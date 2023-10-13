儿童发热的一些常见原因和特点
病因
临床特征*
检查
急性发热（持续 14 天或更短时间）
病毒引起的呼吸道感染
流涕或鼻塞
通常咽喉痛和咳嗽
有时颈部出现肿胀的淋巴结，不发红且无压痛感
医生的检查
有时进行鼻粘液拭子检测
病毒引起的其他感染
在一些婴儿或儿童中，除发热外无其他症状
医生的检查
腹泻
经常呕吐
近期可能与感染者或某些动物接触，或用过受污染的食物或水
医生的检查
有时做大便检查
耳部感染（中耳炎）
单耳疼痛（在不会说话的婴儿和年幼儿童中难以检出）
有时擦耳或拉扯耳朵
医生的检查
喉咙感染（咽炎）
咽喉发红、肿胀
吞咽疼痛
医生的检查
有时进行喉咙样本培养或快速链球菌检测（均用拭子从喉咙后部取样本进行检查）
3 岁以下的儿童
无其他症状
血液化验
咳嗽和呼吸急促
经常胸痛、呼吸短促，或两种情况都出现
医生的检查
通常进行胸部 X 线检查
皮肤感染（蜂窝组织炎）
皮肤某部位发红、疼痛、微肿
医生的检查
排尿时疼痛
有时尿中有血
有时背痛
婴儿呕吐和喂食不佳
尿液化验
脑炎（一种罕见的脑部感染）
婴儿： 有时颅骨之间的软间隙（囱门）鼓起、呆滞（嗜睡）或无法安抚
幼童： 头痛、意识模糊或嗜睡
脊椎穿刺（腰穿）
脑膜炎（不常见）
新生儿： 颅骨之间的软间隙（囱门）鼓起、无法安抚、喂食不佳和／或嗜睡
婴儿： 烦躁和易怒（尤其是抱起时）、无法安抚、喂食不佳和／或嗜睡
幼童： 头痛、对光敏感、嗜睡、呕吐和／或颈强直，使得下颌难以下抵到胸部
脊椎穿刺
疫苗
近期疫苗接种
医生的检查
某些药物
最近添加了新药
医生的检查
发热时间超过 5 天
眼、唇和舌发红
手脚肿痛
常有皮疹
有时颈部出现肿胀的淋巴结
医生的检查
血液化验
心电图和超声心动图
有时要进行尿检、腹部超声检查和眼检查
急性风湿热
关节肿胀、疼痛
医生检查时新检出心脏杂音
有时出现皮疹或皮下肿块
有时抖动、无法控制的运动或行为改变
常有链球菌性喉炎史
血液化验
获得咽喉培养物
心电图和超声心动图
慢性发热（持续 14 天以上）
病毒引起的感染，如
长期无力和疲倦
有时颈部出现肿胀的淋巴结、咽喉痛，或两种情况都出现
有时眼白变黄（黄疸）
血液化验
间歇性头痛、流涕和鼻塞
鼻窦 CT
腹腔脓肿（腹部有脓液袋）
腹痛且常有触痛感
腹部 CT
关节感染（脓毒性关节炎）
关节肿胀、发红、疼痛
用针从关节处采集液体样本，并进行检测
骨感染（骨髓炎）
受影响的骨疼痛
有时受影响的骨附近出现皮肤感染
骨扫描、骨 MRI，或两种检查都做
有时要进行骨活检以检查是否有细菌（培养）
有时存在心脏杂音
血液细菌检测（血液培养）
超声心动图
结核病（不常见）
体重增长不良或体重减轻
盗汗
咳嗽
胸部 X 线检查
皮肤试验
可能要进行痰样本培养和／或血检
疟疾（因地理位置而异）
寒颤，紧接着发热，体温超过 104°F (40° C)
疲劳和隐约不适（身体不适）、头痛、身体疼痛和恶心
血液化验
有时头痛和颈痛
有时关节（如膝关节）肿痛
有时一个或多个部位出现牛眼样皮疹
偶尔，已知有蜱叮咬史
医生的检查
有时做血液检查
通常淋巴结肿胀、疼痛
有时猫抓皮肤部位出现肿块
血液化验
便血、腹部绞痛、消瘦和食欲减退
有时出现关节炎、疹子、口疮和直肠穿孔
结肠镜检查
有时 CT 或直肠充钡后进行 X-线检查（钡餐）
关节和结缔组织疾病，如
关节肿胀、发红、触痛
常有皮疹
有时疲劳
血液化验
癌症，如
体重增长不良或体重减轻和食欲不振
盗汗
可能出现骨痛
全血细胞计数
获得（抽取）骨髓样本进行检查
有时进行骨扫描和／或骨 MRI
有时进行胸部或腹部 CT
周期性发热综合征，如
周期性发热，各周期之间状况良好
有时发生口疮、咽喉痛和淋巴结肿胀
有时胸痛或腹痛
有时家人有类似症状，或家人已被诊断患有其中一种家族性周期性发热综合征
发热期间医生进行检查
发热期间或发作间期内进行血检
有时进行基因检测
通常为误解体温的正常波动，或过度解读频繁的轻微病毒性疾病
通常无其他要注意的症状
检查结果正常
医生的检查
全面并准确地记录疾病和体温，以及描述儿童和家人的整体机能
有时进行血检，以排除其他原因并让父母放心
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。引起慢性发热的疾病在最初 7 至 10 天内也会引起发热。
CT=计算机断层成像；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。