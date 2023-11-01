跌倒是指在不注意的情况下或意外坠落到地面或其他较低平面。

大多数跌倒都发生在有一种或多种疾病影响了身体的活动性或平衡性并且有某种环境危害因素的老年人中。

大多数人在跌倒前并无明显的症状，但有些人会有头晕或其他不适。

跌倒后，可能会导致骨折或组织挫伤。

医生常需做检查以评估是否有潜在病因导致了此次跌倒。

采用预防措施常可预防在家发生跌倒。

治疗伤痛后，患者配合身体治疗师来帮助减小以后跌倒的风险。

跌倒在老年人中很常见。在美国，65 岁或以上的人中约有 1/4 的人每年报告跌倒。据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 称，每年共发生约 3,600 万例跌倒。

跌倒过一次的人，再次跌倒的可能性更大。

并非所有跌倒都会导致损伤。但是，超过三分之一的跌倒患者报告称受伤需要治疗或限制其活动至少一天。每年估计有 800 万例跌倒损伤。约 20% 的跌倒会导致严重损伤，如骨折（包括髋部骨折）或头部损伤。由于许多老年人的骨骼多孔且脆弱（一种称为骨质疏松症的疾病），跌倒更容易发生骨折。一些因跌倒导致的伤害是致命的。

许多老年人害怕跌倒。对跌倒的恐惧也会带来问题。老人可能对日常活动显得过分谨慎从而逐渐丧失了自信和独立。老年人可以通过多种方式克服对跌倒的恐惧，并降低跌倒的风险。对导致跌倒的原因有所了解可能会有所帮助。

许多老年人不愿报告跌倒，因为他们错误地认为跌倒是衰老过程中的的正常部分。或者他们担心自己的活动会受到限制或会被送到收容机构。然而，即使医生没有问到，患者也应向医生报告跌倒情况，因为医生可以建议帮助他们预防未来跌倒的方法。

你知道吗……

跌倒的病因 多数跌倒是多种因素共同作用的结果。这些因素包括 身体条件损害活动能力或平衡

使用某些药物

环境危险

潜在危险情况 比如，帕金森患者和视觉受损的患者（身体条件损害活动能力或平衡）可能在着急接听电话（潜在危险状况）时，被电话延长线（环境危险）绊倒。 老年人的身体条件受衰老本身、身体素质、疾病状况以及药物等多种因素影响。而且它在老人跌倒过程中扮演的角色比特定环境和潜在危险状况更为重要。较差的身体条件不仅增加了跌倒的风险，也影响了老人对特定环境和潜在危险状况的有效应对。 导致跌倒和损伤风险升高的身体条件包括： 活动及平衡能力下降

视觉受损

感觉，特别是足部的感觉

肌肉力量下降

认知能力下降

血压和心跳 例如，肌肉力量的丧失可能会妨碍老年人在走到不平的路面或被绊到时维持或恢复平衡。随着年龄的增长，人们判断物体彼此之间位置的能力下降，可能需要更明亮的光线才能看清。认知受损可能妨碍老年人在行走时记住采取安全措施，例如上下楼梯时抓住扶手。低血压或心跳缓慢可导致头晕、晕倒或意识丧失。原因是心脏问题可以减少到达脑部的血液量。 使用某些药物也会增加跌倒的风险。这些药物包括影响注意力的药物（如阿片类镇痛药、抗焦虑药和某些抗抑郁药）或降低血压的药物（如降压药、利尿剂和某些心脏药物）。 环境危险是许多跌倒的原因。当人们没有注意到环境的危险，或在发现危险后没能及时反应时，就会发生跌倒。 导致跌倒风险增高的危险环境包括 光线较暗

不固定的地毯

湿滑的地板

通道上会阻碍你行走的电线或延长线、或物品

不平坦的小路和断裂的路边防护防护栏

不熟悉的环境 大多数跌倒发生在家中。有时发生在安静站立时。但大多数发生在移动时 - 上床或起床、站起或落座、如厕或起来、行走或上下楼梯时。老人在运动时可能会被磕绊而失去平衡。任何运动都有潜在的风险。如果运动突然变得剧烈或注意力被分散时，就更容易发生危险。例如，匆匆上卫生间时（特别是在晚上没有完全清醒时，或者灯光昏暗的情况下）或者接听电话或者使用无绳电话边走边聊时可能存在更多危险。

