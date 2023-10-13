可能对老年人造成影响的某些药物
药物
用法
问题
α肾上腺素能阻滞剂用于治疗高血压（如多沙唑嗪、哌唑嗪和特拉唑嗪）
治疗高血压
这类药物不得用于治疗高血压。
这些药物的使用增加了直立性低血压（站起时血压突然降低）的风险。
这些药物会使女性难以屏住尿液。
α-肾上腺素能激动剂（如可乐定、胍那苄、胍法辛、甲基多巴、利血平）
治疗高血压
通常不得使用这些药物来治疗高血压，除非其他药物无效。
使用这些药物可能导致直立性低血压和异常的心率缓慢，并可能造成大脑反应迟缓。
甲基多巴和利血平可能导致抑郁。
利血平会引起勃起功能障碍（阳萎）。
哌替啶
缓解疼痛
哌替啶是阿片类药物，经常引起思维混乱，有时可引起癫痫发作。正如所有阿片类药物一样，它也常导致便秘、尿潴留、瞌睡及思维混乱。哌替啶口服时会降低药效。
胺碘达隆
治疗心律异常
除特殊情况外，胺碘酮通常不应作为治疗心房颤动（心律异常）的首选药物。
胺碘酮可能会增加甲状腺疾病、肺部疾病和长 QT 综合征（本身会引起严重的心律异常）的风险。
抗抑郁药（老式药，如阿米替林、阿莫沙平、氯米帕明、地昔帕明、高剂量多塞平、丙咪嗪、去甲替林、帕罗西汀、普罗替林和曲米帕明）
抑郁症治疗
这些老式抗抑郁药物具有强效抗胆碱能作用。*它们还会增加跌倒、便秘、口干、严重瞌睡和心律异常的风险。
有抗胆碱能作用*的抗组胺药（老式药）（如溴苯那敏、卡比沙明、氯苯那敏、氯马斯汀、赛庚啶、右溴苯那敏、右氯苯那敏、地苯海明、苯海拉明、多西拉敏、羟嗪、美克洛嗪、异丙嗪和曲普立啶）
很多非处方和处方抗组胺药都有很强的抗胆碱能作用。*
这些抗组胺药可引起瞌睡和思维混乱，经常使用还会引起便秘、口干和排尿困难。
咳嗽和感冒药以及就寝时使用的止痛药中通常含抗组胺药。
将这些药物用于助眠时，还可能会形成耐药性。
抗帕金森药物（苯甲托品和苯海索）
治疗帕金森病
还有多种有效药物。
苯托品和苯海索具有很强的抗胆碱能作用。*
抗精神病药物（如氯丙嗪、氟哌啶醇、噻吩噻吩、利培酮、奥氮平、喹硫平和阿立哌唑）
治疗现实脱节（精神错乱），或者治疗痴呆引起的行为混乱（尚有争议）
有时用于治疗恶心（通常仅氯丙嗪）
抗精神病类药物可能导致瞌睡、运动障碍（类似帕金森症）以及无法自控的面部抽搐。某些这类药物也具有抗胆碱作用。*有些副作用有可能是致命的。只有存在精神病时才可使用抗精神病类药物，同时需要医生密切监护患者。
给痴呆症患者服用时，抗精神病药物会增加中风和死亡的风险。
甲氧氯普胺
有时用于治疗重度胃酸返流、恶心、头痛或糖尿病患者的胃排空缓慢
胃复安会引起瞌睡和运动障碍（类似帕金森病）。通常，胃复安的使用时间不得超过 3 个月。
巴比妥类药物（如异戊巴比妥、仲丁巴比妥、布他比妥、甲基苯巴比妥、戊巴比妥、苯巴比妥和司可巴比妥）
镇静、缓解焦虑或帮助睡眠
人们可能会依赖这些药物，药物的助眠效果可能丧失，即使服用低剂量的药物也可能过量。
苯二氮平类药物（如阿普唑仑、利眠宁、利眠宁与阿米替林、环奎二苯酯与氯氮卓[单独使用或与阿米替林或环奎二苯酯联合使用]、氯硝西泮、氯氮卓、安定、舒乐安定、氟西泮、劳拉西泮、奥沙西泮、夸西泮、羟基安定、三唑仑）
镇静、缓解焦虑或帮助睡眠
这些药物可能导致瞌睡或行走时失去平衡。跌倒、骨折和发生机动车事故的风险增加。
这类药物在老年人身上作用持久（常超过数天）。
某些催眠药物（如右旋佐匹克隆、扎来普隆和唑吡坦）
帮助睡眠
这些药物的副作用与苯二氮平类药物的副作用相似。最好仅在短期内使用这些药物。
Desmopressin
帮助控制夜间排尿
去氨加压素引起低钠血症（血液中钠水平低）的风险高。去氨加压素不宜用于治疗夜间排尿过多，因为有更安全的替代方法。
随着年龄增长，肾脏排泄地高辛的能力下降。大剂量用药可能导致中毒。副作用包括食欲下降、恶心和思维混乱。
潘生丁（速释）†
降低血栓风险，或提高血流速度
