性（仅在动物身上看到）
情绪稳定药物
Aripiprazole
在妊娠晚期使用，新生儿分娩后肌肉运动异常（锥体外系症状）和/或停药症状的风险增加
在妊娠早期使用，会增加出生缺陷（主要是心脏）的风险
在妊娠晚期使用，新生儿会出现嗜睡、肌张力降低、进食不良、甲状腺功能低下和肾性尿崩症
利培酮
对动物的有害影响
没有证据表明出生缺陷的风险增加，但是没有对孕妇进行精心设计的研究
在妊娠晚期使用会增加以下风险：
氯丙酰胺
格列本脲
二甲双胍
甲苯磺丁脲
新生儿血糖水平减低
非甾体类抗炎药 (NSAID)
阿司匹林和其他水杨酸类药物
布洛芬
萘普生
当大剂量使用药物时，可能会导致在妊娠早期流产、分娩开始延迟、新生儿主动脉和肺动脉之间的连接（动脉导管）过早关闭、黄疸、坏死性小肠结肠炎（肠内壁受损）和（偶尔）胎儿脑损伤（核黄疸）以及产妇分娩期间和分娩后出血问题和/或新生儿出血问题
在妊娠后期使用，会使发育中胎儿周围的羊水流量减少
当服用低剂量阿司匹林时，没有明显的出生缺陷风险
丁丙诺啡
没有证据表明出生缺陷风险增加，但可能对胎儿或新生儿有其他有害影响
新生儿躁动、易怒、颤抖、呼吸困难和喂养问题（阿片类药物停药症状），因为在出生时，母体通过胎盘向新生儿输送药物的通道关闭
可待因
氢可酮
氢吗啡酮
哌替啶
吗啡
新生儿躁动、易怒、颤抖、呼吸困难和喂养问题（阿片类药物停药症状），可能出现在出生后的 6 小时至 8 天
如果在分娩前一小时服用高剂量，新生儿可能会嗜睡和心率减慢
美沙酮
新生儿躁动、易怒、颤抖、呼吸困难和喂养问题（阿片类药物停药症状）
性激素
达那唑
在妊娠早期使用，可使女胎生殖器男性化，有时需要手术矫正
激素避孕药（避孕药、贴剂或避孕环；避孕注射剂或植入物；激素宫内节育器 [IUD])
怀孕前或怀孕期间暴露于雌-孕激素避孕药似乎与严重出生缺陷风险增加无关
暴露于醋酸甲羟孕酮似乎不会增加严重出生缺陷的风险
17-己酸羟孕酮
孕中期或孕晚期安全
孕酮（口服或阴道给药）
妊娠期暴露与严重出生缺陷风险增加无关
皮肤治疗
异维A酸
出生缺陷，如心脏畸形、小耳及脑积水
智力障碍
流产风险
甲状腺药物
左甲状腺素
妊娠期甲状腺功能减退的首选治疗药物；妊娠期安全
甲巯咪唑
胎儿甲状腺肿大，功能低下
新生儿面部和头皮缺陷
其他潜在异常
丙基硫氧嘧啶
胎儿甲状腺肿大，功能低下
母亲肝脏受损
放射性碘
破坏胎儿甲状腺
在孕早期接近结束时使用可导致胎儿严重甲亢及甲状腺过度增大
儿童癌症的风险增加
碘甲状腺原氨酸
胎儿甲亢及甲状腺增大
疫苗
对孕妇及其胎儿或新生儿没有已知的安全顾虑
对孕妇、胎儿或新生儿没有安全顾虑
对孕妇、胎儿或新生儿没有安全顾虑
接种风疹和水痘疫苗时，胎盘可能会受到潜在感染，且胎儿发育会受到影响
接种其他活疫苗可能会有未知风险
其他药物
皮质类固醇
孕早期使用可能导致唇裂
羟氯喹
通常使用的剂量不会增加风险
异烟肼
可能对肝脏造成有害影响或对周围神经造成损害（导致异常感觉和／或无力）
伪麻黄碱（解充血药）
胎盘血管缩小，可能减少胎儿接收的氧气和养分并因此导致出生前生长不足
潜在的腹壁缺陷风险，可导致肠突出到身体外（称为腹裂）
维生素K
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (G6PD) 缺乏的孕妇或胎儿红细胞破裂（溶血）
* 怀孕或计划怀孕的女性应在停药或开始使用任何药物之前与医生讨论药物的风险和益处。除非医疗上有必要，否则怀孕期间不应用药。然而，一些药物对维持孕妇或胎儿的健康至关重要，女性在咨询医生之前不应停止使用这些药物。
† 阿片类药物用于缓解疼痛。然而，它们也会造成一种夸大的欣快感，如果过度使用，它们会导致依赖和成瘾。
‡ 孕期通常可使用胰岛素。
G6PD = 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶。