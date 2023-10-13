* 怀孕或计划怀孕的女性应在停药或开始使用任何药物之前与医生讨论药物的风险和益处。除非医疗上有必要，否则怀孕期间不应用药。然而，一些药物对维持孕妇或胎儿的健康至关重要，女性在咨询医生之前不应停止使用这些药物。