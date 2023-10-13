肌肉无力的一些原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法†
脑部病变
头痛、人格改变、意识模糊、注意力不集中、嗜睡、失去平衡和协调能力、瘫痪或麻木
有时癫痫发作
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
多发性硬化症（影响脑、脊髓或两者）
通常有神经系统损害的其他症状（例如感觉丧失、失去协调能力和视力问题）
肌无力伴以下情况
脑部MRI、有时进行脊髓MRI
有时进行脊椎穿刺（腰穿）
症状突然出现：
脑部 CT 或 MRI
脊髓病变‡
急性横贯性脊髓炎（突发的脊髓炎症），往往源于
刺痛、麻木及肌无力
通常是胸部或腹部周围带状紧缩感
通常排尿困难
当损伤严重时，排便和膀胱会失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍
脊髓 MRI、CT 脊髓造影§，或两者
脊椎穿刺，帮助确定病因
验血有助于确定病因
马尾神经综合症，由很多脊神经根受压引起，可能由以下原因引起
双腿均肌无力
大腿、臀部、膀胱、生殖器、以及它们之间的区域的上部内侧（鞍区）感觉丧失
通常有腰背部疼痛
排便和膀胱会失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍
脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§
脊髓压迫突然发展（急性），可能由以下原因引起
几小时或几天内出现的症状
肌无力和麻痹出现在腿部，有时是手臂，并有感觉缺失
伴有脓肿或肿瘤时，在受压区域触碰会有压痛
脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§
脊髓受压缓慢进展（慢性），可能是由于
存在数周至数月的症状
当损伤严重时，排便和膀胱会失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍
脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§
椎间盘破裂所致的脊神经根压迫
一条腿或手臂出现肌无力和/或麻木
通常背部和颈部疼痛放射到腿部或手臂
通常行脊髓的磁共振成像或计算机断层扫描检查
通常进行肌电图检查（刺激肌肉和记录其电活动）
有时进行神经传导检查（测量神经传输信号的速度）
多发性硬化症（影响脑、脊髓或两者）
通常有神经系统损害的其他症状（例如感觉丧失、失去协调能力和视力问题）
肌无力伴以下情况
脑和脊髓的 MRI
有时脊椎抽液
影响周围神经和脑或脊髓的疾病║
肌萎缩性侧索硬化症(ALS)
进行性肌无力伴有以下情况
动作笨拙、不自主的肌肉收缩、肌肉痉挛
流口水、及说话和吞咽困难
随着疾病的进展，出现呼吸困难，并最终死亡
肌电图和有时进行神经传导检查
脑部和脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§ 或两者兼用，以排除可能导致类似症状的疾病
肌肉容易疲劳和进行性肌无力
有时会有肌肉抽搐和肌肉组织萎缩
曾患小儿麻痹症的人
肌电图和有时进行神经传导检查
脑部和脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§ 或两者兼用，以排除可能导致类似症状的疾病
同时累及多条神经的疾病（多发性神经病）
肌无力和经常有感觉缺失
严重时可出现呼吸和吞咽困难
肌电图和神经传导检查
脊椎穿刺
肌肉萎缩（衰退）
有时反射消失
失去感觉，包括感觉四肢位置、振动、疼痛和温度的能力
肌电图和神经传导检查
有时进行基因检测
神经损伤由以下情况引起
肌无力伴以下情况
通常在肌肉出现肌无力前就有感觉丧失
反射消失
肌电图和神经传导检查
其他检查取决于怀疑的疾病，如
影响神经和肌肉连接的疾病(神经肌肉连接疾病)
当使用过高剂量治疗肌张力障碍或其他肌肉痉挛时，肉毒杆菌毒素
被治疗肌肉的肌无力，有时是所有肌肉的肌无力
仅需医生进行体格检查
肉毒杆菌中毒（由于细菌肉毒梭菌）
起初，通常有口干、眼睑下垂、视力问题（如复视）、吞咽和说话困难、及迅速进展的肌无力，经常起始于面部并向躯体下部移动；
当受污染的食物是病因时，会出现恶心、呕吐、腹绞痛和腹泻
感觉没有变化
血液或大便化验，以检查由细菌产生的毒素
通常肌电图
有时检查粪便样本以检查细菌
肌无力和眼睑下垂、复视、说话或吞咽困难、以及手臂和腿部肌无力
受累肌肉的过度无力并且
有时使用冰袋测试，以观察在活动肌肉后经受寒冷是否能改善肌力
血液化验，以检查某种抗体和／或肌电图检查
眼睛流泪、视力模糊、唾液分泌增多、出汗、咳嗽、呕吐、频繁排便和排尿、肌肉无力伴抽搐
通常仅进行医生检查
有时行血液化验，以识别毒素
累及肌肉的疾病（肌病）║
导致全身肌肉萎缩的情况：
肌肉组织缺失
在有明确此类疾病证据的患者中
仅需医生进行体格检查
由于某些疾病或利尿剂的使用导致的电解质异常，例如
肌无力伴以下情况
血液检查，以测量钾和其他电解质水平
因使用酒精、皮质类固醇或各种其他药物导致的肌肉损害
最先导致站立或举起手臂困难的肌无力
使用可能导致肌肉损伤的药物（例如他汀类药物）
因使用酒精或某些其他药物而肌肉酸痛
停止使用能引起肌肉损伤的药物
有时进行肌电图检查
血液化验，以测量从受损肌肉释放入血的肌酶浓度
肌营养不良，如
进行性肌无力伴有以下情况
某些类型的脊柱异常弯曲（脊柱侧凸）和脊柱肌肉无力，往往在童年期发生
全面的家族病史，以确定是否有家庭成员有过类似的病变
基因检测
有时进行肌肉活检
病毒感染引起肌肉炎症。例如
运动时肌肉酸痛更加严重，尤其是行走时
有时发热、流鼻涕、咳嗽、喉咙痛和/或疲劳
有时仅需医生进行体格检查
有时进行血液化验，以测量从受损肌肉释放入血的肌酶浓度
通常进行血液和／或脊髓液检查，以确定引起症状的感染
有时进行肌肉活检（切除一块肌肉组织放在显微镜下检查）
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查而不需做任何检验确定时，才在此列中提及
‡ 症状的不同取决于损害的定位（水平面）。受损部位下方的脊髓部分所提供的区域受到影响(参见图脊髓受损部位)。
§ 在美国，通常可提供 MRI 检查。但是，如果不提供 MRI 检查，则可以通过 CT 进行脊髓造影。在脊髓造影术中，将不透射线的造影剂通过脊椎穿刺注入后，对脊髓进行 X 光检查。
║ 感觉通常不会受影响。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。