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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肌肉无力的一些原因和特征

病因

临床特征*

诊断方法†

脑部病变

脑肿瘤

头痛、人格改变、意识模糊、注意力不集中、嗜睡、失去平衡和协调能力、瘫痪或麻木

有时癫痫发作

脑的磁共振成像或计算机断层扫描

多发性硬化症（影响脑、脊髓或两者）

通常有神经系统损害的其他症状（例如感觉丧失、失去协调能力和视力问题）

肌无力伴以下情况

  • 退而复现

  • 有时会影响身体的不同部位

  • 天气炎热时加重

脑部MRI、有时进行脊髓MRI

有时进行脊椎穿刺（腰穿）

有时采用诱发反应

中风

症状突然出现：

  • 通常是身体一侧肌无力或瘫痪

  • 身体一侧的感觉异常或消失

  • 讲话困难，有时口齿不清

  • 意识模糊

  • 视野混浊、模糊或视力丧失，尤其发生于单眼

  • 眩晕或失去平衡和协调能力

脑部 CT 或 MRI

脊髓病变‡

急性横贯性脊髓炎（突发的脊髓炎症），往往源于

刺痛、麻木及肌无力

  • 迅速出现（在几小时到几天内）

  • 起始于足部并向上移动

通常是胸部或腹部周围带状紧缩感

通常排尿困难

当损伤严重时，排便和膀胱会失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍

脊髓 MRI、CT 脊髓造影§，或两者

诱发反应

脊椎穿刺，帮助确定病因

验血有助于确定病因

马尾神经综合症，由很多脊神经根受压引起，可能由以下原因引起

双腿均肌无力

大腿、臀部、膀胱、生殖器、以及它们之间的区域的上部内侧（鞍区）感觉丧失

通常有腰背部疼痛

排便和膀胱会失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍

脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§

脊髓压迫突然发展（急性），可能由以下原因引起

  • 脓肿（脓液囊）

  • 血肿（血囊）

  • 颈部或背部损伤

  • 某些癌症

几小时或几天内出现的症状

肌无力和麻痹出现在腿部，有时是手臂，并有感觉缺失

伴有脓肿或肿瘤时，在受压区域触碰会有压痛

脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§

脊髓受压缓慢进展（慢性），可能是由于

  • 颈椎病（关节炎引起的椎间盘退化）

  • 因关节炎导致的椎管狭窄（脊髓通道狭窄）

  • 某些肿瘤

存在数周至数月的症状

当损伤严重时，排便和膀胱会失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍

脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§

椎间盘破裂所致的脊神经根压迫

一条腿或手臂出现肌无力和/或麻木

通常背部和颈部疼痛放射到腿部或手臂

通常行脊髓的磁共振成像或计算机断层扫描检查

通常进行肌电图检查（刺激肌肉和记录其电活动）

有时进行神经传导检查（测量神经传输信号的速度）

多发性硬化症（影响脑、脊髓或两者）

通常有神经系统损害的其他症状（例如感觉丧失、失去协调能力和视力问题）

肌无力伴以下情况

  • 退而复现

  • 有时会影响身体的不同部位

  • 天气炎热时加重

脑和脊髓的 MRI

有时脊椎抽液

影响周围神经和脑或脊髓的疾病║

肌萎缩性侧索硬化症(ALS)

进行性肌无力伴有以下情况

  • 通常首先出现在手部

  • 有时一侧所受影响大于另一侧

动作笨拙、不自主的肌肉收缩、肌肉痉挛

流口水、及说话和吞咽困难

随着疾病的进展，出现呼吸困难，并最终死亡

肌电图和有时进行神经传导检查

脑部和脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§ 或两者兼用，以排除可能导致类似症状的疾病

脊髓灰质炎后综合征

肌肉容易疲劳和进行性肌无力

有时会有肌肉抽搐和肌肉组织萎缩

曾患小儿麻痹症的人

肌电图和有时进行神经传导检查

脑部和脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§ 或两者兼用，以排除可能导致类似症状的疾病

同时累及多条神经的疾病（多发性神经病

格林巴利综合征

肌无力和经常有感觉缺失

  • 通常从双腿开始

  • 然后向上进展至手臂

严重时可出现呼吸和吞咽困难

肌电图和神经传导检查

脊椎穿刺

遗传性神经病（例如Charcot-Marie-Tooth病

肌肉萎缩（衰退）

有时反射消失

失去感觉，包括感觉四肢位置、振动、疼痛和温度的能力

肌电图和神经传导检查

有时进行基因检测

神经损伤由以下情况引起

肌无力伴以下情况

  • 通常从双足开始

  • 然后影响手部

  • 然后向上进展至腿部和手臂

通常在肌肉出现肌无力前就有感觉丧失

反射消失

肌电图和神经传导检查

其他检查取决于怀疑的疾病，如

  • 血液和尿液化验以检查毒素

  • 血液化验，以检查某些抗体或测量血糖、维生素或药物浓度

  • 有时脊椎抽液

影响神经和肌肉连接的疾病(神经肌肉连接疾病)