跌倒的症状 大多数人在跌倒前没有任何先兆。在特定环境和潜在危险状况下发生的跌倒常常没有明显的预警信号。但是，身体条件变化导致的跌倒常常在跌倒前可能已有先兆症状，症状可能包括 头晕或眩晕

头晕目眩

不规则或快速、砰砰的心跳（心悸） 跌倒后常常发生损伤，而且随着年龄增加，损伤也趋于严重。超过一半的跌倒事件至少会导致轻微损伤，比如淤青，扭伤或肌肉拉伤。严重损伤包括骨折，韧带断裂，深度割裂伤和器官损伤（比如肾脏和肝脏损伤）。大约2%的跌倒事件导致髋部骨折。其他骨折（上臂、手腕和骨盆）大约占 5%。有些跌倒事件会导致意识丧失或头部损伤。 如果老年人在跌倒后不能快速站起或寻求帮助，则会带来更多问题。这种情况令人恐惧并且感到无助。留在地板上，即使是只有几个小时，也会导致诸如以下问题 脱水

体温过低（低体温）

肺炎

横纹肌溶解（可导致肾脏损伤或衰竭的肌肉分解）

褥疮 跌倒带来的影响可能会持续很长时间。大约一半的髋部骨折患者不能像以前一样行走，即使得到治疗和康复训练也于事无补。曾经跌倒的老人也会对跌倒产生过分恐惧，并因此失去自信。他们选择待在家里，放弃购物，访友甚至清洁等日常活动。一旦老人活动减少，关节会变得僵硬，肌肉力量也逐渐减弱。而僵硬的关节和孱弱的肌肉会进一步增加跌倒的风险，也使得老人保持活动性和独立性变得更困难。跌倒也是很多老年人决定到护理院或生活辅助机构的一个重要考虑因素。综上所述，跌倒能在很大程度上降低生活质量。 一些跌倒可能会很严重，并导致死亡。但死亡可能会在跌倒时立刻发生。比如头部碰到尖锐的物体，并导致无法控制的脑部或其周围出血。跌倒后发生死亡多是由于严重损伤等并发症导致的。

跌倒的诊断 医师的评估

有时进行实验室检测 患者应该告诉医生是否曾跌倒，即使医生并未询问，这一点也非常重要，以便医生发现跌倒背后可以治疗的病因。跌倒的人可能不愿告诉医生，因为他们认为跌倒只是自己变老的一部分，特别是如果他们没有受伤的情况下。但是，即使是在跌倒时严重受伤并经过急救室治疗的老人也可能不愿承认他们曾经跌倒。他们不愿意让他人认为自己无助，现在必须离开家到护理院等监护环境中生活。 为了明确跌倒的原因，医生要询问跌倒时的情况，包括跌倒前有什么症状（例如头晕、眩晕和心悸），以及什么活动导致跌倒。他们会要求目击者介绍看到的情况。医生也要询问用药情况，有些处方药和非处方药或者酒精会成为跌倒的诱因。医生询问患者是否丧失了意识，在没有帮助的情况下是否能够站起来。 医生应该首先进行全面的体格检查，了解受伤情况，从而判断跌倒的原因。相关检查包括： 血压测量：如果患者站立时血压降低，跌倒可能是由于体位性低血压造成的。

心音：利用听诊器，医生可以了解患者是否存在心跳缓慢、心律异常、心脏瓣膜问题或心脏衰竭。

肌肉力量和活动度的评估：医生应该评价背部及腿部肌肉以及足部的情况。

视力评估和神经系统评估：医生检查神经系统功能，如肌肉力量、协调、位置感和平衡。 有时候医生会让患者做一些简单的动作，比如坐下再站起，或者原地踏步。通过对这些运动的观察，医生可以发现导致跌倒的线索。 如果跌倒主要是由于环境因素导致的，且没有造成大的损伤，就没有必要进行进一步检查。但是，如果跌倒主要是由于患者自身原因引起的，就应该进行详细的检查。比如，如果初步体检发现了心脏问题，就应该进一步通过心电图 (ECG) 进行心率及心律的监测。此测试在医生诊所完成，可能需要几分钟，或者要求患者连续一两天佩戴便携式 ECG 设备（霍尔特尔心脏监测仪）。对于在跌倒前有头昏或眩晕的患者，血液检查（如全血细胞计数）和电解质水平检查可能有助于明确导致跌倒的原因。如果怀疑存在神经系统疾病，行头颅CT和磁共振（MRI）检查可能会有帮助。