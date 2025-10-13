发作的病因
病因
示例
高热
感染
病毒性脑炎
代谢性疾病
其他疾病
维生素B6缺乏症（新生儿）
大脑供氧不足
近乎窒息
对大脑的结构性损伤
脑肿瘤 （非癌性或癌性）
颅内出血（颅骨内出血）
出生时存在或发生的异常，包括遗传疾病
遗传性代谢紊乱，例如 Tay-Sachs病 或者 苯丙酮尿症
脑内积液（脑水肿）
后部可逆性脑病综合征（PRES）
脑静脉血栓形成
药物*
丁螺环酮（用于治疗焦虑症）
樟脑
*头孢吡肟（一种抗生素）
*氯丙嗪（用于治疗精神分裂症）
环丙沙星（一种抗生素）
氯喹（用于治疗疟疾）
氯氮平（通常用于治疗精神分裂症）
环孢素（用于预防和治疗器官移植排斥反应）
亚胺培南（一种抗生素）
*消炎痛（用于缓解疼痛和减少炎症）
*哌替啶（用于缓解疼痛）
*苯妥英†
茶碱（用于治疗哮喘和其他气道疾病）
曲马多
三环类抗抑郁药
非法药物
可卡因 （过量）
大量使用后停用药物或物质
全身麻醉剂（手术期间使用）
镇静剂，包括助眠药
接触毒素
士的宁
* 服用过量药物会导致癫痫发作。在某些人中，某些药物可以通过使大脑中的神经细胞更容易受到刺激而更容易发生癫痫发作。这些药物被认为会降低癫痫发作阈值。
† 苯妥英用于治疗癫痫症，如果服用过多会导致癫痫发作。
NMDA = N-甲基-D-天冬氨酸