当使用过高剂量治疗肌张力障碍或其他肌肉痉挛时，肉毒杆菌毒素

被治疗肌肉的肌无力，有时是所有肌肉的肌无力

仅需医生进行体格检查

肉毒杆菌中毒（由于细菌肉毒梭菌）

起初，通常有口干、眼睑下垂、视力问题（如复视）、吞咽和说话困难、及迅速进展的肌无力，经常起始于面部并向躯体下部移动；

当受污染的食物是病因时，会出现恶心、呕吐、腹绞痛和腹泻

感觉没有变化

血液或大便化验，以检查由细菌产生的毒素

通常肌电图

有时检查粪便样本以检查细菌

重症肌无力

肌无力和眼睑下垂、复视、说话或吞咽困难、以及手臂和腿部肌无力

受累肌肉的过度无力并且

  • 在活动肌肉后出现

  • 在休息时消失

  • 在重新活动后又出现

有时使用冰袋测试，以观察在活动肌肉后经受寒冷是否能改善肌力

血液化验，以检查某种抗体和／或肌电图检查

有机磷酸盐或氨基甲酸酯（杀虫剂）中毒

眼睛流泪、视力模糊、唾液分泌增多、出汗、咳嗽、呕吐、频繁排便和排尿、肌肉无力伴抽搐

通常仅进行医生检查

有时行血液化验，以识别毒素

累及肌肉的疾病（肌病）

导致全身肌肉萎缩的情况：

肌肉组织缺失

在有明确此类疾病证据的患者中

仅需医生进行体格检查

由于某些疾病或利尿剂的使用导致的电解质异常，例如

肌无力伴以下情况

  • 影响全身

  • 可能退而复现

  • 常伴有肌肉痉挛和抽搐

血液检查，以测量和其他电解质水平

因使用酒精、皮质类固醇或各种其他药物导致的肌肉损害

最先导致站立或举起手臂困难的肌无力

使用可能导致肌肉损伤的药物（例如他汀类药物

因使用酒精或某些其他药物而肌肉酸痛

停止使用能引起肌肉损伤的药物

有时进行肌电图检查

血液化验，以测量从受损肌肉释放入血的肌酶浓度

肌营养不良，如

  • 杜氏肌营养不良

  • 肢带型肌营养不良

进行性肌无力伴有以下情况

  • 可能在婴儿期、童年期或成年期开始；

  • 根据不同的类型，可能会进展迅速，导致过早死亡

某些类型的脊柱异常弯曲（脊柱侧凸）和脊柱肌肉无力，往往在童年期发生

全面的家族病史，以确定是否有家庭成员有过类似的病变

基因检测

有时进行肌肉活检

病毒感染引起肌肉炎症。例如

  • 单纯疱疹病毒感染

  • 人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染

  • 单核细胞增多症

  • 带状疱疹

  • 梅毒

运动时肌肉酸痛更加严重，尤其是行走时

有时发热、流鼻涕、咳嗽、喉咙痛和/或疲劳

有时仅需医生进行体格检查

有时进行血液化验，以测量从受损肌肉释放入血的肌酶浓度

通常进行血液和／或脊髓液检查，以确定引起症状的感染

有时进行肌肉活检（切除一块肌肉组织放在显微镜下检查）

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查而不需做任何检验确定时，才在此列中提及

‡ 症状的不同取决于损害的定位（水平面）。受损部位下方的脊髓部分所提供的区域受到影响(参见图脊髓受损部位)。

§ 在美国，通常可提供 MRI 检查。但是，如果不提供 MRI 检查，则可以通过 CT 进行脊髓造影。在脊髓造影术中，将不透射线的造影剂通过脊椎穿刺注入后，对脊髓进行 X 光检查。

║ 感觉通常不会受影响。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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