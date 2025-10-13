谵妄的病因
分类
示例
神经性原因
脑血管疾病
意识模糊性偏头痛*
炎症或感染
急性脱髓鞘性脑脊髓炎、脑脓肿、中枢神经系统血管炎、自身免疫性脑病、脑炎、脑膜炎、脑膜脑炎
癫痫及类似疾病
非惊厥性癫痫持续状态、发作后状态
外伤
肿瘤
脑膜癌病，原发性或转移性脑肿瘤
非神经性病因
药物和娱乐性药物（数量众多）
抗胆碱能药物、止吐药、抗组胺药（如苯海拉明）、抗高血压药、一些抗菌药物、抗精神病药、解痉药、苯二氮䓬类药、心血管药物（常为β受体阻滞剂）、西咪替丁、皮质类固醇、地高辛、多巴胺激动剂、催眠药、肌松药、NSAID（非甾体抗炎药）、阿片类、消遣性药物、镇静类药、三环类抗抑郁药
内分泌疾病
血液病
感染
创伤
代谢性疾病
酸碱平衡紊乱、水和电解质紊乱（如脱水，高钙血症、高钠血症、低钙血症、低钠血症、低镁血症）、肝性或尿毒症性脑病、高渗状态、高血糖、低血糖、缺氧、Wernicke脑病
血管性或循环障碍
维生素缺乏
戒断综合征
其他病因
环境改变、发热、粪便嵌塞、高血压脑病、肝衰竭、长期住ICU（重症加强护理病房）、精神疾病、手术后状态、感觉剥夺、睡眠剥夺、体温过高、影响中枢神经系统的毒素、尿潴留
* 意识模糊性偏头痛的特征是意识模糊、激越或嗜睡、言语障碍、健忘症和无头痛。
CNS = 中枢神经系统；ICU = 重症监护病房；NSAIDs = 非甾体抗炎药；UTIs = 尿路感染。