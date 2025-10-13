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谵妄的病因

谵妄的病因

分类

示例

神经性原因

脑血管疾病

出血性卒中缺血性卒中 短暂性脑缺血发作

偏头痛

意识模糊性偏头痛*

炎症或感染

急性脱髓鞘性脑脊髓炎脑脓肿、中枢神经系统血管炎、自身免疫性脑病、脑炎脑膜炎、脑膜脑炎

癫痫及类似疾病

非惊厥性癫痫持续状态、发作后状态

外伤

硬膜下血肿创伤性脑损伤

肿瘤

脑膜癌病，原发性或转移性脑肿瘤

非神经性病因

药物和娱乐性药物（数量众多）

抗胆碱能药物、止吐药、抗组胺药（如苯海拉明）、抗高血压药、一些抗菌药物、抗精神病药、解痉药、苯二氮䓬类药、心血管药物（常为β受体阻滞剂）、西咪替丁、皮质类固醇、地高辛、多巴胺激动剂、催眠药、肌松药、NSAID（非甾体抗炎药）、阿片类、消遣性药物、镇静类药、三环类抗抑郁药

内分泌疾病

肾上腺功能不全垂体功能不全库欣综合征甲状旁腺功能亢进甲状腺功能亢进甲状腺功能减退

血液病

高黏滞血症、白血病原始细胞危象、红细胞增多症血小板增多症

感染

肺炎败血症、系统性感染、尿路感染

创伤

烧伤电击伤、脂肪栓塞、中暑低体温

代谢性疾病

酸碱平衡紊乱和电解质紊乱（如脱水高钙血症高钠血症低钙血症低钠血症低镁血症）、肝性或尿毒症性脑病、高渗状态、高血糖低血糖、缺氧、Wernicke脑病

血管性或循环障碍

贫血心律失常心衰、低灌注、休克

维生素缺乏

维生素B1缺乏维生素B12缺乏

戒断综合征

酒精巴比妥类、苯二氮䓬类阿片类

其他病因

环境改变、发热、粪便嵌塞、高血压脑病、肝衰竭、长期住ICU（重症加强护理病房）、精神疾病、手术后状态、感觉剥夺、睡眠剥夺、体温过高、影响中枢神经系统的毒素、尿潴留

* 意识模糊性偏头痛的特征是意识模糊、激越或嗜睡、言语障碍、健忘症和无头痛。

CNS = 中枢神经系统；ICU = 重症监护病房；NSAIDs = 非甾体抗炎药；UTIs = 尿路感染。

* 意识模糊性偏头痛的特征是意识模糊、激越或嗜睡、言语障碍、健忘症和无头痛。

CNS = 中枢神经系统；ICU = 重症监护病房；NSAIDs = 非甾体抗炎药；UTIs = 尿路感染。

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