潘生丁在老年人中经常导致站立时血压低。和其他抗栓药联用增加出血的风险，比如阿司匹林或抗凝药华法林。
减轻或防止消化道肌肉痉挛的药物（抗痉挛药，如阿托品[滴眼剂除外]、颠茄生物碱、环奎二苯酯/氯氮卓、双环胺可马托品[滴眼液除外]、莨菪碱、甲基东莨菪碱、丙胺太林和东莨菪碱）
这些药物具有强烈的抗胆碱作用*，在老年人中经常引发副作用。效用值得怀疑，特别是老年人对低剂量的耐药性。
麦角甲磺酸和异克舒令
扩张血管
这些药物对任何年龄的患者都无效。
有孕酮或无孕酮的雌激素
治疗骨质疏松症并帮助缓解更年期症状，例如潮热、盗汗和阴道干燥。
对老年女性来说，雌激素增加了乳腺癌和子宫（子宫内膜）癌的风险，并可能增加中风、心脏病和痴呆的风险。阴道雌激素产品似乎可安全有效地治疗发生性行为时的疼痛、尿路感染和其他阴道症状。
组胺-2 (H2) 拮抗剂（如甲氰咪胍、法莫替丁、尼扎替丁和雷尼替丁）
甲氰咪胍的常用剂量存在药物相互作用，可导致副作用，特别是思维混乱。
某种程度上，大剂量的法莫替丁、尼扎替丁和雷尼替丁可能存在一些副作用，尤其是思维混乱。
对于认知受损的患者来说，这些药可能会加重记忆问题和思维问题。
以按比例增减的方式给予胰岛素（根据当前血糖[葡萄糖]水平给予的仅含短效或速效胰岛素的胰岛素方案，除非与长效胰岛素一起使用）
治疗糖尿病
通过这种方式摄入，胰岛素可能导致危险性低血糖，与随餐摄入固定剂量的胰岛素相比，在控制糖尿病的效果上没有优势。
液状石蜡
治疗便秘
采用口服时，矿物油可能会被吸入肺部，导致肺部损伤。
雄性激素（如睾酮和甲基睾酮）
低睾酮水平（称为男性性腺机能减退）
只有在男性睾丸激素水平低并产生明显症状时才能使用这些激素。使用这些激素可能引发心脏病，并加重前列腺疾病（避免在患有前列腺癌的男性中使用）。
Megestrol
增加食欲和帮助恢复体重
甲地孕酮可引起血栓并可能增加死亡的风险，在帮助增加体重方面的效果可能并不理想。
肌松药（比如肌安宁、氯唑沙宗、环苯扎林、美他沙酮、美索巴莫和奥昔布宁）
缓解肌肉痉挛
多数肌松药都具有抗胆碱作用。*还可引起瞌睡和虚弱，从而增加跌倒和骨折的风险。为避免老年人副作用而应用低剂量肌肉松弛剂的有效性尚不明确。风险很可能超过获益。
硝苯地平（速释型）
如果服用硝苯地平速释胶囊，可能会造成降压过度，有时会导致类似于心脏病发作的症状（例如胸闷和胸痛）。
治疗膀胱感染
长期使用呋喃妥英会导致副作用（如肺损伤）。如果肾脏功能下降，用于治疗膀胱感染的效果可能并不理想。
非甾体类抗炎药（如阿司匹林、双氯芬酸、二氟尼柳、依托度酸、非诺洛芬、布洛芬、吲哚美辛、酪洛芬、酮咯酸、甲氯芬那酸、甲灭酸、美洛昔康、萘丁美酮、萘普生、奥沙普秦、吡罗昔康、苏灵大和甲苯酰吡啶乙酸）
COX-2 抑制剂（塞来昔布）
缓解疼痛及炎症
长期使用非甾体抗炎药可能引起消化性溃疡疾病或胃肠出血，除非另种药可以保护胃部。非甾体抗炎药和塞来昔布还会损害肾功能，加重心力衰竭的风险。
在所有非甾体抗炎药中，吲哚美辛的副作用最大。它还会引发思维混乱和头晕。
质子泵抑制剂
减少胃酸产生并治疗胃酸返流和溃疡
长期使用质子泵抑制剂会增加由艰难梭菌感染引起的重度腹泻、骨质流失和骨折以及维生素 B12 缺乏的风险。
磺酰脲类药物（长效型，如氯磺丙脲、格列美脲和优降糖 [也称为格列本脲]）
治疗糖尿病
氯磺丙脲的作用时间长。对于老年人，该类药物可能导致低血糖（低血糖症）并持续数小时。氯磺丙脲也可以导致肾脏保留过多水分，降低血钠水平。
格列本脲和格列美脲也可导致低血糖持续数小时。
*抗胆碱作用包括思维混乱、视物模糊、便秘、口干、头晕、失去平衡和排尿困难。
†双嘧达莫也用于阿司匹林的缓释配方中。该产品用于防止有中风史的老人再次中风，未包含在此表中。
COX-2 抑制剂 = 昔布类; NSAID = 非甾体抗炎药。
改编自2019 年美国老年医学会 Beers 标准专家组更新：美国老年医学会老年人潜在不恰当用药 Beers Criteria® 标准更新 J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767