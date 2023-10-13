*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查而不需做任何检验确定时，才在此列中提及

§ 在美国，通常可提供 MRI 检查。但是，如果不提供 MRI 检查，则可以通过 CT 进行脊髓造影。在脊髓造影术中，将不透射线的造影剂通过脊椎穿刺注入后，对脊髓进行 X 光检查。

║ 感觉通常不会受影响。