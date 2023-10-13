*抗胆碱作用包括思维混乱、视物模糊、便秘、口干、头晕、失去平衡和排尿困难。 †双嘧达莫也用于阿司匹林的缓释配方中。该产品用于防止有中风史的老人再次中风，未包含在此表中。 COX-2 抑制剂 = 昔布类; NSAID = 非甾体抗炎药。 改编自2019 年美国老年医学会 Beers 标准专家组更新：美国老年医学会老年人潜在不恰当用药 Beers Criteria® 标准更新 J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767